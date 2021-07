Finaalipettymys purkautui rasismina Englannissa – epäonnistuneet nuoret tähtipelaajat joutuivat solvausten kohteeksi, poliisi aloitti tutkinnan

Esimerkiksi pääministeri Boris Johnson on tuominnut englantilaispelaajiin kohdistuneen rasismin jyrkästi.

Englantilaispelaajia on solvattu rasistisesti sosiaalisessa mediassa sunnuntaisen EM-loppuottelutappion jälkeen. Sekä Englannin jalkapalloliitto että maajoukkue ovat kertoneet asiasta Twitter-tileillään ja tuomitsevat rasistisen käytöksen jyrkästi.

Englanti hävisi Lontoossa, kotistadionillaan Wembleyllä jalkapallon EM-finaalin Italialle rangaistuspotkukilpailun jälkeen 1–2.

Lontoon poliisilla oli suuri työ kaitsiessa jalkapallofanien juhlintaa. Poliisi kuitenkin kiitti twiitissään myös tuhansia hyvin käyttäytyneitä kannattajia. Kuva: Getty Images

Nuoret Marcus Rashford, 23,Jadon Sancho, 21, sekä Bukayo Saka, 19,otettiin vaihdosta laukomaan rangaistuspotkuja. He kaikki kuitenkin epäonnistuivat, ja Italia pääsi juhlimaan EM-kultaa. Nämä kolme pelaajaa ovat The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) olleet solvausten kohteena.

– On vastenmielistä, että pelaajiamme, jotka ovat tehneet kaikkensa Englannille tänä kesänä, ovat joutuneet syrjivän käytöksen kohteeksi verkossa. Me seisomme pelaajiemme puolella, kirjoitti Englannin maajoukkue Twitter-tilillään ja jakoi maansa jalkapalloliiton lausunnon.

– Englannin jalkapalloliitto tuomitsee kaikenlaisen syrjinnän ja on kauhistunut rasismista, jota osa pelaajistamme on kohdannut sosiaalisessa mediassa. On selvää, että näin iljettävästi käyttäytyvät henkilöt eivät ole millään tavalla tervetulleita seuraamaan joukkuettamme, linjaa Englannin jalkapalloliitto Twitterissä jakamassaan lausunnossa.

– Teemme kaikkemme tukeaksemme solvauksen kohteena olevia pelaajiamme ja toivomme tiukimpia mahdollisia rangaistuksia kirjoittelusta vastuussa oleville.

Englantilaiset olivat tuohtuneita joukkueensa tappion jälkeen. Kuva: Getty Images

Suur-Lontoon poliisi on ilmoittanut niin ikään olevansa tietoinen pelaajiin kohdistetusta hyökkäävästä ja rasistisesta käytöksestä sosiaalisessa mediassa.

– Tällaista solvaamista ei voida hyväksyä ja se tutkitaan, poliisin twiitissä kirjoitetaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson on ottanut myös kantaa sosiaalisen median tapahtumiin. Hän kirjoittaa, että Englannin joukkueen pelaajia pitäisi ylistää sankareina, eikä herjata rasistisesti sosiaalisessa mediassa.

– Näistä solvauksista vastuussa olevat saisivat hävetä itseään.

Lontoon poliisi teki maanantain ainakin 49 pidätystä EM-finaalin ympärillä. Yhteenotoissa on loukkaantunut 19 poliisia.

Fanit yrittivät muun muassa tunkeutua Wembleyn stadionille ilman pääsylippua.

