Pekka Rinne jättää kaukalot hyvillä mielin: ”Mitään ei jää hampaankoloon”

Jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne kertoo halunneensa lopettaa uransa omilla ehdoillaan. Arkistokuva. Kuva: Icon Sportswire / All Over Press

Jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne, 38, katsoi viidentoista NHL-vuoden jälkeen parhaaksi ripustaa patjat naulaan viimeisen kerran. Rinne kertoo Yle Urheilulle, että päätös ei ollut helppo, mutta omasta mielestään hän mietti asiaa tarpeeksi kauan.

– Lopettaminen on pyörinyt mielessä jo pidempään ja nyt kauden jälkeen jäätiin vielä Nashvilleen ihan tarkoituksella, että saadaan aikaa rauhassa miettiä näitä asioita, Rinne sanoo kotoaan Nashvillesta.

Hän edusti koko NHL-uransa Nashville Predatorsia. Neljä vuotta sitten hän taisteli joukkueen kanssa Stanley Cupin loppuottelussa, ja vuotta myöhemmin hänet valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi.

Rinne sanoo kolmen tärkeän seikan johtaneen uran päättymiseen. Ensimmäisenä hän nosti esiin perheen. Rinteen ja tämän Erika-puolison perheeseen syntyi seitsemän kuukautta sitten Paulus-poika. Rinne kertoo eläneensä "aika laput silmillä" jääkiekon ehdoilla. Hän kuvailee sen olleen elämäntapa, joka oli ajottain varsin itsekäs tapa elää.

– Isäksi tuleminen on muuttanut minua. Arvomaailma on mennyt uusiksi. Etenkin tässä vaiheessa uraa, ja vielä tämän pandemian aikana, pelireissuille lähtemisestä alkoi tulla aika vaikeaa, Rinne toteaa.

Toinen teema liittyi Rinteen omaan tilanteeseen. Nashvillen toinen suomalaisveskari Juuse Saros nousi viimeistään menneellä kaudella joukkueen ykkösmaalivahdiksi ohi Rinteen, minkä Rinne kertoo olleen yhden vahvan tekijän lopettamisen taustalla. Kolmas oli koronapandemian tuomat haasteet.

– Oman roolin pieneneminen oli tärkeä juttu tässä. Vaikka olen todella onnellinen Juusen puolesta, niin kyllä se oli yksi niistä asioita, jotka oli kertomassa itselle, että nyt on aika. Olin kuitenkin saanut olla niin isossa roolissa niin pitkään. Poika, korona ja oma rooli, siitä se rakentui.

Rinne myös halusi lopettaa uransa omin ehdoin.

– Olen saanut uraltani niin paljon enemmän, mitä olisin koskaan uskaltanut toivoa. Olen aina miettinyt, että kun tämä hetki tulee, haluan tehdä päätöksen omilla ehdoilla, jos se vain on mahdollista. Nyt voin lähteä pää pystyssä ja tietoisena siitä, että pystyin pelaamaan viimeiseen asti aika korkealla tasolla.

– Ihan pohjaa en sitten kuitenkaan halunnut löytää.

Juuse Saros (vas.) ja Pekka Rinne Nashvillen väreissä helmikuussa 2020. Arkistokuva. Kuva: All Over Press

Seuraikoni Rinne edusti NHL:ssä ainoastaan yhtä seuraa

Kahdeksannen kierroksen myöhännäisherännäiseksi Rinne pelasi uskomattoman uran. Pekka Rinne onkin oiva muistutus monelle nuorelle jääkiekkoilijalle, ettei kaikkien tarvitse olla maailman tähtiä 20-vuotiaana pelatakseen hienon uran, ja tätä Rinne itsekin korostaa taakse päin katsoessaan.

– Sain Oulusta kuin varkain mahdollisuuden. Vasta silloin aloin asettaa tavoitteita ja ymmärtää, että tästä voisi saada ammatin. Kun tulin Pohjois-Amerikkaan, mitään odotuksia ei ollut mistään suunnasta. Seurakin antoi hienosti aikaa, olinhan kolme vuotta farmissa. Olin aika onnekas, että olin tällainen myöhään herännyt kasikierroksen varaus, Rinne hymyilee.

Rinne sanoo olleensa valmis NHL:ään 25-vuotiaana. Silloin se hänen mukaansa tuli ihmisille yllätyksenä, mutta maalivahdille itselleen se ei enää ollut yllätys. Rinne sanoo "tutkan alla lentämisen" sopineen hänelle erinomaisesti.

Uran päättyminen Nashvillessa oli niin ikään Rinteelle tärkeä arvo. Suomalaisista vain Jere Lehtinen on pelannut Rinteen tavoin ainoastaan yhdessä seurassa näin pitkään. Hyvin todennäköistä on, että myöhemmin Rinteen pelipaita nostetaan Nashvillen kotiareenan kattorakenteisiin.

– Tavoite oli pelata samassa seurassa koko ura ja kyllä se tässä vaiheessa näytteli isoa osaa. Onneakin on toki tarvittu, että seura on tuntenut aina samoin. Tästäkin on todella kiitollinen olo. Kyllä sen itsekin tiedostaa, että tällainen on erityistä eikä sitä tapahdu joka päivä. Siksikin se oli minulle tärkeää.

Lopettamispäätös on ollut Rinteelle tunteikas asia. Arkistokuva. Kuva: Getty Images

Tulevaisuuden suunnitelmat auki

Lienee sanomattakin selvää, että lopettamispäätös on ollut Rinteelle tunteikas asia, mutta samaan hengenvetoon sympaattinen Kempeleen mies korostaa olevansa enemmän kuin valmis elämään jääkiekon jälkeen.

– Onhan tämä ollut uskomattoman hieno ammatti. Päätökseen liittyy tietenkin tunteita ja haikeutta, mutta päällimmäisenä mielessä on kiitollisuus ja ylpeä olo omasta urasta. Mitään ei jää hampaankoloon. Ura jatkui aika nousujohteisena ja parhaat vuodet pelasin 34-36-vuotiaana. Pystyin loppuun asti pelaamaan hyvällä tasolla ja kehittymään pelaajana.

– Tämän vuoksi lopettaminen tuntuu helpommalta. Hyvä vuodet on vielä ihan lähellä ja toisaalta huomasi, ettei ehkä enää yllä sille samalle tasolle, niin pystyi hyvillä mielin tekemään päätöksen.

Siitä, mitä Rinteen perhe seuraavaksi tekee, kiekkoeläkeläisellä, ei vielä ollut tietoa.

– Annetaan nyt asioiden mennä hetken omalla painollaan. Meillä on 7 kuukautta vanha poika, jota ei ole vielä kukaan Suomessa nähnyt. Odotamme jo innolla Suomeen pääsyä, että isovanhemmat ja muut pääsevät näkemään poikaa. Sen pidemmälle ei olla päätöksiä vielä tehty, mihin asetutaan tai muuta, Rinne päättää.

