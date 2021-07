Olympialaisiin valmistautuvassa Tokiossa pelätään ennätyshelteitä – japanilaiset viilentyvät äänillä, väreillä ja kauhutarinoilla

Japanissa on totuttu kuumuuteen, mutta sitä vastaan käydään kaikilla tavoin. Länsimaisittain japanilaisilla on erikoisia tapoja viilentyä.

Viileät värit viilentävät myös mieltä. Löysässä yukata-asussa on mukavaa viettää vaikka festivaali-iltaa. Kuva: Eric Lafforgue / Art In All Of Us /Corbis / Getty Images