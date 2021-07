Rantakäsipallon pukeutumiskoodiin piti tulla muutos – silti Norjan naiset pakotettiin pelaamaan bikineissä EM-kisoissa sakkojen ja hylkäyksen uhalla

Rantakäsipallon sääntöjen mukaan naisten on pelattava bikineissä, joiden alaosan mitta saa olla sivuilta enintään kymmenen senttiä. Miehet saavat käyttää hihatonta paitaa ja shortseja.

Bulgariassa pelataan parhaillaan rantakäsipallon EM-kilpailuita, eikä kohuilta ole vältytty. Norjan maajoukkuetta on kielletty käyttämästä peittävämpiä housuja ja pelaamaan bikineissä sakkojen uhalla.

Norjan rantakäsipallonaiset ovat olleet jo pidemmän aikaan turhautuneita naisten tiukkoihin pukeutumisvaatimuksiin peleissä. Keväällä Norjan käsipalloliitto pyysi Euroopan liitolta muutosta peliasuun ja sääntömuutos hyväksyttiin.

Rantakäsipallon sääntöjen mukaan naisten on pelattava bikineissä, joiden alaosan mitta saa olla sivuilta enintään kymmenen senttiä. Peliasusäännön mukaan miehet saavat taas käyttää hihatonta paitaa ja shortseja.

Uusien pukeutumissääntöjen voimaantuloaika oli kuitenkin epäselvä ja Norjan joukkuetta on vaadittu pelaamaan EM-kisoissa bikineissä sakkojen uhalla.

Norjan maajoukkueen kapteeni (siirryt toiseen palveluun)Katinka Haltvik kertoi NRK:lle (siirryt toiseen palveluun), että ensin heille kerrottiin sakon pukeutumissääntöjen rikkomisesta olevan 50 euroa pelaajalta per ottelu. Norjalaiset hyväksyivät sakon.

Ääni vaihtui kuitenkin kellossa otteluiden lähestyessä.

– Juuri ennen ottelua meille kerrottiin, että meidät saatetaan hylätä, jos pelaamme shortseissa. Meidät siis pakotettiin pelaamaan bikinihousuissa, Haltvik sanoi.

"Emme uskaltaneet kapinoida vastaan"

Joukkueenjohtaja Siv Öye Carlsen vahvistaa, että hylkäys olisi pahimmassa tapauksessa seuraus sääntöjen rikkomisesta. Hylkäyksestä ei hänen mukaansa ollut kuitenkaan puhetta aiemmissa keskusteluissa Euroopan käsipalloliiton kanssa.

Haltvikin mielestä on erikoista, ettei heidän sallita käyttää shortseja, vaikka sääntömuutos on jo Euroopan liiton puolesta hyväksytty.

– EM-kilpailut ovat tärkeät meille myös tulevaisuuden kannalta esimerkiksi MM-kisoja ajatellen. Kun koimme joukkueemme olevan uhattuna hylkäyksellä, emme vain uskaltaneet kapinoida vastaan, hän toteaa.

Norjan käsipalloliiton puheenjohtaja Kåre Geir Lio on erittäin pettynyt Euroopan käsipalloliiton toimintaan.

– Tämä on noloa ja toivotonta. Olisimme mielellään maksaneet sakot, jos se siitä olisi ollut kiinni. Joukkueella on täysi tukemme, mitä he ikinä päättävätkään tehdä, hän sanoo NRK:lle.

Lio kertoo, että Norja aikoo tehdä yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Ranskan kanssa kirjelmän Euroopan liitolle, jotta sääntöihin saataisiin muutos.

Euroopan käsipalloliiton tiedotuspäällikkö kertoo NRK:lle, että sääntö otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa elokuussa. Hänen mukaansa säännöt voidaan kuitenkin muuttaa ainoastaan kansainvälisen liiton puolelta.

