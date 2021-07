Jännäksi meni! Näin Oliver Helander nousi Antti Ruuskasen ohi ja kiskaisi Tokion olympialaisiin viimeisellä heitollaan: "Se oli vähän sinnepäin"

Oliver Helander lunasti paikkansa Tokion olympialaisissa voittamalla Joensuun GP-kilpailun keihäänheiton. Karjaalainen jätti viidennen heiton väliin, mutta hallitsi hermonsa ja pamautti voittoheiton 78,95 katsastuskilpailun viimeisellä yrityksellään.

– Oli aika vaikea kilpailu. Tekniikassa on tosi paljon parannettavaa, mutta viimeinen oli vähän sinnepäin. Siitä on hyvä lähteä parantamaan taas, Helander totesi.

Niin ikään olympialaisiin hamunnut Antti Ruuskanen joutui taipumaan toiseksi. Pielavetinen Euroopan mestari heitti ainoalla mitatulla heitollaan 77,49, eikä kunto ole vieläkään kohdallaan.

Hän tyytyy kotiinjäävän varamiehen rooliin.

– Kauden parasta lähdettiin heittämään, ja sitä kautta tappelemaan olympianäytöistä. Tulos jäi vaatimattomaksi. Kovasti oli lyöntiä heitossa, mutta kohdalleen ei oikein osunut kertaakaan. Tulos oli sen mukainen, Ruuskanen harmitteli.

– Itselleni tällainen tilanne on tuttu ja turvallinen. Monesti on karsittu ja oltu tiukoissa paikoissa. Tänään oli selvää, että Oliver oli parempi. Homma oli siinä.

Helanderin valinta vahvistettiin

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö teki päätöksensä valinnasta kilpailun jälkeen, ja Helander sai odotetusti paikan. Aiemmin Tokioon oli jo valittu Lassi Etelätalo sekä Toni Kuusela.

– Keihäsvalinta toteutettiin yhteisesti heittäjien ja Suomen Urheiluliiton (SUL) kanssa sovittujen kriteereiden pohjalta. On järjestelmän näkökulmasta hienoa, että meillä löytyy lajeja, joissa valintakelpoisia ehdokkaita on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja, Suomen olympiajoukkueen ja Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoi tiedotteessa.

Lehtimäki hehkutti Ruuskasen uraa. 37-vuotias olympiahopeamitalisti on tehnyt merkittävän uran ja ollut kahdeksan kertaa kuuden parhaan joukossa arvokisoissa.

– Kaikki kunnia ja kiitos Antille. Antti on tullut vaikeuksien jälkeen takaisin kansainväliselle tasolle, ollut esikuva ja upea persoona Suomen joukkueessa ja jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen urheiluhistoriaan, Lehtimäki jatkaa.

Sekä Ruuskanen että Helander ovat kärsineet vammoista. Viimeistä kauttaan heittävä Ruuskanen sanoi olevansa terve, mutta etenkin loppu takkuaa heitossa.

– Alunperinkin ajattelin, että jos 80 metriä ei irtoa, kannattaako lähteäkään, Ruuskanen avasi.

– Tilanne on ihan ok tällä hetkellä. Toivottavasti kunto parantuu vielä Tokiota kohti mentäessä, ja kyllä siellä pitäisi pystyä heittämään, Helander totesi.

Helanderin valinnan myötä Suomen olympiajoukkue on valmis, ja lopullinen koko on 46 urheilijaa 11 urheilumuodossa.

Joensuun kisan olmas oli Jami Kinnunen tuloksella 76,76.

Mikko Paavola on ennätyskunnossa. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Paavola taivutti ennätyksensä, Raitaselle kenttäennätys

Illan muissa lajeissa Mikko Paavola säväytti seiväspaikalla taivuttamalla ennätyksensä 571. Hän siirtyi tuloksellaan Suomen kaikkien aikojen tilaston jaetulle kuudennelle paikalle. Hän haki ylitystä 580:stä, mutta rima putosi.

– Tavallaan vähän yllätti itsenikin, kun 570 on tullut peräkkäisissä kisoissa. Ennätyshyppy tuntui hyvältä, 23-vuotias Paavola sanoi.

– Hyppäämisestä on varma olo, ja kesä on ollut hyvä siinä mielessä, että jokaisessa kisassa voi hypätä ennätystä. Seiväshypyssä itseluottamus on aika tärkeä asia, ja se tuntuu nyt olevan kohdillaan.

Paavolan hallikaudelle mahtui jalkavaivoja, ja toipuminen vei monta kuukautta.

– Sen jälkeen on jatkettu aika samalla kaavalla, millä syksyllä mentiin. Nopeus paranee ja hyppy nousee korkeammalle.

3 000 metrillä Topi Raitanen väläytti olympiakuntoaan alittamalla Jukka Keskisalon kenttäennätyksen viidellä sadasosalla. Raitanen ylitti maaliviivan ajassa 7.49,00 ja paransi entistä ennätystään lähes neljä sekuntia.

Keskisalon ohittaminen ja nouseminen kahdeksanneksi matkan kaikkien aikojen tilastossa maistui hyvältä.

– Jukka on ollut iso esikuva nuorena itselleni nuorena. Kun pystyn alittamaan hänen aikansa kolmella tonnilla, tiedän että esteaikakin on mahdollinen jonain vuonna. Sitä kohti mennään, Raitanen totesi.

Raitasen loppu oli vahva, ja onnistuminen oli vaikeampien viikkojen jälkeen tärkeä.

– Harjoittelu on ollut vähän rikkonaista pari viikkoa, ja halusin lopun tulevan vahvasti. Hyvät 600 metriä tuohon loppuun ovat arvokkaita Tokiossa. Tästä on parempi jatkaa, sillä leiri meni huonosti, jätin sen kesken ja viimeiset kisat ovat menneet reisille.

Naisten kolmiloikassa SE-nainen Senni Salminen joutui pettymään jäätyään ilman tulosta. Viimeinen hyppy kantoi reippaasti yli 14 metrin, mutta oli kahden ensimmäisen hypyn tapaan yliastuttu.

100 metrin aidoissa voiton vei Reetta Hurske ajalla 13,17. Annimari Korte juoksi alkuerässä, mutta jätti loppukilpailun väliin.

Uutista päivitetty klo 22.06: lisätty tieto, että Helander on valittu joukkueeseen ja lisätty myös Lehtimäen kommentit.

