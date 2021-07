Kiina pitää parhaillaan mäkihyppykisoja Puijolla – tavoitteena on tehdä omista nuorista mäkihyppääjiä Pekingin olympialaisiin pikavauhtia

Kuopiossa tehdään parhaillaan historiaa, kun Puijolla hypätään Kiinan järjestämissä mäkikisoissa. Taustalla on Kiinan halu saada omia mäkihyppääjiä Pekingin talviolympialaisiin. Mika Kojonkoski on poiminut hyppääjät tuhansien nuorten joukosta.

Puijon hyppyrimäen montussa on helle, mutta se ei hidasta kiinalaisnuoria, jotka valmistautuvat omaan suoritukseensa.

Paikalla on lähes kaksikymmentä kiinalaisnuorta, joista ainakin osan Kiina toivoo pääsevän kilpailemaan ensi vuonna järjestettävissä Pekingin talviolympialaisissa.

Kyse on kiinalaisesta projektista, jossa päämääränä on olympiatason mäkihyppyjoukkue, jonka yhdelläkään jäsenellä ei ole lajista aiempaa kokemusta.

Yhdelläkään kiinalaisjoukkueen nuorella ei ole aiempaa kokemusta mäkihyppäämisestä. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Projektia johtaa Kiinan mäkihypyn kuopiolainen lajijohtaja Mika Kojonkoski, jonka mukaan mäkihyppääjien tekeminen ei ole mitään ydinfysiikkaa.

– Me emme lähtökohtaisesti pidä tätä maailman vaikeimpana hommana. Monet asiat on nähty, ja ihmeellisiäkin asioita tapahtuu. Me uskomme tähän.

Kojonkoski on Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) mäkikomitean puheenjohtaja, joka on aiemmin toiminut mäkihyppyvalmentajana niin Suomessa kuin Norjassakin.

Kiinan mäkihypyn lajijohtaja Mika Kojonkoski on aiemmin toiminut valmentajana Suomessa ja Norjassa. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Taistelulajitaustasta hyötyä

Kojonkoski kierteli vuonna 2018 Kiinassa valitsemassa sopivia nuoria. Projektiin sopivat löytyivät pääosin urheilukouluista tuhansien nuorten joukosta.

– Katsoimme kehon rakennetta, liikkuvuutta ja yleistaitavuutta. Tietysti myös nuorten oma motiivi oli tärkeää, Kojonkoski sanoo.

Valintakriteereihin kuului myös nuorten henkinen kyky. Kojonkosken mukaan mäkihypyssä pitää pystyä käsittelemään itseään, vaikka se vähän pelottaisikin.

– Pitää pystyä menemään rajojen yli ja voittamaan oma henkinen käsijarru.

Osalla valituista on taistelulajikoulutus, mutta Kojonkosken mielestä joukossa ei silti ole ”ramboja”.

– Monipuoliset taistelulajit ovat hyvää taitoharjoittelua, aivan kuten voimistelu. Liikkuvuus ja kehon hallinta ovat silloin kunnossa.

Osalla valmennettavista nuorista on taustalla taistelulajikoulutus. Kuva: Antti Karhunen / Yle

"Minä keskityn vain hyppäämiseen"

Kiinalaiset tarvitsevat hyppääjilleen pisteitä olympialaisia varten, ja sitä varten Kiina järjestää nelipäiväiset kilpailut Puijolla.

Kisoissa on mukana historian siipien havinaa, sillä kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun jokin maa järjestää hyppykilpailut toisessa maassa.

Yksi kiinalaishyppääjistä on 16-vuotias Peng Qingyue, joka nauraa päässeensä joukkueeseen ehkä kohtalon oikusta.

– Kun tekee sitä mistä pitää, tämä ei ole raskasta tai vaikeaa. Pidän hyppäämisestä ja yritän tehdä jokaisesta hypystä paremman ja saada siitä tyydytystä.

Peng Qingyue, jonka lempinimi joukkueessa on Kristalli, kertoo keskittyvänsä Kuopiossa pelkästään omaan suoritukseensa.

– En ajattele ja välitä ympäristöstä. Minä vain keskityn hyppäämiseen, hän hymyilee.

Peng Qingyue uskoo hyppäävänsä mäkihyppyä myös Pekingin olympialaisten jälkeen. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Tavoitteena neljä nuorta olympialaismäkeen

Kojonkosken mukaan mäkihyppy on Euroopan ulkopuolella vielä marginaalinen laji. Hän uskoo, että jos laji saadaan leviämään Aasiaan ja Kiinaan, se olisi iso asia ”koko mäkihyppyperheelle”.

Nyt konkreettisena tavoitteena on saada Pekingin olympialaisiin isäntämaasta kaksi poikaa ja kaksi tyttöä.

– Se olisi huikea saavutus. He pystyisivät kilpailemaan sekä henkilökohtaisessa kilpailussa että joukkueena.

Kiinan mäkihyppyprojektin jatkon kannalta kaikki voi kuitenkin olla kerrasta poikki.

– Jos talviurheiluprojekti Kiinassa tuottaa häpeän, niin jatko on todella vaikeaa ja haasteellista. Jos se taas tuottaa ylpeyden ja ilon, niin silloin myös jatkon mahdollisuus on olemassa, Kojonkoski toteaa.

Mika Kojonkoski toivoo saavansa olympialaisiin neljä kiinalaisnuorta. Kuva: Antti Karhunen / Yle

