Tokion olympiakylässä on todettu ensimmäinen koronatartunta kuusi päivää ennen kisoja

Tokion olympiakylässä on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Kuva: AFP via Getty Images

Tokion olympiakylässä on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, kertovat kisojen järjestäjät. Tokion kisojen toimitusjohtaja Toshiro Muto kertoi asiasta lehdistölle aikaisin lauantaiaamuna Suomen aikaan.

Olympialaisten järjestäjiä edustava Masa Takaya kertoi lehdistötilaisuudessa, että olympiakylässä on ollut yksi ihminen, joka on paljastunut seulonnassa kisojen ensimmäiseksi koronatapaukseksi. Toimitusjohtaja Muton mukaan positiivisen koronatestin on antanut ulkomaalainen vierailija, joka on ollut mukana kisojen järjestelytoimissa.

Muto ei kertonut julkisuuteen vierailijan kansalaisuutta, vedoten tämän yksityisyyteen.

Olympialaisten alkamiseen on tänään kuusi päivää. Kisat starttaavat avajaisilla perjantaina 23. heinäkuuta.

Kisajärjestäjät vahvistivat torstaina, että Tokion olympialaiset järjestetään ilman yleisöä. Tokion kaupunkiin oli aiemmin torstaina päätetty julistaa olympialaisten yli jatkuva virushätätila. Kaupungin hätätilan on määrä päättyä vasta elokuun puolivälin jälkeen.

