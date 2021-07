Kovasta kilpailujännityksestä kärsinyt Matilda Castren pystyi temppuun, joka vaatii rautaisia hermoja – näin hän pääsi jännityksestä eroon

Turussa Euroopan kiertueen kisan voittanut Matilda Castren on kehittynyt henkisesti viime vuosina.

Turussa Euroopan kiertueen kisan voittanut Matilda Castren on kehittynyt henkisesti viime vuosina. Kuva: Mark Runnacles / Ladies European Tour

Matilda Castrenin oli pakko voittaa, jotta hänellä on mahdollisuus päästä mukaan historiallisesti ensimmäisenä suomalaisena arvostettuun Solheim Cupiin. Suomen naisgolfin pioneeri Minea Blomqvist-Kakko hehkuttaa Castrenin henkistä kehitystä.

Euroopan kiertueen voittonsa myötä Matilda Castren teki jälleen suomalaista golfhistoriaa, kun hänelle avautuu ensimmäisenä suomalaisena mahdollisuus edustuspaikkaan syksyn Solheim Cupissa.

Castrenin lauantainen voitto Turun Aura Golfissa sai suomalaisen naisgolfin pioneeri Minea Blomqvist-Kakon herkistymään.

– Tämä oli aika iso temppu. Solheim Cupin joukkueeseen pääsy on varmasti ollut Matildan unelma ihan pikkutytöstä asti, Blomqvist-Kakko sanoo Yle Urheilulle.

Solheim Cupissa kohtaavat Yhdysvaltain ja Euroopan 12-henkiset joukkueet. Korkeamman tason Yhdysvaltojen LPGA-kiertuetta pelaavalla Castrenilla ei ennestään ollut naisten Euroopan kiertueen jäsenyyttä, joten hänen ainoa tiensä joukkueeseen oli kilpailuvoitto Turussa.

– Solheim Cupin edustusmahdollisuus tämän voiton myötä oli suurin syy Turkuun tulemiseeni, sillä kilpailukalenterini on todella tiukka, Castren kertoi kisan jälkeen.

Turun voitollaan Castrenista tuli myös Blomqvist-Kakon ja Riikka Hakkaraisen jälkeen ensimmäinen naisten Euroopan kiertueella (LET) voittoon yltänyt pelaaja. Blomqvist-Kakon edellisestä voitosta on kulunut peräti 13 vuotta.

Matilda Castren pääsi tuulettamaan kotiyleisön edessä ja pitämään kiitospuheen suomeksi. Kuva: Mark Runnacles / Ladies European Tour

Näytöt Solheim Cupiin riittävät

Tiedossa oli, ettei Solheim Cupin joukkueeseen olisi oikotietä. Castrenin oli pakko voittaa, jotta hän saisi Euroopan kiertueen jäsenyyden, joka Solheim Cupiin vaaditaan.

Voitto onnistui heti ensimmäisellä yrityksellä.

– Näistä Euroopan kiertueen kisoista hänellä olisi ollut tämä kisa ja muutama muu mahdollisuus vielä myöhemmin. Parempi hoitaa kuitenkin heti ensimmäisellä kerralla pois alta, niin ei tarvitse enää jännittää, Blomqvist-Kakko tunnelmoi.

– Varmasti pelinäytöt riittävät nyt joukkueeseen. Tämä on aivan mahtavaa, että saadaan suomalainen lippu liehumaan Solheim Cupiin, Blomqvist-Kakko lisää.

Blomqvist-Kakko voitti urallaan naisten Euroopan kiertueen kilpailun kahdesti. Kuva: All Over Press

Blomqvist-Kakko on seurannut Castrenin otteita innolla, sillä heillä molemmilla on sama kasvattiseura sekä juniorivalmentaja. Castren saavutti kesäkuussa ensimmäisenä suomalaisena LPGA:n osakilpailun ja jatkoi hyviä esityksiään heinäkuussa sijoittumalla toiseksi.

– Tietenkin noiden LPGA-suoritusten myötä hänellä on todella hyvä itseluottamus tällä hetkellä. Mutta kyllä se oman rohkean pelin pelaaminen ja voittaminen kotiyleisön edessä kertoo siitä, että peli on mennyt hirveästi eteenpäin.

Castren on ottanut tänä vuonna hurjan harppauksen omassa pelissään. Blomqvist-Kakon mukaan Castrenin usko omaan tekemiseen ei ole järkkynyt.

– Matilda on todella tasainen pelaaja. Hän on esimerkiksi kuudentena LPGA:n griiniosumissa. Se kertoo siitä, että menestysmahdollisuuksia on vaikka kuinka pitkälle, kunhan putti vain osuu kohdalleen, Blomqvist-Kakko korostaa.

Mentaalinen jättiläinen

Itseluottamuksen kerryttämisen lisäksi Castren on päässyt eroon aiemmin haasteita tuottaneesta ramppikuumeesta.

– Matilda on aina rehellisesti kertonut jännittävänsä itsensä ulos kisoista. Ammattilaisuus tuli hänelle ehkä vähän yllättäen, kun uran alkupelit eivät lähteneet niin hyvin liikkeelle.

Blomqvist-Kakon mukaan Castrenin yhteistyö mentaalipuolella Katja Pasasen kanssa on auttanut Castrenin eroon aiemmasta kovasta kilpailujännityksestä.

– Matildan äiti lähetti alkujaan sähköpostia, että mitenkäs tämmöinen Katja Pasanen, josta hän oli lukenut Hesarista. Matilda tuli Suomeen, otti pienen tauon golfista ja aloitti työskentelyn mentaalivalmentajan kanssa.

Castren on aiemmin kertonut julkisesti, että golf aiheutti hänelle tuohon aikaan ahdistuneisuutta. Hän palasi Yhdysvalloista Suomeen vuonna 2018 ja avasi Pasasen sekä valmentajansa Petteri Nykyn avustuksella henkisiä lukkojaan.

Omasta itsestä oppiminen ja kehittyminen käänsivätkin Castrenin uran oikeaan suuntaan. Hän totesi aikanaan 8-vuotiaana haluavansa olla joskus maailman paras ja ainakin tällä hetkellä suunta näyttää erittäin lupaavalta.

Matilda Castrenin puttipeli on parantunut viime vuosina. Kuva: Mark Runnacles / Ladies European Tour

– Matildan vahvuus on aina ollut pallon lyöminen, putissa on ollut eniten kehitettävää. Matilda on pystynyt näkemään tuon heikkouden pelissän ja laittanut sen kuntoon huippuvalmentajien avulla. Nyt se näkyy myös tuloksissa, Blomqvist-Kakko huomauttaa.

– Uskon että juurikin hänen pallonlyömiskykynsä avaa hänelle mahdolisuuksia pärjätä ihan maailman huipulla.

Castrenin lippalakki on päässyt nyt kesän aikana kahdesti shampanjasuihkuun hänen LPGA- ja LET-kiertueiden voittojensa myötä.

– Eiköhän se lippis mene nyt voittokaappiin, pikkuhiljaa pitää uusi hankkia, Blomqvist-Kakko naurahtaa.

Ennen olympialaisia Castren kilpailee vielä Ranskassa naisten golfkauden neljännessä arvoturnauksessa Evian-mestaruuskilpailussa.

