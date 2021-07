Mieletöntä tykitystä! Suomen kultaputki jatkuu EM-kisoissa – Ilona Mononen alle 20-vuotiaiden Euroopan mestariksi

Suomi saavutti jo kolmannen kultamitalinsa yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuissa Tallinnassa. Ilona Mononen voitti Euroopan mestaruuden naisten 3000 metrillä.

Lahden Ahkeraa edustavan Monosen voittoaika 9.15,66 on myös hänen oma ennätyksensä. Hopealle juoksi Tanskan Sofia Thøgersen (9.16,43) ja pronssille Norjan Ina Halle Haugen (9.16,47).

Monosen edellinen ennätys oli 9.17,24.

Monosen, 17, aika on myös kauden kotimainen kärkitulos. Kauden kotimainen tilastokakkonen on Nina Chydenius, 30, joka on juossut 3000 metriä aikaan 9.28,61.

Suomelle kultaa ovat Tallinnan kisoissa tuoneet myös moukarinheittäjä Silja Kosonen ja seitsenottelija Saga Vanninen.

