Japanilaiset televisioryhmät kyttäävät olympiavieraiden virheitä Tokiossa – Ylen toimittaja kertoo, miten liikkumista salakuvataan miljoonille katsojille

Japanilaismedia on ottanut olympialaisten ulkomaalaiset kisatyöläiset sekä kansainväliset mediatyöntekijät suurennuslasin alle Tokiossa. Paikallinen media seuraa jatkuvasti kisoja varten maahan saapuneiden toimia ja tv-kameraryhmät kuvaavat heidän jokaista liikettään.

Japanin media seuraa silmä tarkkana kansainvälisen median toimia olympialaisten alla Tokiossa. Erityisesti sitä, pysyvätkö ihmiset heille asetetuissa koronakuplissa vai rikkovatko he niitä.

Japanilaiset suuret tv-kanavat esittävät uutislähetyksissään pätkiä siitä, miten ulkomaalaiset mediatyöntekijät toimivat poistuttuaan olympialaisten kansainvälisestä lähetyskeskuksesta (IBC) tai hotelliltaan. Ylen Japaniin erikoistunut toimittaja Heikki Valkama on päässyt todistamaan paikallisten kiinnostusta Tokiossa.

– Näissä uutispätkissä esimerkiksi seurataan, mitä kansainväliset toimittajat tekevät, kun he pääsevät vartiksi hotelliltaan. Syövätkö he hotellilla, kuten heidän pitää tai avaako joku vaikkapa oluttölkin kaupan edessä.

Kansainvälisillä journalisteilla on runsaasti liikkumisrajoituksia Tokiossa. He saavat esimerkiksi poistua hotelliltaan päivän aikana ainoastaan vartiksi ostamaan ruokaa. Tämän he saavat tehdä vain siinä tapauksessa, jos heillä ei ole mahdollisuus syödä hotellissa aterioitaan.

Tätä “vartin säännön” mahdollista rikkomista ja sen käyttämistä japanilaismedia seuraa jatkuvasti. Tv-uutisissa ja -ohjelmissaan ulkomaalaisten tekosia ovat näyttäneet monet kaupalliset kanavat sekä Japanin yleisradioyhtiö NHK. Kanavat tavoittavat miljoonia japanilaisia.

– Otin esimerkiksi eilen itse tv-ohjelmasta kuvan, jossa japanilaismedia on kuvannut ulkomaalaista miestä kaupan edessä. Hän syö kuvassa leipää, mitä uutisankkuri selostaa. “Hän syö ilmeisesti krokettileipää kaupan ulkopuolella”, he kertovat. Näiden uutispätkien sävy on ollut paheksuva, huolestunut ja ihmettelevä, Valkama kuvailee.

– Tämä on hieman ristiriitaisen sävyistä, kun samassa lähetyksessä kerrotaan vaikkapa kisoihin valmistautuvasta japanilaisurheilijasta. Hänen mahdollisuuttaan ja kisoja hehkutetaan, kuinka suuri tapahtuma on kyseessä. Sitten käännytään tällaiseen, että miten käykään, kun ulkomaalaiset tulevat, hän jatkaa.

Salakuvausta baarireissulla

Japanilaismedia nostaa jutuissaan esiin sitä, että suurin osa ulkomaalaisista mediatyöntekijöistä ja olympiaorganisaation jäsenistä kunnioittaa kupliaan. Samalla se korostaa kuitenkin, että on “mustia lampaita” jotka rikkovat niitä.

Japanilaisissa tv-uutisissa näytetään pätkiä, joissa ulkomaalaisia on kuvattu salaa. Uutisvideossa miehet syövät kaupan edustalla. Kuva Nippon TV:n eli Nitteren lähetyksestä. Kuva: Heikki Valkama

Valkaman mukaan japanilaisurheilijoita ja -toimittajia ei luonnollisesti seurata lainkaan. Sen sijaan ulkomaalaisia seurataan jatkuvasti, myös salaa.

– Esimerkiksi eilen näytetyssä ohjelmassa kansainvälisestä lähetyskeskuksesta lähtenyttä porukkaa seurattiin salaa, puskakameramalliin. Japanilaiset kulkivat heidän takanaan ja seurasivat heitä.

– Tämä porukka menikin baariin, joiden kaikkien pitäisi olla kylläkin kiinni. He kävivät ensin yhdessä baarissa, joivat siellä kaljaa ja siirtyivät toiseen. Silloin japanilainen kuvausryhmä marssi heidän luokseen ja paikallinen toimittaja alkoi kysellä, että “mitäs te täällä teette”.

Valkama kertoo, että tätä käytöstä paheksutaan uutislähetyksissä uutisankkurien ja kommentaattorien voimin.

– He puhuvat, että “siellä he ovat juomassa kaljaa, vaikka heidän pitäisi olla lehdistökuplassa, eikä osallistua tokiolaisten elämään”.

Myös ulkomaalaisia urheilijoita valvotaan. Japanilaisohjelmassa oli esitetty myös juttu siitä, kuinka italialaisurheilijoiden hotellissa on 11 sisäänkäyntiä. Japanilaiskanavan toimittajien mukaan urheilijoiden kuplaa on siis mahdotonta valvoa.

Mitä kertoo Japanista?

Heikki Valkama kuvailee, että salakuvaaminen ja julkinen paheksuminen kielii hieman Japanin asettamasta me vastaan muut -asetelmasta.

Tokiossa on käynnissä neljäs hätätila, joka julistettiin kaupunkiin olympialaisten ajaksi. Samaan aikaan esimerkiksi maan omat urheilutapahtumat ovat edelleen käynnissä täysien katsomoiden edessä.

Tokion olympialaisten kansainvälinen lähetyskeskus on median koti kisojen ajan. Kuva: 2021 Getty Images

– Samaan aikaan, kun japanilaiskanavat esittävät näitä pätkiä, ovat massatapahtumat käynnissä. Esimerkiksi lauantaina Sendain stadionilla oli paikalla 15 000 ihmistä paikalla katsomassa baseballin tähdistöottelua. Ja samaan aikaan jokainen rasahdus, mikä olympialaisiin tai niissä toimiviin ulkomaalaisiin liittyy on kyseenalaista, hän pohtii.

– Tässä kisojen alla ja niiden aikana kasvaa saarivaltion tapa ajatella, että on "me" ja sitten "ne muut". Tietyillä kaksilla rattailla ratsastamista tässä on. Samaan aikaan japanilaiset ovat oikeasti huolissaan koronatilanteensa kehityksestä.

126,3 miljoonan asukkaan Japanissa on todettu viimeisimmän seitsemän päivän aikana liki 3000 koronavirustartunnan päiväkeskiarvo. Japanissa on käynnissä koronan viides tartunta-aalto. Maassa pelätään tilanteen pahentumista, vaikka teho-osastot eivät olekaan vielä täyttyneet. Maan rokoteohjelma etenee verraten hitaasti, vasta noin 15 prosenttia väestöstä on BBC:n mukaan saanut kaksi rokotetta. Riskiryhmät ovat kuitenkin jo pääosin rokotettu.

– Mielestäni heidän huolensa on täysin oikea ja ennen kaikkea oikeutettu. Se, miten he kategorisoivat ihmiset omiin ja ulkopuolisiin näillä tavoilla on epäloogista. Ulkomaalaisia olympialaisten työntekijöitä, kisaturisteja ja meitä toimittajia testataan päivittäin, toisin kuin paikallisia, japanilaisen kulttuurin ja kielen asiantuntija Valkama sanoo.

