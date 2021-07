Koronatartunnat leviävät Tokiossa – olympiapomon mukaan kisojen peruminen viime hetkellä on mahdollista

Tokion olympialaisten koronakuplan pitävyyttä on koeteltu ensimmäisistä päivistä lähtien.

Tokion olympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Toshiro Muto ei poissulje sitä, että Tokion kisat peruttaisiin viime hetkellä. Jatkuvasti kasvavat koronatartunnat ovat aiheuttaneet kisajärjestäjille suuria haasteita.

Tokion olympialaisten avajaiset ovat perjantaina, mutta Muto totesi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että kisajärjestäjät seuraavat koronatilannetta ja ovat valmiita toimimaan tarvittaessa.

– Emme voi ennustaa, mitä tapahtuu koronatapausten määrissä. Jatkamme keskusteluja siitä, jos tilanteessa näkyy nousupiikkiä. Tällä hetkellä tapausten määrä voi nousta tai laskea, joten pohdimme sitä, mitä teemme, jos määrät kasvavat, Muto sanoi tilaisuudessa.

Asiantuntijat ovat epäilleet olympialaisten koronakuplan pitävyyttä. Viimeisen 24 tunnin aikana olympiakuplasta on löytynyt 10 uutta koronatapausta ja kaiken kaikkiaan positiivisia tapauksia on noin 70. Viimeisimpänä positiivisen koronatestituloksen on saanut Tshekin beach volley -valmentaja Simon Nausch.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Toshiro Muto tunnetaan varovaisista kannanotoistaan ja huolellisesta sanankäänteistään. Kuva: imago images/Xinhua/ All Over Press

Tokion kisat siirrettiin viime vuodesta tähän kesään koronapandemian takia ja kisat järjestetään ilman katsojia. Vastustus kisoja kohtaan on kasvanut viime aikoina ja muun muassa avajaiset pidetään ilman suurimpia sponsoreita.

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Thomas Bach totesi tiedotustilaisuudessa, että kisojen peruminen viime kesänä ei ollut missään vaiheessa vaihtoehto.

– KOK ei koskaan hylkää urheilijoita, Bach vakuutti.

– Peruminen olisi ollut helpointa meille. Olisimme voineet turvautua siihen, että meillä oli aikaa valmistautua Pariisin 2024 kisoihin. Mutta itse asiassa peruminen ei ollut koskaan vaihtoehto meille.

Japanissa on rekisteröity yli 840 000 koronatartuntaa ja 15 055 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tiistaina Tokiossa rekisteröitiin 1 387 koronatartuntaa.

