Ari-Pekka Liukkonen ja Satu Mäkelä-Nummela kantavat Suomen lippua olympialaisten avajaisissa

Suomen olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäen mukaan lipunkantajiksi haluttiin valita urheilijat, joilla on pitkäkestoinen ja kunnioitettava ura kansainvälisellä huipulla.

Uinnin Euroopan mestari Ari-Pekka Liukkonen ja trap-ammunnan olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela toimivat Suomen joukkueen lipunkantajina Tokion kesäolympialaisten avajaisissa perjantaina.

Suomen Olympiakomitean tiedotteen mukaan avajaiset eroavat tänä vuonna aiemmista olympialaisista. Perinteinen avajaismarssi kuitenkin toteutetaan niin, etrtä jokaisella maalla on kaksi lipunkantajaa.

– Suomen lipun kantaminen olympialaisten avajaisissa on urheilijoiden keskuudessa arvostettu tehtävä, jolla on pitkä traditio. Halusimme valita tehtävään urheilijat, joilla on pitkäkestoinen ja kunnioitettava ura kansainvälisellä huipulla, ja jotka ovat myös joukkueen sisällä vahvoja persoonia. Näillä kriteereillä Satu ja Ari-Pekka ovat erinomainen valinta lipunkantajan rooliin, Suomen olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäki kommentoi tiedotteeessa.

Satu Mäkelä-Nummela lukeutuu Suomen joukkueen konkareihin. Kuva: Lehtikuva

Vuonna 2008 olympiakultaa voittanut Mäkelä-Nummela, 50, osallistuu uransa neljättä kertaa olympialaisiin. 32-vuotias Liukkonen on puolestaan osallistunut aiemmin olympialaisiin Lontoossa vuonna 2012 ja Riossa 2016.

– Otin tehtävän vastaan kiitollisena ja mielelläni, kun joukkueen johto sitä minulle tarjosi. Lipun kantaminen on erittäin arvokas tehtävä olympialaisissa, se on kunnia-asia meille molemmille. Kannamme lippua vastuullisesti, ryhdikkäästi ja ylpeinä siitä, että saamme johdattaa Pohjoisen tähdet stadionille ja kisoihin, Mäkelä-Nummela kommentoi.

– On kunnia jatkaa yli satavuotiasta perinnettä ja kantaa lippuamme nyt, kun avajaisia päästään poikkeuksellisen pitkän odottelun jälkeen viimein viettämään, Liukkonen puolestaan jatkoi.

Tokion olympialaisten avajaiset järjestetään perjantaina 23. heinäkuuta.

