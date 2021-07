Piskuinen japanilaiskylä järjesti huikean yllätyksen olympialaisiin valmistautuville suomalaiskävelijöille – "Siinä oltiin ihan H. Moilasena"

TOKIO. Tokion olympialaisten ympärillä puolentoista viime vuoden aikana käyty keskustelu on ollut vahvan negatiivissävytteistä. Korona-aika, jopa 20 miljardin euron budjetinylitys ja gallupit kisojen epäsuosiosta ovat vallanneet palstatilaa oli kyse sitten japanilaisesta tai kansainvälisestä lehdistöstä.

Kokonaiskuvaan mahtuu myös poikkeuksia. Tämän sai kokea Suomen kilpakävelyjoukkue, joka saapui maanantaina Japaniin olympialaisten valmistautumisleirilleen. Päämääränä oli pieni 2 600 asukkaan Sobetsu, joka valikoitui leiripaikaksi, kun olympiakävelyt siirrettiin kaksi vuotta sitten pääkaupunki Tokiosta Sapporoon kuumuustekijöiden vuoksi.

Olympialaisissa Suomea edustavat Veli-Matti "Aku" Partanen, Aleksi Ojala ja Jarkko Kinnunen. Joukkueenjohtajana toimii valmentaja Jani Lehtinen.

Aleksi Ojala, Jarkko Kinnunen ja Veli-Matti "Aku" Partanen saivat nauttia erityislaatuisesta suosiosta Japanin-matkansa aluksi. Kyseinen kuva on arkistokuva vuodelta 2017. Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Joukkueen kokenein kävelijä, 37-vuotias Kinnunen kertoo Yle Urheilulle puhelimitse, että matkanteko hänen kotoaan Nokialta Sobetsuun kesti Tokion-välilaskun kanssa yhteensä 27 tuntia.

– Aika poikki oltiin, kun päästiin perille, Kinnunen sanoo.

Väsymyksestä huolimatta tiistaina aamulla oli vuorossa jo kisareissun ensimmäinen harjoitus, jonka jälkeen joukkueelle oli järjestetty minibussikuljetus Sobetsun keskustaan.

Siellä suomalaisia odotti yllätys.

– Kylän pormestari oli järjestänyt virallisen vastaanoton, jossa oli katsojia, runsaasti mediaa, tv-kameroita ja lehtimiehiä. Siinä oltiin ihan H. Moilasena, valmentaja Lehtinen kertoo.

Näin suomalaiskävelijät otettiin vastaan Sobetsussa

Kuten oheinen Japanin yleisradion televisiossa näyttämä video kertoo, suomalaiset otettiin vastaan kuin rock-tähdet.

– En muista, että olisimme olleet ulkomailla koskaan tällä tavalla katseiden keskipisteenä. Meillä ei ollut muuta tietoa kuin että pormestari haluaa tervehtiä. Ehdimme aamulenkin jälkeen juuri ja juuri käydä suihkussa. Onneksi, Lehtinen sanoo ja naurahtaa perään.

Sobetsun koululaiset laulavat Suomen kansallislaulun

Noin 20 minuuttia kestänyt tervetuliaistapahtuma oli kokemus myös Kinnuselle, joka on aiemmin urallaan ehtinyt kokea japanilaisten yllättävät tempaukset. Kun Suomen joukkue valmistautui Osakan MM-kilpailuihin vuonna 2007, Kinnunen ja joukkueen toinen edustaja Antti Kempas joutuivat harjoituslenkillään varjostuksen kohteeksi.

– Meitä seurasi vähän matkan päästä auto koko kaksi tuntia kestäneen lenkin. Sen päätteeksi autosta nousi lapsensa kanssa nuorekas äiti, joka ojensi meille japanin kieltä sisältäneen pöytäliinan, Kinnunen kertoo.

Tällä kertaa suomalaisten harjoituksia valvoo tien varressa kourallinen keltaliivisiä henkilöitä, jotka vastaavat kävelijöiden turvallisuudesta. Tuoreessa Japani-kokemuksessa on kuitenkin enemmän logiikkaa kuin 14 vuoden takaisessa. Hokkaidon saarella sijaitseva Sobetsu on nimittäin Kemijärven ystävyyskunta.

Sobetsu otti suomalaiskävelijät lämmöllä vastaan. Kuva: Jani Lehtinen

Kun Suomen olympiakomitea päätti viedä kävelijät valmistautumisleirille Sobetsuun, japanilaiskunta on vuoden aikana lähestynyt kävelyjoukkuetta useilla viesteillä ja videoilla. Niissä toivotetaan suomalaisurheilijoille onnea ja menestystä.

Veli-Matti Partasen, Aleksi Ojalan ja Jarkko Kinnusen kuvat löytyvät paikallisen koulun luokkahuoneen seinältä. Kuva: Jani Lehtinen

– Kaikenlaista on tullut koettua vuosien varrella, mutta tämä on todella erityistä. Alusta alkaen on ollut niin tervetullut olo. Korona-aikana tämä on täysin poikkeuksellista. Mahtavaa, että tällainenkin tuli nähtyä, uransa 14. arvokisoihin valmistautuva Kinnunen sanoo.

– Olemme erittäin otettuja saamastamme kohtelusta, Lehtinen komppaa.

Lue lisää:

“Unelmasta tuli painajainen” – miljardien eurojen kustannukset ovat karanneet täysin käsistä, muuttuvatko olympialaiset lopullisesti?