Tokioon matkustanut ministeri Kurvinen haluaa olympialaisten muuttuvan – näihin asioihin hän yrittää vaikuttaa kulisseissa

Tokion olympialaisten ympärillä on kuohunut koko koronapandemian ajan. Kisoja siirrettiin vuodella eteenpäin ja niiden järjestämistä pandemian keskellä on arvosteltu ankarasti. Kisoihin saapunut urheiluasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) myöntää Yle Urheilun haastattelussa, ettei kisojen järjestäminen koronapandemian keskellä ole mielekästä, mutta hän puolustaa silti niitä.

– Jos kisoja ei olisi järjestetty, se olisi ollut urheilijoille aivan karmea tilanne. Siinä olisi saattanut mennä suomalaisiltakin nuorilta lahjakkuuksilta, ja miksei vähän vanhemmiltakin lahjakkuuksilta ehkä se ainoa mahdollisuus edustaa Suomea olympialaisissa, Kurvinen sanoi.

Yksi olympiadi eli neljä vuotta on Kurvisen mielestä todella pitkä aika olla urheilu-uran huipulla. Huippukunto ei kestä loputtomiin, hän muistuttaa.

– Siksi minusta on hyvä, että kisat järjestetään, vaikka tämä ei nyt hirveän mielekästä ole maskit päällä ja tyhjillä stadioneilla.

Olympiajoukkueen tukemista ja Suomi-kuvan rakentamista

Jos Japanin kansa tuki olympialaisia hakuprosessin aikaan, on kisojen suosio nyt sulanut, sillä yli puolet kansasta vastustaa olympialaisia. Kurvinen ei halua ottaa kantaa Japanin sisäpolitiikkaan, mutta muistuttaa, ettei Japanin hallitus tai Kansainvälinen olympiakomitea missään vaiheessa viestinyt, etteivätkö muiden maiden ministerit tai valtion päämiehet olisi tervetulleita.

Kurvisella itsellään oli kaksi pääperustetta, miksi hän saapui Tokion olympialaisiin. Ensimmäinen liittyy siihen, että suomalaiset ovat urheilukansaa ja Suomi on aina kunnioittanut ja arvostanut olympialaisia. Valtiovallan edustajan paikalla olo on Kurvisen mielestä olympiajoukkueen tukemista.

– Jos en olisi tullut, niin Suomen valtiota ei olisi täällä edustanut kukaan, hän sanoi.

Toinen peruste liittyy maailmantalouteen ja markkinoihin. Kurvisen mukaan koronan jälkeen on odotettavissa suuri nousukausi ja edessä on markkinoiden uusjako. Suomen on oltava tässä etujoukoissa.

– Suomen on oltava ensimmäisenä maailmalla, koska olemme täysin ulkomaankaupasta ja viennistä elävä maa. Japani on meille erittäin tärkeä yhteistyökumppani niin kaupallisesti kuin kulttuurillisesti. Jos haluaa saada kauppaa maailmalle ja rakentaa Suomi-kuvaa, niin täytyy matkustaa. Sitä ei pysty tekemään puhelimella tai Teamsilla.

Ministeri Antti Kurvisen mielestä olympialiikkeen pitäisi muuttua, toimia eettisemmin ja kestävämmin. Kuva: Fu Tian/China News Service/Getty Images

Ei osoiteta sormella

Olympialaisten perusajatus on aina ollut jalo. Kurvinen vertaa olympialiikettä ja olympialaisia Yhdistyneisiin Kansakuntiin; kaikki maailman kansakunnat kokoontuvat yhteen urheilun ympärille. Samalla pyritään luomaan kulttuuria ja kansainvälistä yhteisymmärrystä. Kisataan rauhanomaisesti, ei sodita eikä luoda vihaa.

Vaikka perusviesti on edelleen arvokas, on viime vuosina olympialaisten kohdallakin esiin noussut muun muassa korruptiota, väärinkäytösepäilyjä ja ihmisoikeusrikkomuksia. Kurvisen mielestä tällaisiin täytyy olla nollatoleranssi. Olympialiikkeen pitää muuttua ja sen pitää toimia eettisemmin ja kestävämmin.

– Suomi on pitänyt ja pitää jatkossakin esillä sitä, että kaikilla tavoin ihmisoikeuksia ja ihmisten yhdenvertaisuutta pitää kunnioittaa urheilumaailmassa sekä kaikissa kisajärjestelyissä, Kurvinen vakuutti.

Kurvisen mukaan toinen asia, jota ei voida tänä päivänä sivuuttaa, ovat ilmastoasiat, ympäristökestävyys, kiertotalous ja luontoarvot. Ne täytyy jatkossa ottaa vahvemmin mukaan.

– Tulen tälläkin matkalla pitämään näitä asioita esillä. Tämä on sellainen vahva suomalainen kärki, jossa olemme hyviä. Emme opeta tai osoita sormella, emme julista ketään pannaan, vaan kerromme, miten asiat menevät hyvin, kun nämä jutut huomioidaan.

Mahdollisuus yllätyksiin

Suomen valtio tukee urheilua veikkausvoittovaroista sekä lisäbudjetista. Urheilusta vastaavana ministerinä Antti Kurvinen pitää menestystä tärkeänä jo sen tuoman Suomi-kuvan takia. Se, että Suomi on urheilussa menestyvä, reilu ja yhteistyökykyinen maa rakentaa tehokkaasti maabrändiä.

– Meille tavallisille katsojille, niin penkkiurheilijoille ruudun takana kuin yleisössäkin, parasta on, jos huippu-urheilu innostaa meitä liikkumaan ja löydämme vaikkapa uusia lajeja.

Kurvinen tietää, että Suomen joukkueen realistiset mahdollisuudet olympiamitaliin ovat pienet. Mutta niin niiden pitääkin olla, kun paikalla on kaikkien lajien parhaat.

– Mitalit ovat todella tiukassa. Toivonkin, että meillä jokainen urheilija olisi täällä paras itsensä. Toivon, että jokainen pystyisi tekemään suorituksensa omalla huipputasollaan. Olisi hienoa, jos tulisi vaikkapa henkilökohtaisia ennätyksiä, mutta kyllä minä sellaisena perusoptimistina kuitenkin odotan yllätystä, Kurvinen myönsi.

Kurvisen mukaan muun muassa Suomen mediassa ote Tokion kisoihin on ollut varsin kielteinen: vaikeissa olosuhteissa järjestetään kisat, joita pidetään jopa typerinä eikä suomalaisurheilijoilta odoteta menestystä. Se tarjoaa mahdollisuuden yllätyksiin.

– Aina kun odotukset ovat noin alhaalla, niin silloin ne on helppo ylittää. Odotan yllättävää mitalia jostain yllättävästä lajista. Niin kuin on käynyt monissa olympialaisissa aiemminkin.

