Trooppinen myrsky uhkaa Tokion olympiakisoja – sademäärä vastaa Suomen kahden kuukauden sateita

Kaiken Tokion olympialaisista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

Trooppinen myrsky on etenemässä kohti Japania ja sen odotetaan rantautuvan Tokioon alkuviikosta. Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoi matalapaineen muodostuneen Tyynelle valtamerelle tänään, joten sen reitti ja voimakkuus ovat vielä epävarmoja.

– Taifuuniksi siitä ei vielä ennakoida muodostuvan. Todennäköisesti matalapaine syvenee viikonlopun aikana ja liikkuu kohti Tokiota, aika lailla päin näköä. Virhemarginaalit ovat vielä isot, mutta kaikissa mallinnuksissa linja kaartaa kohti Japania ja Tokiota, Huutonen kertoi.

Olympialaisten kisajärjestäjät ilmoittivat perjantaina, että muun muassa soutukilpailujen ohjelmaa muutetaan sääennusteen takia. Maanantaina ohjelmassa olleet soutukilpailut on siirretty sunnuntaille ja myös sunnuntain kilpailuja on aikaistettu lauantaille.

Huutosen mukaan Japani on trooppisen myrskyn kourissa Suomen aikaan maanantaista tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön. Etenkin maanantaina ja tiistaina myrsky on aktiivisimmillaan, pohjoistuuli on voimakasta ja sademäärät isoja.

– Sadekertymää on tuolle alueelle 150 milliä tiistai-iltaan tai keskiviikkoyöhön mennessä. Kun sen suhteuttaa Suomen kesäaikaan, niin siinä tulee kahden kuukauden sateet parissa päivässä, Huutonen kertoi.

Japani on taifuunialuetta, joten ne kuuluvat alueen ilmastoon. Huutosen mukaan taifuunit alkavat muodostua Tyynellä valtamerellä juuri näihin aikoihin. Tällä hetkellä esimerkiksi Kiinan itäosia lähestyy erittäin voimakas taifuuni, jonka odotetaan rantautuvan viikonloppuna.

– Japanilaiset ovat tottuneet näihin sääilmiöihin ja Japanin infra on niin pitkälle vietyä, joten se ei halvaannuta. Tuuli voimistuu ja vettä tulee paljon, joten kisoja ajatellen ulkolajeilla on varmasti vaikeaa, Huutonen pohti.

– En tiedä, mitä myrsky aiheuttaa olympialaisille tai mitä tuosta seuraa, sillä joskus näitä on vaikea ennustaa Suomessakin. Mutta jos muistellaan vaikka Helsingin yleisurheilun MM-kisoja (2005). Silloin satoi 100 milliä ja sekin tuotti ongelmia.

Lue myös:

Kaikki Tokion olympialaisista – katso kisaohjelma ja tutustu, miten kisat näkyvät ja kuuluvat Ylen kanavilla

Kansa jalkautui Tokion kaduille vastustamaan olympialaisia – mielenosoittajat vaativat, että kisat pitää keskeyttää heti

WHO: Olympialaisten koronariski on väistämätön ja tapahtumaa ei pitäisi arvioida tartuntamäärien perusteella