“Pikku-Myy sanoo mitää haluaa, japanilaisille se ei ole mahdollista” – Tokion muumimaailman suunnittelija haluaa kertoa Muumien olevan muutakin kuin söpöjä hahmoja

Yksi asia on varma. Sekä japanilaiset että suomalaiset ovat Muumi-kansaa.

Japanissa 1969 alkanut animaatio oli hitti.

Se ja sen uusinnat tekivät muumeista yhden Japanin suositun hahmon. Ennen kaikkea juuri hahmon. Moomin-kyarakutaa on mainostanut kaikkea pankeista virvoitusjuomiin.

Muumilaaksoa sumutetaan, jotta kesän paahtavaan kuumuuteen saataisiin viilennystä. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Japanilaisten muumisuhteen huipentuma on vuonna 2019 avattu Moomin Valley Park Hannossa.

Se on kuin pieni Suomi Japanissa.

Hattivattijäätelö käy kesällä kaupaksi. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Suunnittelija valitsi suomalaisilta kirpputoreilta jokaisen Muumitalon esineen

Arisa Kawasaki on Muumilaakson suunnittelija. Hänkin tutustui alkujaan Muumiin animaation kautta ala-asteikäisenä. Sittemmin hän on lukenut Tove Janssonin teokset ja perehtynyt Muumi-tarinoihin niin, että osaa hahmot kutakuinkin ulkoa.

Arisa Kawasaki on Muumilaakson suunnittelija. Hän haluaa, että Japanissakin muumit nähtäisiin muunakin kuin söpöinä hahmoina.

Muumilaaksosta haluttiin tehdä paikka, jossa kiireisetkin voivat rauhoittua.

– Japanissa teemapuistot ovat olleet huvipuistoja laitteineen tai niissä on keskitty hahmoihin, Kawasaki sanoo.

Muumimaailmasta haluttiin tehdä paikka, joka esittelee Tove Janssonin taidetta ja tarjoaa elämyksiä luonnossa. Eräänlainen Disneylandin vastakohta.

Muumit eivät liikkuneet pandemian vuoksi yleisön joukossa kosketeltavana. Esityksessä heitä näki. Esitys kertoi siitä, kuinka Haisuli päätti tehdä pontikkaa. Viinan polttaminen oli varmuuden vuoksi tarinassa mehun valmistamiseksi. Kuva: Petri Artturi Asikainen

– Käsitys hyvinvoinnista ja onnellisuudesta muuttuu, kuten myös vauraudesta. Ennen se oli tavaroiden ostamista, mutta yhä useammalle japanilaisellekin elämykset ja aika ystävien kanssa on tärkeämpää kuin tavarat, Kawasaki sanoo.

Muumilaakso rakennettiin ison vanhan tekolammen ympärille. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Viime kesänä puistossa keksittiin käyttää sateenvarjoja aurinkosuojana. Niitä on toista tuhatta. Kuva: Petri Artturi Asikainen

– Voi olla, että teille suomalaisille nämä ovat ennestään selvää, hän toteaa.

Vaikka japanilaisten arki on kiireistä, muumeilla ei ole kiire. He pitävät kiinni niistä asioista, joita arvostavat. Siksi ne vetoavat japanilaisiin, Kawasaki toteaa.

Muumilaakso rakennettiin Hannon metsiin. Hanno tunnetaan luonnostaan. Edo-kaudella se oli paikkakunta, josta lähellä olevaan Edoon, siis nykyiseen Tokioon, toimitettiin puutavaraa. Siis Tokion puuaitta.

Muumilaakson ohessa on Metsä-konsepti. Laakso jakautuu neljään alueseen, jotka on nimetty Suomeksi – kuten myös kaikki laakson kyltit. Laakso onkin kuin yksi valtava Suomi-esittelyalue.

Monia tokiolaisia viehätttää maaseutuluonto, jota suurkaupungissa ei pääse kokemaan. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Muumilaaksossa on Muumitalo ja muumien esitykset. Kokemus-alueella on Muumi-museo, jossa esitellään kopioita Muumi-sarjojen ja kirjojen alkuperäispiirrustuksista, tietoja Tove Janssonin elämästä ja erilaisia vaihtuvia näyttelyitä. Onpa yhteen huoneeseen kopioitu Klovharun-saaren mökin sisustusta. Saarella Tove Jansson vietti kesiä puolisonsa Tuulikki Pietilän kanssa.

Yksinäisillä vuorilla taas on leikkipaikkoja, kiipelilytelineitä ja kesäisin suihkulähteitä, joissa viilentyä. Poukamassa on Roberts coffee, Starbucks sekä muita kauppoja.

Kaikki Muumilaakson kyltit ovat suomeksi. Japanissa suomankieli on monen mielestä kaunis kieli. Kuva: Petri Artturi Asikainen

"Japanilaiset kaipaavat Nuuskamuikkusen vapautta"

Laakson suunnittelua vetänyt Arisa Kawasaki sanoo, että Japanilaiset ja suomalaiset muistuttavat toisiaan. Japanilaiset ovat eläneet luonnon keskellä. Pohjoismaiden hiljainen ja rauhallinen maailma sopii muumien maailmaan ja japanilaiseen maailmaan. Siksi muumit vetävät japanilaisia puoleensa.

Hannon Moomin valleyn patsas on kopio Tampereen muumimuseon patsaasta. Kuva: Petri Artturi Asikainen

– Myös päinvastoin. Pikky Myy sanoo suoraan mitä haluaa. Nuuskamuikkunenkin elää vapaana. Sitä japanilaisilla ei ole. Japanilaiset ihastuvat siihen, Kawasaki toteaa.

Hän haluaa viedä japanilaiset kävijät syvälle Muumien maailmaan.

Muumulaakson suunnittelusta vastaava Arisa Kawasaki kävi itse etsimässä jokaisen muumitalon esineen ja huonekalun suomalaisilta kirpputoreilta ja antiikkiliikkeistä. Kuva: Petri Artturi Asikainen

– Japanilaisille Muumi on hahmo. Kaikenlaiset muumitavarat ovat siksi keskiössä. Pohjalla on kuitenkin tarina. Haluaisin että ihmiset tutustuisivat tarinaan ja lukisivat alkuteokset. Haluan, että tämä olisi portti siihen.

Toisaalta Kawasaki on tavaroiden suhteen huolellinen. Hän on itse kiertänyt suomalaisia antiikkiliikkeitä ja kirpputoreja, joilta hän on valinnut Muumitaloon tulevat esineet ja huonekalut.

Museoalueella sisätiloissa voi astua kirjojen kuvituksiin. Esillä on myös kopioita Tove Janssonin luonnoksista. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Kawasaki halusi, että jokainen esine sopii muumien maailmaan ja Tove Janssonin piirroksiin. Lisäksi hän toivoo, että niistä välittyy suomalainen elämäntapa. Räsymatot, helat ja kipot ovat enimmäkseen Helsingistä

Työntekijöiden astu on suunnitellut Ivana Helsinki.

Osaatko kaikki Muumi-kirjojen hahmot? Tauluissa on viitisenkymmentä hahmoa tunnistettaviksi. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Viisivuotiaalle on leikkipaikka on tärkein

Pandemian aikana Muumit ja muut hahmot eivät vaella puistossa. Koskettelua pyritään vähentämään.

Aikuisille maailmassa vetoavat yksityiskohdat. Lapsille tärkeintä on, että on kivaa.

Viisivuotias Seiji Kajino leikkii suihkulähteellä lapsiparvessa. Päivä on kuuma ja vilvoitus Hemulin leikkipaikalla on selvästi juuri nyt parasta mitä Muumit voivat tarjota.

Museossa poseerataan Kuinkas sitten kävikään? -kirjan kannessa. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Muumien tarinat eivät vielä ole pojalle tuttuja.

– Äiti ja isi kertoivat Muumista kun tulimme tänne, hän kertoo. Muumimaailmassa hän on ollut niin monta kertaa, ettei muista monta.

Hänen suosikkinsa on Muumipeikko.

– Koska se on söpö.

Viisivuotias Seiji Kajino sanoo, että Muumipeikko on paras, koska se on söpö. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Suomessakin muumimukien keräilijat maksavat ylimääräistä himoistusta mukista, jota saa vain täältä Tokion lähellä sijaitsevasta Muumilaakson kaupasta. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Ylen tiimi, Heikki Valkama ja kuvaaja Janne Langen, pantiin poseeraamaan muumien kanssa. Turvavälit piti muistaa. Kuva: Petri Artturi Asikainen

