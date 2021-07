Kommentti: Matti Mattssonin olympiamitali voi olla apu miljardeja maksavaan ongelmaan – tämän vuoksi suomalaiset tarvitsevat urheilijoita

Matti Mattsson varmisti, että Suomi on Tokion kisojen jälkeenkin ollut mitaleilla kaikissa olympialaisissa, joihin se on osallistunut. Kun talvi- ja kesäolympialaisista on tullut 144 kultamitalia, yksi pronssi voi tuntua pieneltä. Sitä se ei kuitenkaan ole, kirjoittaa Atte Husu.

Matti Mattsson tuuletti olympiapronssiaan tunteella. Kuva: Lehtikuva