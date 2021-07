Katso Matti Mattssonin liikuttavat terveiset perheelle olympiamitalin jälkeen – Maiju-vaimo seurasi ylpeänä: "Minua lämmittää ja koskettaa se"

Mattin olympiapronssi liikutti finaalin seurannutta Maijua. Porilaisuimari on puhunut runsaasti perheestään kisojen ja koko uransa aikana. Se koskettaa Maijua vielä enemmän kuin olympiamitali.

Suomi saavutti ensimmäisen mitalinsa Tokion olympialaisissa, kun uimari Matti Mattsson kauhoi olympiapronssia miesten 200 metrin rintauinnissa. Mattsson ui finaalissa uuden Suomen ennätyksen aikaan 2.07,13.

Porissa nykyisen olympiamitalistin vaimo Maiju Mattsson nousi katsomaan finaalia aikaisin torstaiaamuna parin omakotitalossa.

– Lapset jätin nukkumaan, mutta itse nousin katsomaan finaalin läheisteni kanssa. Ei tullut paljon nukuttua, eikä ole tullut paljon nukuttua finaalin jälkeenkään, Mattsson kertoo Ylelle.

Mattsson kertoo, että hänen luottonsa aviomieheensä oli ennen finaaliakin yhtä vakaa. Kisan alussa Maijun mieli oli seesteinen.

– Ihmettelin itsekin, kuinka rauhallinen olinkaan, hän sanoo.

Tilanne muuttui kuitenkin kilpailun puolivälissä.

– Kun viimeiset sata metriä käynnistyivät ja Matti oli kärkikahinoissa, niin silloin rupesikin paljon stressaamaan.

Olympiapronssin ratkettua ilo oli ylimmillään. Arki kuitenkin palasi pian ja urheiluakin tärkeämmät asiat tulivat eteen.

Varpu-tyttären syntymä vuonna 2017 muutti Mattssonien perhearkea. Matti Mattsson on aiemmin toivonut, että perheen perustamisesta puhuttaisiin urheilupiireissä enemmän. Kuva: Matti Mattssonin kotialbumi

– Join lasillisen skumppaa kun hän tuli maaliin, joten juhlavat tunnelmat meilläkin on ollut. Hieno olo, mutta kyllä lapset pitävät tässä arjessa kiireisenä, eli olen jo ennättänyt seisomaan ulkona sateessa lasten kanssa leikkimässä, Maiju kuvailee.

Parin lapset, 3-vuotias Varpu ja alle vuoden ikäinen Aarni, eivät vielä olympiapronssin päälle ymmärrä.

– He odottelevat enemmänkin isää kovasti kotiin. Sitten kun hän huomenna palaa, voimme konkretisoida asiaa näyttämällä mitalia, Mattsson toteaa.

Katso Mattssonin mitaliuinti alta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Perhe ensimmäisenä

Matti Mattsson nappasi Suomelle ensimmäisen uinnin olympiamitalin sitten vuoden 1996 Atlantan olympialaisten, joissa Jani Sievinen ui hopeaa. Poikkeuksellisen kovatasoisessa finaalissa kolmas sija on entistäkin kovempi juttu.

– Kun kyseessä on yksi maailman harrastetuimmista lajeista, niin tuntuuhan se uskomattomalta, että oma mies on siinä noin hyvä, Maiju sanoo ylpeänä.

Matti on puolestaan ylpeä perheestään. Suomalaisuimari on jatkuvasti puhunut kotona odottavasta perheestään haastatteluissa, mikä on myös nostanut uimarin kansansuosioon jo ennen mitalia.

– Erittäin paljon terveisiä täältä. Iskä tulee huomenna kotiin ja sitten pidetään kesäloma, uimari lähetti perheelleen terveiset Yle Urheilun mitalihaastattelussa Tokiossa.

Matti Mattsson on nyt olympiamitalisti ja perheenisä. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

– Puhuin läheisillekin tänä aamuna, että minua koskettaa ja lämmittää se, kun Matti puhuu haastatteluissa lapsistamme. He ovat kuitenkin tärkeintä arjessamme. Minusta on myös hienoa, että Matti tuo esiin sitä, että urheilija voi olla muutakin kun vain urheilija. Nimenomaan muuta elämäänsä ja perhettään, Maiju kuvailee.

Maiju-vaimo uskoo, ettei parin elämä tule muuttumaan olympiamitalin myötä kummemmin. Alun mitalin aiheuttama haastattelurumba rauhoittuu aikanaan. Maijun mukaan perhe ei ole tehnyt suurempia tai ylipäänsäkään uhrauksia Matin uran vuoksi.

– Hän on kuitenkin enemmän kotona, kuin keskiverto kahdeksasta neljään töitä tekevä isä, hän sanoo.

– Olen sanonut Matille ennen finaalia, että tulee hän kotiin mitali kaulassa tai sitten ei, lasten kiukuttelun määrä tulee olemaan vakio. Toivon ja uskon, ettei perusarkemme järky mihinkään.

