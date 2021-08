Suomen painitoivoille pettymyksiä: Arvi Savolaisella pieni oljenkorsi pronssiotteluun – Elias Kuosmanen paljasti tuomarin tylyn piikittelyn

Kaiken Tokion olympialaisista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

Suomen painitoivo Elias Kuosmanen koki Tokion olympialaisten kreikkalais-roomalaisen painin raskaassa sarjassa toisen murskatappion, kun hän hävisi venäläiselle vuoden 2018 maailmanmestarille Sergei Semenoville pistein 0–11. Avausottelun hän oli hävinnyt georgialaiselle Jakobi Kajaian selätyksellä.

Kuosmanen pääsi yrittämään pääsyä pronssiotteluun vielä keräilyerän kautta, kun Kajaia eteni 130-kilosten sarjan loppuotteluun.

Kuosmanen oli kahden murskatappion jälkeen hyvin pettynyt.

– Ties, kuinka monta päivää täällä Japanissa on oltu. Kaksi matsia. Molemmissa rökäletappio. Vähän tuli sellainen olo, onko oikeissa kisoissa, Kuosmanen harmitteli Yle Urheilulle.

– Tietysti odotuksissa oli kovaa kyytiä, mutta turpaan tuli.

Kuosmanen satutti avausottelussa kyynärpäätään, mutta ei mennyt tappion jälkeen käsiongelmien taakse. Kättä ei myöskään teipattu otteluun Semenovia vastaan.

– Käsi on huono. Sitä ei saanut järkevästi teipattua. Jos olisi siihen laittanut motivaatioteipin, olisi ollut riskinä käden pahempi repiminen. Käsi ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään otteluun, mutta pitää tutkituttaa ja hoitaa kuntoon, Kuosmanen sanoo.

Kuosmanen selviytyi upeasti olympiakisoihin todellisella pika-aikataululla sen jälkeen, kun Arvi Savolainen oli valittu Suomen edustajaksi 97-kiloisten sarjaan. Kuosmanen siirtyi raskaaseen sarjaan ja nappasi sarjasta olympiapaikan sensaatiomaisesti selvästi alipainoisena.

Kuosmanen myönsi olympiaurakan jälkeen, että pieni kilpailutauko tekisi nyt hyvää kuitenkin suhteellisen tuoreelle raskan sarjan kilpailijalle.

– Pitää päästä nyt harjoittelemaan. Paino oli aamulla 111 kiloa. Tuomari kysyi, olenko unohtanut syödä. Muut jätkät painoivat 129 kiloa. Eihän tässä ole mitään järkeä, jos tasoero on tällainen. Pitää hetkeksi unohtaa kisaaminen ja keskittyä siihen, että tulee lisää painoa ja voimaa. Pystyy sitten painimaan, Kuosmanen kuvailee.

Hänen mukaansa teknisistä asioistakaan on vaikea puhua tällä hetkellä raskaassa sarjassa.

– Fyysinen ylivoima on niin paljon isompaa, minkäs teet, Kuosmanen sanoi.

Kuosmanen oli myös realisti olympiadebyytin jälkeen tilanteestaan. Hän on ollut raskaan sarjan kilpailija vasta pari kuukautta.

– Jos pärjäisi, kertoisi enemmän lajista kuin miehestä. Fakta on, että painovoima on voimaa ja ylipaino on ylivoimaa. Tämän kokoisen ei kuuluisikaan pärjätä. Nämä ottelut osoittivat viimeistään sen, että kevyempänä tulevat hyvät ominaisuudet eivät riitä. Jos näille kavereille haluaa pärjätä, minun pitää peilistä ja vaa’alta näyttää enemmän heidän suuntaan, Kuosmanen sanoi.

Savolaiselle olympiavoittajan bravuuriliike kävi kohtaloksi

Arvi Savolainen voitti 97-kiloisten avausottelussaan varhain maanantaina kuubalaisen Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan pistein 3-1. Voitti oli suomalaiselle miespainijalle ensimmäinen olympialaisissa 17 vuoteen.

Puolivälierissä Savolainen kohtasi sarjan hallitsevan olympiavoittajan Artur Aleksanjanin. Savolainen otti ottelun avauspisteen, mutta sen jälkeen armenialainen oli niskan päällä. Aleksanjan vei ottelun pistein 5–1.

– Ensimmäisessä matsissa kaveri sai painittua enemmän omaa painiaan kuin minä omaani. Lopputulos oli kuitenkin hyvä, Savolainen sanoi Yle Urheilulle.

– Toisessa matsissa onnistuttiin enemmän painimaan omannäköistä painiani, mutta lopputulos oli ikävämpi.

Savolaisen mukaan Rion olympiavoittajaa ja kolminkertaista maailmanmestaria Aleksanjania vastaan pystypaini ei tuntunut "kovin kummoiselta." Mattopainiin Savolainen ei ollut tyytyväinen.

– Pystyssä tuntui, että ollaan aika tasaisia. Ekassa erässä kaveri ei varmaan laittanut ihan kaikkea likoon. Silti tokassa erässäkään pystypaini ei tuntunut kovin kummoiselta. Matolla hän pääsi kuitenkin rullaamaan bravuuriliikeestään. En tiedä vieläkään, miten se lähti niin helposti. Ei se tuntunut mahdottomalta puolustettavalta, Savolainen kommentoi.

Savolainen voi päästä vielä keräilyerien kautta sarjan pronssiotteluun, jos Aleksanjan voittaa kello 12.30 alkavissa välierissä Iranin Mohammadhadi Saravin.

– Kyllä tänne ehdottomasti tultiin hakemaan jotain muuta kuin yhtä voittoa ja tappiota. Toivotaan, että painit jatkuvat ja päästään matolle näyttämään, Savolainen sanoi.

