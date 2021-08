Olympiasankari Matti Mattsson nauttii nyt kesälomasta, mutta miettii jo uran jatkamista Pariisin kisoihin: "En pidä mitenkään mahdottomana"

Tiedoksi kaikille pelastusalalla työskenteleville: tuore 200 metrin rintauinnin olympiamitalisti Matti Mattsson ei toteuttane aivan lähiaikoina pitkäaikaista unelmaansa palomiehen ammatista.

Olympiapronssi tarkoittaa sitä, että 27-vuotiaan porilaisuimarin huippu-urheilijan ura jatkuu. Ehkä jopa kolmen vuoden päähän Pariisin olympialaisiin asti.

Pelastusopisto joutuu vielä odottamaan kovakuntoista opiskelijaa Porista.

– Olin monta vuotta sitä mieltä, että Tokioon ja se on sitten uikkarit naulaan. Kyllä tässä Maiju-vaimon kanssa jatkopahvi uran jatkumisesta tehdään, ja kesäloman jälkeen aletaan taas treenailemaan.

Mattsson aikoo lomailla uimisesta elokuun ajan, nauttia mitalihuumasta ja Suomen kesästä perheensä kanssa.

Sen jälkeen syyskuussa alkaa harjoittelu kohti seuraavaa maalia, eli pitkän radan MM-kilpailuja Fukuokassa Japanissa ensi vuoden toukokuussa.

Tuore olympiamitalisti lomailee elokuussa ja sen jälkeen katse on jo tulevissa koitoksissa. Matti Mattsson kertoo Jere Sanaksenahon haastattelussa myös muun muassa viime kevään koronaepidemian aikaisista hankaluuksista harjoittelupaikkojen kanssa.

Porin kaupunki saa suitsutusta

Matti Mattssonin mitalihuumassa on muisteltu kevään 2020 tapahtumia, kun koronaepidemia rantautui Suomeen.

Porin kaupunki sulki tuolloin uimahallinsa ja altaat tyhjennettiin aikaistetun kesähuollon vuoksi. Näin Mattsson jäi ilman harjoittelupaikkaa.

Hetken hän piti tuntumaa yllä jopa porilaisen kerrostalon alakerrassa seitsenmetrisessä altaassa. Lopulta Harjavallan kaupungin vapaa-aikasihteerinä työskentelevä entinen mäkihyppääjä ja MM-mitalisti Vesa Hakala onnistui järjestämään Mattssonille kuukaudeksi harjoittelumahdollisuuden Harjavallan uimahalliin. (siirryt toiseen palveluun)

Tämän jälkeen treenaminen siirtyi vielä vajaaksi pariksi kuukaudeksi porilaisen kylpylähotellin altaaseen.

Jälkikäteen episodi voi kuulostaa dramaattisemmalta kuin se onkaan. Muutama päivä Porin uimahallin sulkemisen jälkeen tuli tieto siitä, että olympialaiset siirretään vuoteen 2021 ja näin suurin paniikki harjoitteluolosuhteista poistui.

Matti Mattssonin mieltä kutkuttelevat jo uran neljännet olympiakisat Pariisissa 2024. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Mattsson kiittelee vuolaasti Porin kaupungin panostuksia ja tukea harjoittelulleen, eikä muistele ollenkaan pahalla maaliskuun 2020 tapahtumia.

– Olen saanut vuodesta 2013 asti treenata vapaasti Porin keskustan uimahallissa ihan sellaiseen aikaan, kun olen halunnut. Ilman tätä kaupungin tukea tämä ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Porin uimahalliin on aina voinut mennä kuin omaan kotiinsa.

Pariisi 2024 jo ajatuksissa

Matti Mattssonin mukaan juuri viime vuoden keväässä ja poikkeuksellisissa harjoitusolosuhteissa voi nähdä olympiamenestyksen kannalta tärkeän käännekohdan.

– Aloimme valmentaja Eetu Karvosen kanssa rakentaa hommaa uudestaan. Lopetimme rääkkitreenin ja aloimme tehdä hommaa mahdollisimman mukavasti. Ei enää väännetty väkisin päätä seinään.

"Mukavan treenaamisen" tulos kiiltelee nyt Mattssonin palkintokaapissa symboloiden välillä ohdakkeista taivalta uran lopettamisen partaalta olympiamitalistiksi.

– Sain kaverilta kopion Whatsapp-viestistäni parin vuoden takaa MM-kisojen jälkeen. Olin siinä sitä mieltä, että nyt voisi laittaa uikkarit naulaan. Arvokisojen jälkeen kesälomien aikana halu kehittyä uimarina on kuitenkin aina palannut. Onneksi ei ole tullut laitettua uimahousuja viimeisen kerran naulakkoon.

Ajatus uran jatkamisesta aina 2024 olympiakisoihin asti kutkuttelee jo sekin vahvasti porilaisen mieltä.

– Sitten rupeaa olemaan kova äijä, kun on neljät olympiakisat käynyt. Olen asiasta jo vaimon ja valmentajan kanssa puhunut enkä pidä sitä varsinkaan nyt mitenkään mahdottomana. Kolme vuotta on toki pitkä aika ja vuosi kerrallaan on mentävä.

