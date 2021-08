Mira Potkosesta, 40, kaikkien aikojen vanhin nyrkkeilyn olympiamitalisti – voitti trillerin niukasti hajaäänituomiolla: "Mahtava fiilis"

Kaiken Tokion olympialaisista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

Mira Potkosesta, 40, on tullut kaikkien aikojen vanhin nyrkkeilyn olympiamitalisti. Mitali Tokion olympialaisissa varmistui, kun Potkonen voitti hajaäänituomiolla Turkin Esra Yildizin puolivälierässä.

Mitali varmistui jo puolivälierän voitolla, koska nyrkkeilyssä ei ole pronssiotteluita. Kaikki välieriin yltävät nyrkkeilijät saavat siis vähintään pronssimitalin.

Puolivälieräkamppailu oli todellinen trilleri. Potkonen voitti ottelun äärimmäisen niukasti tuomariäänin 3–2. Erityisesti päätöserä oli todella jännittävä, kun Potkonen otti varoituksen ja näin ollen heikensi asemiaan.

Potkonen otti edellisissä kisoissa Riossa Suomen ainoan mitalin, kun otti pronssia. Potkosen mitali on Suomen toinen Tokion olympialaisissa. Aiemmin Matti Mattsson otti pronssia 200 metrin rintauinnissa.

– Mahtava ottelu ja mahtava fiilis lähteä eteenpäin, Potkonen sanoi Yle Urheilulle.

Potkosen valmentaja Maarit Teuronen kuvaili tunnelmia "ihan saakelin hienoiksi."

– Oli hienoa, että Miralla piti pää. Ajatus oli koko ajan mukana. Noudatti suunniteltua taktiikkaa. Lähdettiin vastaiskuille, Teuronen kuvaili.

Katso Mira Potkosen ja Maarit Teurosen tunnelmat

Potkonen kamppailee välierässä torstaina Suomen aikaa kello 8.00 alkavassa sesssiossa. Potkonen kohtaa välierässä brasilialaisen Beatriz Ferreiran. Ferreiran ja Potkosen ottelu on sessiossa ohjelmassa toisena eli alustavasti ottelu on alkamassa kello 8.15. Ferreira on kahden vuoden takainen maailmanmestari ja olympiaturnauksen kolmossijoitettu.

– Odotan todella hyvää, kovaa ja laadukasta ottelua, Teuronen tiivisti ajatuksensa välierästä.

Marraskuussa 41 vuotta täyttävä Potkonen ottelee Tokiossa niin sanotusti yliajalla, sillä olympiatyylin nyrkkeilyssä urheilijoiden yläikäraja on 40 vuotta. Tokion kilpailut siirtyivät kuitenkin vuodella, joten Potkonenkin saa otella yli-ikäisenä Tokiossa.

Suomella on tiistaina vielä on mahdollisuus lisämitaliin, kun Arvi Savolainen ottelee kreikkalais-roomalaisen painin 97 kilon sarjan pronssiottelussa. Savolainen saa vastaansa Iranin Mohammadhadi Saravin.

Lue myös:

Mira Potkonen varmisti olympiamitalin! Tuoko Arvi Savolainen Suomelle toisenkin mitalin? Yle seuraa hetki hetkeltä

Kuntonyrkkeilijästä tuli olympiamitalisti, vaikka alkoi panostaa täysillä vasta 27-vuotiaana – Mira Potkosen unelma oli murskautua jo vuonna 2012

Mira Potkonen uransa viimeisessä olympiaturnauksessaan – kiittää kyynelehtien peruskalliotaan: "Sait minut hullaantumaan lajiin"