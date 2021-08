KOK selvittää Valko-Venäjän skandaalia, Jan Vapaavuoren mukaan urheiluliikkeen vaikutusvalta on rajallinen – "Todella vakava kysymys, jos urheilijat joutuvat pelkäämään"

Jan Vapaavuoren mukaan on vakavaa, jos urheilijat joutuvat pelkäämään mielipiteidensä ilmaisemisen tai kotiinpaluunsa puolesta. Mediatietojen mukaan Krystsina Tsimanouskaja aikoo matkustaa tällä viikolla Puolaan, jonne hän sai humanitaarisen viisumin.

Kaiken Tokion olympialaisista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on ilmoittanut tekevänsä virallisen selvityksen Valko-Venäjän pikajuoksijan Krystsina Tsimanouskajan kohtelusta.

Valko-Venäjän urheilujohtoa rajuin sanankääntein arvostellut 24-vuotias Tsimanouskaja yritettiin lähettää väkisin kotimatkalle kesken Tokion olympiakisojen.

Tsimanouskaja kieltäytyi sunnuntaina nousemasta koneeseen, johon urheilijalle oli hankittu lippu vastoin urheilijan omaa tahtoa. Hän kertoi pelkäävänsä oman turvallisuutensa puolesta ja pyysi apua KOK:lta ja Japanin poliisilta.

Suomen olympiakomitean hallituksen puheenjohtajan Jan Vapaavuoren mukaan KOK on selkeästi ilmoittanut haluavansa selvittää asian. Myös Vapaavuoren kanssa keskutelleet suomalaiset KOK:n jäsenet vahvistavat asian.

– Urheilun ja olympialiikkeen tulokulmasta olennaista on, että urheilijoilla pitää olla oikeus ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, myös kriittisiä sellaisia. Siksi on olennaista puolustaa urheilijaa ja turvata jokaiselle urheilijalle turvallinen olo halutessaan ilmaista mielipiteitään, Vapaavuori painotti.

– Aina on parempi selvittää asia ensin perusteellisesti ennen johtopäätösten tekemistä. Tämä on varmasti kinkkinen tapaus kansainvälisen olympiakomitean kannalta, mutta on tärkeää, että asia otetaan vakavasti ja se selvitetään, hän lisäsi.

Valko-Venäjän tilanne näyttää Vapaavuoresta huolestuttavalta.

– Urheilun kannalta on todella vakava kysymys, jos urheilijat joutuvat pelkäämään mielipiteidensä ilmaisemisen tai kotiinpaluun puolesta.

Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Vapaavuori kuitenkin myöntää kysymyksessä olevan asia, johon urheiluliikkeellä on varsin vähän vaikutusmahdollisuuksia.

– Tottakai me omalta osaltamme pyrimme rakentamaan parempaa maailmaa. Olympialaiset ovat tavallaan maailman suurin rauhanliike. Sen takia on tärkeää, että myös olympialiikkeen arvovallalla asiaan kiinnitetään huomiota, Vapaavuori paalutti.

Dramaattisessa tilanteessa useat maat tarjosivat Tsimanouskajalle apua, ja Puola myönsi hänelle humanitaarisen viisumin maanantaina. Medialähteiden mukaan hän aikoo lentää Varsovaan myöhemmin tällä viikolla.

Hän sanoi toivovansa jatkaa uraansa, mutta toistaiseksi hänen turvallisuutensa on etusijalla.

– He tekivät selväksi, että kun palaan kotiin, minua kohdataan ehdottomasti jonkinlainen rangaistus, pikajuoksija kertoi The Associated Pressille videopuhelun välityksellä tiistaina.

Lue myös:

Valko-Venäjän urheilujohtoa kritisoinut pikajuoksija hakee turvapaikkaa Puolasta – "En aio palata Valko-Venäjälle"

Valko-Venäjän joukkueessa skandaali Tokion olympialaisissa – maan urheilujohtoa kritisoinut pikajuoksija yritettiin lähettää pois kisoista vastoin tahtoaan

Kohun keskellä olevalle valkovenäläisurheilijalle sataa tukea Euroopasta – useat maat tarjonneet apua