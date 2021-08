Helander yllätti ja pettyi, Etelätalo keihäsfinaaliin, Armannon mitalihaaveet menivät – katso maailmanennätykseen huipentuneen olympiayön kohokohdat

Katso keskiviikon kisaohjelma tästä.

Tokion olympialaisten kahdestoista kilpailupäivä käynnistyi peräti kahdeksan suomalaisen voimin. Suomalaisia onnistumisia nähtiin keihäänheitossa, seitsenottelussa ja golfissa. Pahin pettymys tuli skeittauksessa. Aamupäivällä nähtiin myös maailmanennätys naisten 400 metrin aitajuoksun finaalissa.

Etelätalolta huikea kiskaisu heti avauskierroksella

Lassi Etelätalo oli yleisurheilun keihäskarsintojen selkeä suomalaisnimi. Hän rikkoi heti ensimmäisellä yrityksellään karsintarajan (83,50), kun hän kiskaisi komean kaaren, joka kantoi 84,50. Tulos on Etelätalon tämän kauden paras tulos.

– Sain jo verryttelyssä hyväntuntuisia heittoja. Sain onnistuneen, laajan vedon ja ajatukset osuivat hyvin kohdalleen. Keihäs lähti asentoon ja oli tarpeeksi tehoa takana. Tällaista olen odottanut, mutta nyt osui ihan hyvään paikkaan, Etelätalo sanoi Yle Urheilulle.

Etelätalo on onnistunut muutenkin arvokisoissa, sillä hän sijoittui esimerkiksi Zürichin EM- sekä Dohan MM-kisoissa neljänneksi.

– Se on vahvuuteni, että pystyn latautumaan näihin kisoihin ja osaan tehdä valmistautumisen suhteen oikeita asioita. Kuntoni nousee haluttuun aikaan. Fysiikka ja vire on mennyt eteenpäin ja nyt ne olivat kohdillaan tänä aamuna.

Etelätaloa paremmin karsinnoissa heittivät vain Intian Neeraj Chopra (86,65), Saksan Johannes Vetter (85,64) ja Pakistanin Arshad Nadeem (85,16). Hyvässä vireessä oli myös Saksan Julian Weber (84,41).

Kuusela ja Helander karsiutuivat

Toni Kuuselan karsinnat sujuivat mollivoittoisesti. Hän teki kolmen kierroksen karsinnassa sarjan 72,75-76,96-x. Hän oli karsintojen 23:s.

– Ukko oli tänään huono, kerrassaan umpisurkea. Jos tulet tällaisiin kisoihin ja heität 70 metrin viivaa, niin ei voi olla kuin pahalla päällä ja pettynyt itseensä. Minkäs teet, Kuusela tiivisti.

Miesten keihäskarsinnoissa nähtiin kaikki kolme suomalaista, kun Oliver Helander päätti lämmittelyheittojen jälkeen, että hän osallistuu karsintoihin. Aikaisemmin harjoituksissa loukkaantunut 24-vuotias Helander kärsii oikean reiden lähentäjävammasta. Helanderin osallistuminen karsintaan oli yllätys, sillä lääkärin arvion mukaan toipuminen heittokuntoon oli epätodennäköistä.

Loukkaantunut Helander karsiutui Kuuselan tavoin jatkosta. Hän heitti sarjan 78,81-x-x. Helander keskeytti viimeisen karsintaheittonsa vauhtijuoksussa. Jo vauhdinottoradan päässä kehonkieli ja ilme kertoivat, että kaikki ei todellakaan ole nyt kunnossa.

Helanderin suorituksia voi katsoa klikkaamalla jutun pääkuvaa.

– Ei ollut hirvesti kipuja. Tietenkin vähän, mutta se ei jäänyt siitä kiinni. Heittäminen oli samanlaista kuin koko kauden ajan. En ole pystynyt heittämään harjoituksissakaan hirveän paljon ja se näkyy kyllä tekniikassa.

Helanderin mukaan tekniikassa onkin vielä paljon parannettavaa.

– Heittäminen tuntuu kyllä todella vaikealta jostain syystä. Vahvuuteni oli aiemmin rentous, mutta se on poissa tällä hetkellä. Se pitäisi saada takaisin jollain tavalla.

Viimeinen finaalipaikka irtosi tuloksella 82,40. Finaalista karsiutuivat Helanderin ja Kuuselan lisäksi myös muun muassa Grenadan Anderson Peters (80,42), Trinidad ja Tobagon Keshorn Walcott (79,33) ja Kenian Julius Yego (77,34).

Miesten keihäsfinaali heitetään lauantaina.

McLaughlin paransi maailmanennätystään

Olympiakultaa aitonut Sydney McLaughlin vastasi aamupäivän maailmanennätyksestä, kun yhdysvaltalainen kellotti 400 metrin aidoissa ajan 51,46.

McLaughlin teki aiemman maailmanennätyksen kesäkuussa, jolloin hän alitti ensimmäisenä naisena 400 metrin aitajuoksussa 52 sekunnin rajan. Kesäkuun lopulla aika kirjattiin 51,90 eli Tokiossa ennätys kohentui 44 sadasosalla.

Hopealle ylsi maannainen Dalilah Muhammad ajalla 51,58, joka siis niin ikään alitti aikaisemman maailmanennätyksen. Hollannin Femke Bol voitti olympiapronssia uudella Euroopan ennätyksellä 52,03.

Huntington avasi seitsenottelun mainiosti – aitoi kauden parhaansa

Seitsenottelussa Maria Huntington avasi huipputuloksella, kun hän juoksee 100 metrin aidoissa kauden parhaansa 13,20. Hän oli eränsä toinen. Voittoon juoksi Belgian Noor Vidts ajalla 13,17. Suomalainen oli avauslajin jälkeen kuudes.

– Parhaimmat aikani on juostu yleensä metrin tai kahden myötätuulessa, joten nollatuuliin 13,20 on ihan hyvä aika.

Huntingtonin hyvä vire jatkui myös seitsenottelun toisessa lajissa. 24-vuotias suomalainen kirjasi korkeushypystä tuloksen 180. Hän on tällä kaudella korkeuden 183, mutta Tokiossa tämä tulos jäi nyt haaveeksi.

– Ei ole katastrofi, mutta seuraava korkeus olisi saanut mennä yli. Kyllä se vähän jäi harmittamaan. Tälläista tällä kertaa, Huntington harmitteli Yle Urheilulle.

Hän oli korkeuden 15:s. Kahden lajin jälkeen Huntington on ottelussa seitsemäntenä.

Seitsenottelun avauspäivään kuuluvat vielä kuula (kello 13.05 Suomen aikaa) ja 200 metriä (2. erä kello 14.38).

Huntingtonin mukaan kuula on kulkenut viime aikoina vaihtelevasti.

– Kyllä se taso on sieltä noussut. Tulee huonoja, mutta hyviä työntöjä. Se on minulle hankalampi laji, mutta toivotaan onnistumista.

Elmo Lakka karsiutui välierissä

Elmo Lakka sijoittui 100 metrin aitojen toisessa välierässä seitsemänneksi ajalla 13,67 ja karsiutui finaalista. Lakka kolhi toista aitaa, mikä hidasti hänen vauhtiaan.

– Lähtö sakkasi ja jäin porukasta. Liian nättiä tekemistä. Olisi pitänyt painaa urku auki. Mietin vähän liikaa teknisiä asioita verkassa ja ne jäivät päälle tähän juoksuun, Lakka kommentoi Yle Urheilulle.

Lakka juoksi alkuerässä kauden toiseksi parhaan aikansa 13,48. Hän suoriutui olympialaisista "rimaa hipoen tyydyttävästi".

– Olen ensimmäistä kertaa olympialaisissa ja onhan tämä hieno kokemus. Takana on pitkä matka, mutta tähän välierään tuli tällainen valitettava keskiluokkainen tulos, Lakka harmitteli.

Finaalipaikkaan olisi vaadittu uusi SE-aika. Viimeinen loppukilpailupaikka tulii ajalla 13,32.

Pettymys skeittauksesta

Lizzie Armanto oli ennen Tokion kisoja Suomen suurin mitalisuosikki, mutta hänen tiensä nousi pystyyn jo skeittauksen parkin karsinnoissa. Hän oli karsintojen 14:s, kun kahdeksan parasta lunastivat finaalipaikan.

Armanto sai ensimmäisestä suorituksestaan pisteet 24,26 ja toinen yritys tuotti tuloksen 22,76. Armanto kaatui kahdessa ensimmäisessä yrityksessään, mutta kolmas oli ehjä suoritus. Kolmannella hän kirjasi pisteet 30,01, mutta ei riittänyt finaalipaikkaan. Loppukilpailun viimeinen paikka irtosi pistein 41,59.

– Olen tyytyväinen päivän runeihin. Olen todella kiitollinen päästessäni skeittamaan olympiakisoissa, Armanto kertoi kilpailun jälkeen Yle Urheilulle.

Vuosi ennen olympialaisia reisiluunsa murtanut Armanto kuntoutui karmeasta loukkaantumisestaan kisoihin. Täysi kisakunto jäi silti haaveeksi.

– Luuni ovat ehjiä, mutta joudun silti kuntouttamaan lihaksistoani. Liikeratani ovat edelleen hieman rajoittuneita.

Armanto myöntää, että myös itseluottamuksen palauttamisessa loukkaantumisen jälkeen on ollut haasteita.

– Skeittaaminen on lähtökohtaisesti vaarallista ja temppuihin täytyy ladata täysillä. Kun keho ei ole sataprosenttisessa kunnossa, ajatus uudesta loukkaantumisesta pelottaa. Olen silti todella tyytyväinen siitä, että pääsin mukaan näihin kisoihin.

– Olympialaisten vertaaminen muihin kilpailuihin on kuin vertaisi omenaa appelsiiniin. Täällä kisaaminen on todella tärkeää monella tavalla ja Suomen edustaminen on upea asia. Skeittauskisat ovat yleensä vain skeittausta rakastavalle yleisölle, mutta olympialaiset inspiroivat toivottavasti myös muita kokeilemaan lajia.

Rullalautailun park huipentuu kello 6.30 alkaneeseen kahdeksan parhaan lautailijan finaaliin.

Suomalaisgolffarit aloittivat hienosti

Golffarit Matilda Castren ja Sanna Nuutinen aloittivat varhain keskiviikkona nelipäiväisen kisaurakkansa Kasumigasekin kentällä. Suomalaisten pelasivat hienon avauskierroksen.

Castren on pelannut avauskierroksen loppuun (18 reikää), ja hän löytyy tällä hetkellä jaetulta neljänneltä sijalta tuloksella -3. Hänen tuloskorttiin on merkitty neljä birdietä ja yksi bogi. Castren on vain kahden lyönnin päässä jaetusta kärkipaikasta.

– Alku oli hieman hankala. En lyönyt palloa hirveän hyvin ja olin muutaman kerran karheikossa, mutta siitä selvittiin. En ole ihan päässyt omaan rytmiin, fiilistä piti vähän hakea tiillä. Ei ollut ihan niin helpon tuntuista lyöminen, Castren kertasi.

Takaysillä peli kuitenkin loksahti paikalleen.

– Olen ihan tyytyväinen alkuun. Kolme kierrosta jäljellä, mutta hyvä startti.

Lähipeli kulki Castrenin mielestä hyvin. Päivän ainoa bogi tuli kolmesta putista, mutta muutoin viheriötyöskentely oli laadukasta.

Nuutinen (-1) on jaetulla 14. sijalla. Hänen tuloskorttiin on kirjattu kolme birdietä ja kaksi bogia. Hän teki biediensä kolmella viimeisellä reiällä.

– Suivaannuin viidennellätoista väylällä ja rupesin miettimään, että milloinkohan olen viimeksi pelannut kierroksen ilman birdietä. Se oli ihan hyvä pieni buusti, Nuutinen kommentoi.

– Ei tässä pyörää tarvitse keksiä uudestaan. Tuntuu, että peli on kunnossa. Nyt täytyy tehdä huoltavat treenit. Kisa on pitkä ja vielä on kolme päivää jäljellä, Nuutinen muistutti.

Avauskierros on vielä joidenkin pelaajien osalta kesken.

