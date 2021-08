Olympialaisten tuomarilinja ei sopinut Suomen mitalitoivolle – Ylen asiantuntija avaa, miksi teinit pyyhälsivät voimalla Lizzie Armannon ohi

Ennen Tokion olympialaisia Suomen suurimpiin mitalitoivoihin nostettiin skeittaaja Lizzie Armanto. Hän kuitenkin karsiutui kahdeksan parhaan finaalista park-kilpailussa. Armanto oli karsinnan 14:s.

Vielä kaksi ja puoli vuotta sitten Armanto perusteli Suomen maajoukkueeseen liittymistä sillä, että hän antaisi siirrollaan vielä yhdelle amerikkalaiselle lisää mahdollisuuden päästä olympialaisiin. Nyt hän jäi kuitenkin kaikkien kolmen Yhdysvaltojen edustajan taakse.

28-vuotias Armanto ei ollut Tokiossa vielä täysin palautunut vuoden takaisesta reisiluun murtumisesta. Armanto kertoi kilpailun jälkeen Yle Urheilulle rajoittuneista liikeradoistaan, mutta myös heikommasta itseluottamuksestaan.

– Skeittaaminen on lähtökohtaisesti vaarallista ja temppuihin täytyy ladata täysillä. Kun keho ei ole sataprosenttisessa kunnossa, ajatus uudesta loukkaantumisesta pelottaa. Olen silti todella tyytyväinen siitä, että pääsin mukaan näihin kisoihin, Armanto kertoi Yle Urheilulle karsinnan jälkeen.

Yle Urheilun asiantuntija, lajipioneeri Jussi Korhonen, kertoi olympiastudiossa, mikä vaikutus Armannon karmealla loukkaantumisella oli kisasuoritukseen. Hänen mukaansa Armannon lihasvoimat eivät olleet vielä palautuneet.

– Vamma oli vielä taaemmassa jalassa. Siinä on suurin voimankäyttö park-kilpailussa, Korhonen avasi rajun loukkaantumisen merkitystä.

Parkin finalistien keski-ikä oli 17,5 vuotta. Nuorin oli 12-vuotias ja vanhin oli 19-vuotias. Voitto meni 19-vuotiaalle japanilaiselle Sakura Yosozumille ja hopea 12-vuotiaalle japanilaiselle Kokona Hirakille. Pronssin vei 13-vuotias britti Sky Brown.

Korhosen mukaan nuorten etuna olivat myös kovemmat toistomäärät verrattuna loukkaantuneeseen Armantoon.

– Näillä pirteillä junioreilla toistomäärät ovat valtavia. He vain treenaavat ja treenaavat. Lizzie on tehnyt toistoja varmaan salilla, mutta ei skeitin päällä, Korhonen sanoi.

Nuoret palautuvat nopeimmin lajin raakuudesta

Olympiaskeittaajien nuoruutta on sivuttu myös brittimediassa teinitähti Sky Browin myötä. Viime viikollakin historiallisen street-kilpailun jälkeen puhututti skeittaajien nuoruus. Tokion olympialaisten nuorin kilpailija on 12-vuotias pöytäennispelaaja Hend Zaza, mutta seuraavat viisi nuorinta ovat skeittaajia.

Street-kilpailussa etukäteen suosikeiksi nostetut kokeneet skeittaajat Alexis Sablone, 34, ja Leticia Bufoni, 28, jäivät pois mitaleilta. Kultaa voitti 13-vuotias Japanin Momiji Nishiya. Street-kilpailun finaalissa neljä kahdeksasta finalistista oli alle 17-vuotiaita.

Sablone oli street-kilpailun neljäs ja kaksitoista vuotta vanhempi kuin finaalin toiseksi vanhin kilpailija.

– Vuosia sitten suoritukseni olisi ollut riittävä voittoon, Sablone sanoi New York Timesille.

– Nyt on vain niin monia lahjakkaita skeittaajia. Eletään erilaista aikaa.

BBC:n asiantuntija Ed Leigh kuvasi i-lehdelle, miksi olympialaisissa menestyneet skeittaajat ovat niin nuoria.

– Mitä nuorempi on, sitä taipuisampi ja pehmeämpi myös on. Palautuminen on myös nopeampaa. Kun 21–22-vuotiaat urheilijat puhuvat palautumisajasta, fakta on, että he eivät vain pysty skeittaamaan, Leigh sanoi.

Leigh muistuttaa, että skeittaus on myös raaka laji.

– On olemassa hyvä sanonta: Ei ole väliä, kuinka rikas on, temppua ei voi ostaa. Se pitää maksaa kivulla. Se on ainoa tapa. Kaikki skeittaajat jakavat tämän kokemuksen. Pitää tietää, että tullakseen hyväksi pitää käydä läpi joitain isoja iskuja ja pysyä silti sitoutuneena lajille, Leigh kuvailee.

Leighin mukaan nuorten skeittaajien nousu kuvastaa myös kilpaskeittauksen historiaa.

– Tämä sukupolvi on ensimmäinen, joka on kasvanut skeittipuistoissa. He eivät tulleet lajiin mukaan teineinä. He ovat olleet mukana neljä- tai viisivuotiaasta lähtien, Leigh kuvailee.

Samasta asiasta on puhunut myös lajilegenda Tony Hawk. Hän kuvasi Yle Urheilulle, miten Armanto on ollut edelläkävijä naisten skeittauksessa ja innostanut muun muassa Hawkin tytärtä skeittaamaan.

Armanto kuvaili itse torstain kilpailun jälkeen, kuinka on nähnyt nuorten skeittajien kasvun pikkulapsista nykyhetkeen.

– Nyt he ovat kasvaneet nuoriksi tytöiksi ja ovat ystäviäni. On kunnia nähdä seuraava sukupolvi. Heillä on oma tyylinsä. He ottavat lajin haltuunsa, kun lopetamme ja nousevat uudelle tasolle, Armanto sanoi kilpailun jälkeen Yle Sportenin mukaan.

– Meillä ei ole ikärajaa lajissa. Se on hienoa. Meidän lajissa voi olla 5-vuotias ja kisata tai voi olla 50-vuotias ja aloittaa kisaamaan. Heillä kahdella voi olla kivaa, eikä siinä ole mitään outoa.

Armanto ei sopeutunut tuomarilinjaan

Armanto kaatui kahdessa ensimmäisessä runissaan, mutta kolmatta yritystä pystyi sanomaan tyylikkääksi ja puhtaaksi. Viimeinen yritys ei kuitenkaan riittänyt finaaliin. Armanto sai parhaasta suorituksestaan 30,01 pistettä. Finaaliin olisi tarvittu 41,59 pistettä.

– Tuomaristo arvosti riskinottoa ja reipasta meininkiä eli mennään reilummalla vauhdilla ja tehdään aggressiivisia liikkeitä. Ei ole satavarmaa, pysyykö lauta mukana ja tehdäänkö suunniteltua temppua. Arvostetaan äärirajoille menemistä, Korhonen totesi.

Lizzie Armanto ei onnistunut suurten odotusten mukaisesti keskiviikkona street-kilpailussa.

Osa kilpailijoista ymmärsi Korhosen mukaan pelin hengen ajoissa.

– Lizziellä ei ehkä ollut takataskussa antaa enempää. Hän odotti, että pelkällä tyylikkyydellä ja oikeanlaisella aksentilla voitaisiin mennä eteenpäin. Nyt se ei käynyt, Korhonen sanoi.

Parkin finaalia oli seuraamassa Ylen studiossa myös lumilautailija Rene Rinnekangas. Hän pitää haastavana tilannetta, jossa pitää miettiä, lähteekö havittelemaan tuomariston tykkäyksiä vai jatkaako itse pitämällään linjalla.

– Sitä tulee usein puntaroitua. Uskon kuitenkin, että silloin lasketaan parhaiten, kun uskotaan omaan tekemiseen ja omaan suunnitelmaan, Rinnekangas toteaa.

Olympialaisten debyyttilaji skeittaus huipentuu torstaina miesten park-kilpailuun.

