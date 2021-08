Jukka Jalonen kokosi NHL-pelaajat yhteen – suomalaiset janoavat olympialaisiin, mutta läpäistävänä on vielä kaikista tiukin seula

Jääkiekon NHL:n suomalaispelaajilla on selkeä mielipide. Ensi talven olympialaiset Pekingissä kiinnostavat, mutta epätietoisuus taalajäiltä olympiakaukaloon pääsemisestä harmittaa.

– Olympialaiset on ollut päätapahtuma, mitä olen aina tykännyt katsoa. En ole ennen ollut mukana, joten olisi unelmien täyttymys päästä pelaamaan, Coloradon hyökkääjä Mikko Rantanen linjasi.

Rantanen ja nelisenkymmentä muuta suomalaispelaajaa kokoontuivat keskiviikkona Hämeenlinnan Vanajanlinnassa maajoukkueen valmennusjohdon koolle kutsumaan kesätapaamiseen.

Suuresta pelaajajoukosta on vaikea selvitä kisajoukkueeseen, ja arvaamaton koronavirustilanne voi sekin estää kisamatkan. Kolmannesta seulasta vastaavat NHL, pelaajayhdistys NHLPA ja Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF, joiden vääntämä seula saattaa olla vaikein läpäistävä ja estää NHL-pelaajien osallistumisen.

– En halua lähteä spekuloimaan, koska se ei auta mitään. Ei ole minun käsissäni. On kuitenkin hienoa, että on sauma, ja ohjelmassa on paikka olympialaisille, Carolinan hyökkääjä Sebastian Aho sanoi.

Aho viittasi NHL:n heinäkuiseen ratkaisuun jättää reilun kahden viikon tauko sarjaohjelmaan helmikuulle, mutta olympiatauko on paikallaan vain toistaiseksi.

Jukka Jalosella on paljon mietittävää olympiakokoonpanonsa kanssa. Kuva: Lehtikuva

Herkullinen joukkue

Aho ja Rantanen ovat terveinä selkeitä valintoja päävalmentaja Jukka Jalosen olympiajoukkueeseen. He kuuluivat Jalosen luottomiehiin jo alle 20-vuotiaiden MM-kultajoukkueessa lähes kuusi vuotta sitten.

Suomi saisi NHL-pelaajien kera jalkeille kiehtovan ja ikärakenteeltaan ihanteellisen joukkueen, jonka hyökkäyksen eturivissä marssisivat Ahon ja Rantasen lisäksi Patrik Laine, Aleksander Barkov ja Teuvo Teräväinen. Heistä vain Barkov on pelannut olympialaisissa, kun hän oli teini-ikäisenä mukana Sotshissa 2014.

– Sukupolvenvaihdos tulee näkymään. Kahdeksan vuotta on kulunut edellisistä olympialaisista, joissa NHL-pelaajat olivat mukana. Senkin takia paljon eri pelaajia on mukana. Se on hyvä juttu, että on nuorehko joukkue. Se on Suomen vahvuus. On paljon hyviä ja nuoria pelimiehiä, Rantanen ruoti.

Jos olympiamatka toteutuu, on TPS-kasvatin tavoite joukkueessa selvä.

– Olen saanut Coloradossakin vuosi vuodelta isomman roolin, joten tähtään isoon rooliin myös täällä (maajoukkueessa).

Lankinen lisää kilpailua maalivahtiosastolle

Suomen kärkiketjuihin ja puolustukseen on tungosta, mutta kilpailu pelipaikoista on kenties vielä kireämpi maalivahtiosastolla, jota tähdittäisi Tuukka Rask. Pekka Rinteen lopettaminen jätti paikan, josta kilpailevat muun muassa Joonas Korpisalo, Ville Husso ja mainion debyyttikauden Chicagossa pelannut Kevin Lankinen.

– Minulle on selkeä tavoite, että pääsisin olympiajoukkueeseen. Se on varmasti jokaisen urheilijan unelma. Niin minunkin. Koen, että minulla on mahdollisuus, jos kaikki menee nappiin kauden aikana, Lankinen totesi.

Leijonien nuoriso-osastoon kuuluva hyökkääjä Anton Lundell täyttää lokakuussa 20 vuotta ja on vasta NHL-uransa kynnyksellä. Hänelle olympiamatka saattaisi järjestyä ilman NHL-pelaajien osallistumistakin, jos Floridan syksyn leiriltä ei irtoa pelipaikkaa, ja hän palaisi HIFK:n punanuttuun.

– En ole seurannut keskustelua hirveästi. Kun päätös tulee, otetaan se vastaan. Koitan keskittyä treenaamiseen ja ensi kauteen valmistautumiseen.

Anton Lundell kuuluu Leijonien nuoreen kaartiin. Kuva: Lehtikuva

Myös Lankinen asettelee sanansa tarkasti, kun häneltä kysyi olympialaisten ympärillä vellovasta keskustelusta.

– En ole oikeastaan seurannut. Antaa isompien pamppujen päättää. Se ei ole minusta kiinni. Totta kai mielelläni pelaisin olympialaisissa, ja kaikki haluaisivat osallistua. Toivottavasti saadaan asiat järjestymään niin, että pääsisimme edustamaan maata.

Rantanenkin on toiveikas olympiamahdollisuuden toteutumisesta.

– Paljon on käyty keskustelua, mutta en ole paljon seurannut median kautta. Enemmän olen seurannut sitä, mitä kuulee päättäjiltä. Eiköhän se keskustelu kiihdy syksymmällä.

Suomen puolustusta jykevöittävät muun muassa Dallasin Esa Lindell ja Miro Heiskanen, mutta Suomen tämän hetken kokeneimpiin NHL-puolustajiin lukeutuva Rasmus Ristolainen ei ollut koolle kutsuttujen pelaajien joukossa. Hän on pelannut maajoukkueessa viimeksi kaudella 2016-17. Onko Turun seudulla kesäänsä viettänyt Rantanen keskustellut asiasta toisen TPS-kasvatin Ristolaisen kanssa?

– Olen nähnyt hänet kesän aikana, mutta en muuten lähde kommentoimaan asiaa, Rantanen sanoi ystävällisesti.

NHL-kausi alkaa 12. lokakuuta. Pekingin olympialaiset järjestetään ensi helmikuussa.

