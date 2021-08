Huntington epäonnistui pituudessa, valmentaja manasi poikkeuksellista ratkaisua ennen kisaa – katso hurjaan kuulakisaan huipentuneen olympiayön kohokohdat

Katso torstain kisaohjelma tästä.

Kaiken Tokion olympialaisista löydät Yle Urheilun kisaoppaasta täältä.

Tokion olympialaisten kolmastoista kilpailupäivä käynnistyi neljän suomalaisen voimin. Suomalaisia nähtiin korkeushypyssä, seitsenottelussa ja golfissa. Aamuyön sykähdyttävin finaali nähtiin miesten kuulassa.

Ella Junnilalla kova pettymys

Ella Junnila kirjasi korkeushypyn karsinnoista tuloksen 186, mikä ei riittänyt 12 parhaan loppukilpailuun. Junnila ylitti korkeudet 182 ja 186 ensimmäisillä yrityksillään, mutta 190 oli liian kova pala.

Finaalipaikkaan olisi vaadittu ylitys karsintarajasta 195, jonka ylitti 14 naista.

– Eniten harmittaa, että se hyppy oli siellä. Nousut olisivat riittäneet, mutta ponnistuspaikka oli hakusessa. Hypyt joko putosivat riman päälle tai tulivat vähän lähelle. Ei siinä sen enempää, Junnila kommentoi tunteet pinnassa Yle Urheilun haastattelussa.

Korkeuden Suomen ennätys on 196 ja se on 22-vuotiaan Junnilan nimissä. Hän teki SE:n sisäratojen Toruńin EM-kilpailuissa 2021. Kesällä Junnila on parhaimmillaan ylittänyt korkeuden 190. Junnila vaihtoi valmentajaa kesken kauden. Jouko Kilpi sai väistyä ja tilalle tuli Tuomas Sallinen.

– Kevään harjoittelu ei mennyt niin hyvin kuin olisin toivonut. Tekniikkaharjoittelussa oli isoa puutetta, ei mennyt niin hyvin kuin olisin halunnut. Kesän harjoitusjakso meni hyvin, mikä näkyi täälläkin. Pystyin tekemään täällä todella kovalla alustalla hyviä hyppyjä, mutta tasaisuutta olisi kaivattu.

Huntington jäi kauas ennätyksestään pituudessa

Maria Huntington kisapäivä seitsenottelussa alkoi mollivoittoisesti, kun suomalainen sai pituushyppypaikalla vain yhden hyväksytyn hypyn aikaiseksi. Hän kirjasi tuloksen 610 toisella yrityksellään ja hän astui sekä ensimmäisen että viimeisen hyppynsä yli. Etenkin viimeinen hyppy näytti hyvältä, mutta hyppy oli kuitenkin selvästi yliastuttu.

Huntingtonin hypyt voi katsoa klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Huntington oli pituuden 13:s ja oli lajin jälkeen kokonaispisteissä myös 13:s.

– Kaksi yliastuttua ja yksi varman päälle -tulos. Sinänsä ei ollut huonoa hyppäämistä, viimeinen hyppy oli jo aika hyvän näköinen. Jos se olisi mitattu, sijoitus olisi toinen. Suurin ongelma oli askelmerkkijuoksujen osuminen lankulle. Se pilasi kisan. En osaa vielä sanoa syytä, miksi näin, Huntingtonin valmentaja Matti Liimatainen kommentoi Yle Urheilulle.

Huntington jäi kauas ennätyksestään, joka on 653.

– Oli normaalia lyhyempi verryttely. Se oli sovittu tämän lämmön takia. Nyt näyttäisi siltä, ettei se ollut järkevää. Se oli ratkaisu, jonka yhdessä teimme ja sillä mentiin.

Tokiossa on tällä hetkellä noin 35 astetta lämmintä.

Ryan Crouser teki häkellyttävää jälkeä

Kuulan miesten olympiafinaalia hallitsi mielin määrin USA:n Ryan Crouser, joka teki vakuuttavan sarjan hellekelissä. Crouser vei olympiakultaa uudella olympiaennätyksellä 23,30. Hän jäi vain seitsemän sentin päähän maailmanennätyksestään.

Jokaisella työnnöllään vanhan olympiaennätyksen 22,52 rikkonut yhdysvaltalainen kirjasi sarjan 22,83-22,93-22,86-22,74-22,54-23,30.

Kuulantyönnön mitalikolmikko oli sama kuin Riossa: Crouserille kultaa, Yhdysvaltojen Joe Kovacsille hopeaa ja Uuden-Seelannin Tomas Walshille pronssia. Kovacsin hopeatulos kirjattiin lukemiin 22,65 ja Walshin pronssitulos oli 22,47.

Tokion finaali oli ensimmäinen kerta olympiahistoriassa, kun kolme miestä työnsi samassa kuulakilpailussa yli 22 metrin. Rion finaalissa haamurajan puhkoi vain Crouser.

Tokion mitalikolmikko jakoi jalometallit keskenään myös kaikkien aikojen kovatasoisimmassa kuulakilpailussa Dohan MM-areenalla vuonna 2019. Kovacsin voittotulos oli tuolloin 22,91, Crouser otti hopeaa 22,90 kantaneella työnnöllä ja Walsh pronssia samoin lukemin.

Holloway menetti voittonsa viimeisellä aidalla

Miesten 110 metrin aitojen finaali ratkesi dramaattisella tavalla. Kohti varmaa voittoa viilettänyt USA:n Grant Holloway kompuroi viimeisellä aidalla ja taipui kakkoseksi.

Jamaikalainen Hansle Parchment nousi ohi ja olympiavoittoon ajalla 13,04. Hollowayn hopea-aika 13,09. Myös pronssi Jamaikalle, Ronald Levy aitoi kolmanneksi ajalla 13,10.

Pedro Pichardo kolmiloikan olympiavoittoon

Miesten kolmiloikan finaali päättyi Portugalin Pedro Pichardon juhliin. Pichardon voittotulos 17,98 on Portugalin uusi ennätys. Olympiahopeaa loikki Kiinan ennätyksellä Zhu Yaming (17,57). Pronssia nappasi Burkina Fason Hugues Fabrice Zango tuloksella 17,47.

Nuutinen nousee, Castren laskussa

Suomalaisgolffarit olivat mainioissa asemissa avauskierroksen jälkeen, joten heiltä odotettiin paljon myös torstaina.

Avauspäivän jälkeen jaetulla 16. sijalla ollut Sanna Nuutinen on kiertänyt tänään 6/18 reikää. Hän on noussut tuloslistalla jo jaetulle kymmenennelle sijalle. Hänen päivän saldo on yksi eagle ja yksi birdie – päivän tulos toistaiseksi siis -3.

Avauspäivän jälkeen neljäntenä ollut Matilda Castren on puolestaan pudonnut 21. sijalle. Hän on pelannut 10/18 reikää saldolla +1 (kaksi bogia ja yksi birdie).

Lue myös:

Katso yksi Tokion olympialaisten mielettömimmistä suorituksista – Ryan Crouserin voittosarja kuulassa on posketonta luettavaa

Ella Junnilan korkeuskarsinta päättyi murheelliseen pettymykseen – avasi syitä pudonneen tulostason taustalla

Mira Potkonen iskee välierässä kello 8.15, Crouser hätyytteli kuulan ME-lukemia, Nuutinen nousussa golfissa – seuraa Tokion kisapäivää hetki hetkeltä

Potkonen ottelee finaalipaikasta, golfnaiset jahtaavat kärkeä – katso torstain olympiaohjelma ja tv-lähetykset