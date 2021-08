Mira Potkosen aviomies katseli vaimonsa rajua tunnemyrskyä televisiosta – "Sellainen asia, josta ei ole vielä oikein edes kotona keskusteltu"

Mira Potkosen otellessa finaalipaikasta nyrkkeilyn 60 kilon sarjassa seurasi nyrkkeilijänaviomies Henri Potkonen vaimonsa olympiavälieräottelua yhdessä parin tyttären kanssa.

– Kotisohvalla katsottiin. Kyllähän se tietenkin jännitti samalla tavalla kuin muitakin penkkiurheilijoita, Henri Potkonen sanoi puhelimitse Yle Urheilulle.

Ottelun lopputulos oli aviomiehen mielestä oikeutettu. Brasilialainen Beatriz Ferreira iski myös Henri Potkosen mielestä finaalipaikan arvoisesti.

– Tiedettiin, että brasilialainen on kova vastustaja, mutta voitettavissa. Parempi siinä kai aina voittaa, mutta on sanottava, että hieno taistelu oli. Olisi se ottelu voinut Miralle kääntyä, mutta ei näemmä tänään.

Mira Potkonen oli heti ottelun jälkeen lohduttoman oloinen Ylen haastattelussa. Aviomies ymmärsi vaimonsa tunnetilan, mutta näki myös positiivista mitaliin päättyneessä olympiadissa.

– Siinä hetkessä purkautui monen vuoden työ. Totta kai suurin pettymys tuli siitä, että unelma meni tappion myötä, eikä sitä voi enää koskaan saavuttaa. Veikkaan, että siinä on kaikki ne tunteet ja epätietoisuus siitä, mitä uran jälkeen tapahtuu. Se on sellainen asia, josta ei ole vielä oikein edes kotona keskusteltu.

– Fokus on ollut koko ajan vain olympialaisissa. Kun urheilija on noin fokusoitunut siihen mitä tekee, en pysty edes täysin kuvittelemaan, mikä se tunnetila on. Kuten Mirasta näki, koville se otti ja kuten Riossakin, se voi ottaa koville vielä monta päivää.

Mira ja Henri Potkosen perhe-elämä pyörii Miran uran ympärillä. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Potkosen perheen elämä on pyörinyt vuosia Miran huippu-urheilun ehdoilla. Perhe on kuitenkin sopeutunut tilanteeseen hyvin.

– Meille on ollut jo monta vuotta normaali tilanne, että äiti treenaa ja panostaa urheilu-uraansa. Ihmisillä, jotka tekevät tuon kaltaista työtä on tietyllä tavalla aina kaksi persoonaa, se normaali kotiäiti-Mira ja toinen on se huippu-urheilija. Meille se on normaalia, eikä siinä sinänsä ole mitään ihmeellistä.

Miten perheen elämä muuttuu Potkosen olympiaprojektin päätteeksi? Kaksinkertaisen olympiamitalistin aviomies ei vielä sitä uskalla arvioida.

– Veikkaan, että Mira osaa vastata siihen paremmin, en lähde vastailemaan Miran puolesta. Kai Mira kuitenkin odottaa kotiin ja perheen luo pääsyä. Sitten mietitään yhdessä. Haaveita tietysti on, että mitä uran jälkeen, mutta ei niistä sen enempää.

Lue myös:

Pronssia Suomeen! Mira Potkosen nyrkkeilyura päättyi välierätappioon Tokion olympialaisissa

Pettynyt Mira Potkonen purskahti lohduttomaan itkuun haastattelussa – "En tiedä yhtään, mitä huomisesta eteenpäin teen"

Elina Gustafsson kiinnitti huomiota tuomarin toimintaan Potkosen välierän dramaattisella hetkellä – "Näytti, ettei Mira ollut ihan oma itsensä"