Wilma Murrolle hieno viides sija ylityksellä aloituskorkeudestaan – 470 oli valtaosalle seiväsnaisista liian kova pala: "Kilpailu oli pedattu kärkinelikolle"

Seiväshyppääjä Wilma Murto nappasi Suomen yleisurheilujoukkueen toistaiseksi parhaan sijoituksen Tokion olympialaisissa. Murto oli seiväsfinaalissa jaettu viides ylitettyään 450. Olympiakultaa juhlii Yhdysvaltain Katie Nageotte, joka taivutti 490.

Murron finaali alkoi loistavasti, kun hän ylitti kovan aloituskorkeuden 450 ensimmäisellään. Samaan pystyi Murron lisäksi vain neljä naista. Tämä ylitys ja se, että Murto onnistui siinä ensimmäisellä yrityksellään, osoittautui suomalaiselle äärimmäisen tärkeäksi kisan edetessä.

Loppukilpailuun pääsi mukaan poikkeuksellisesti 15 naista, koska karsinta keskeytettiin rankkasateen vuoksi. Finaalin kulkua vauhditettiinkin sillä, että aloituskorkeudeksi asetettiin 450. Korotukset olivat rajuja, sillä seuraava korkeus olikin jo 470.

Päättäväisellä ilmeellä Tokion olympiastadionilla esiintyneen Murron, 23, ensimmäinen yritys ulkoratojen ennätyskorkeudestaan 470 ei ollut hassumpi, mutta rima ei pysynyt kannattimillaan. Toisella rima otti raskaamman osuman. Kolmas ylitys oli jälleen hyvä, mutta rima putosi alas.

470 osoittautui seiväsnaisille tiukaksi leikkuriksi. Sen kohdalla peräti yhdeksän naisen tie nousi pystyyn. Lisäksi kaksi hyppääjää jäi aloituskorkeuteen.

Murto jakaa viidennen sijan Slovenian Tina Sutejin ja Ukrainan Marina Kilipkon kanssa, jotka kumpikin ylittivät 450 Murron tavoin ensimmäisellään.

Murto yllättyi viidennestä sijastaan Tokiossa. Kuva: Lehtikuva

Murto ja hänen valmentajansa Jarno Koivunen olivat sijoituksesta hyvin yllättyneitä.

– Tulin rankingin kautta ilman tulosrajaa kisoihin, ja tavoite oli finaalipaikka. Sitten olenkin viides, niin kyllä se oli paljon paremmin kuin oli lupa odottaa. Olen tosi ylpeä siitä, mitä olemme Jarnon kanssa kevään tehneet, Murto sanoi hyväntuulisena.

470:n ylitys olisi ollut Murrolle kova temppu, sillä hän on hypännyt korkeammalta vain kerran urallaan: vuonna 2016 hän ylitti vain 17-vuotiaana hallissa 471, joka on yhä alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Murto on parannellut tällä kaudella ulkoratojen parhaaksi tuloksekseen 462.

Olympiakisat ovat salolaislähtöisen hyppääjän uran toiset. Riossa viisi vuotta sitten 18-vuotias Murto jäi karsintaan tuloksella 430.

– Peilaan tätä Rioon. Tässä huomaa sen, että vaikka ennätys on vuodelta 2016, olen kehittynyt kilpailemisessa tosi paljon ja urheilijana mennyt eteenpäin. Tosi nöyrän tyytyväinen ja kiitollinen fiilis.

Kärkinaiset nostivat riman korkealle

Korkeuden 470 ylittivät vain hallitseva maailmanmestari, venäläisurheilija Anzhelika Sidorova, Ison-Britannian Holly Bradshaw, Yhdysvaltain Katie Nageotte sekä olympiavoittoa puolustanut Kreikan Katerina Stefanidi.

Kärkinelikko alkoi lämmetä vasta sen jälkeen, kun muut olivat jo pudonneet. Kaikki ylittivät korkeuden 480. Riman noustessa 485:een Stefanidi putosi pelistä, kun kolmen kärki ylitti sen ensimmäisellään.

Nageotte ylitti 490 komeasti toisellaan, eivätkä Sidorova ja Bradshaw pystyneet vastaamaan. Amerikkalaisen voitto varmistui, kun Sidorova pudotti riman korkeudesta 495 ja joutui tyytymään hopeaan.

Erikoista Nageotten kisassa oli se, että hän ylitti aloituskorkeutensa 450 vasta viimeisellään. "Anteeksi, äiti", Nageotte naureskeli kameralle helpottavan ylityksenä jälkeen.

Nageotte nosti riman vielä ennätyskorkeuteensa 501:een, mutta ei pystynyt tunnekuohussaan kunnolliseen yritykseen. Arvokisamitali on 30-vuotiaan yhdysvaltalaisen uran ensimmäinen. Hän jäi Dohan MM-kisoissa kaksi vuotta sitten seitsemänneksi.

Tokion olympialaisiin Nageotte lähti yhtenä suurimmista ennakkosuosikeista hypättyään kesäkuussa ennätyksensä 495.

Erikoinen kilpailu puhutti

Hyppääjät eivät mukisematta nielleet kovaa aloituskorkeutta ja ensimmäistä, peräti 20 sentin korotusta 450:stä 470:een. Suomen joukkueenjohtaja, valmennuspäällikkö Tuomo Salonen, kävi ennen kisaa pyytämässä, voisiko aloituskorkeutta laskea 440:een. Suomalaisten pyyntöön ei kuitenkaan suostuttu.

– Monelle 450 on aika kova aloituskorkeus. Kilpailu oli pedattu kärkinelikolle ehkä, mikä sinänsä on ymmärrettävää. Tilanne oli tehty tosi haastavaksi, ja kun ehdotettiin jotain muuta, vastaus oli, että "hankkikaa parempia urheilijoita", Murto ihmettelee.

– Otettiin haaste vastaan, ja kyllä se tietyllä tavalla minulle ihan sopi. Vaati vähän hermoja.

Wilma Murto uskoo, että 470 ylittyy vielä tänä kesänä. Kuva: AFP / Lehtikuva

Murto oli vähällä vaihtaa isompaan seipääseen korkeutta 470 varten, mutta pitäytyi samassa kuin avaushypyssään. Salon Vilppaan urheilija tavoittelee ennätystään kolmen viikon päästä Kalevan kisoissa.

– Ehdottomasti ennätys on tavoitteena. Kisahypyt ovat olleet tosi hyviä. Kaikki enteilee sitä, että olen enkkakunnossa. On vain niin perhanan vaikea laji.

Murto on kärsinyt urallaan useista loukkaantumisista. Siksi onnistuminen Tokiossa lämmittää erityisesti mieltä.

– Aina urheilu ei ole tuntunut kivalle. Sitä suuremmalla syyllä täällä itkettää kisojen jälkeen. Menee tosi hyvin. Aika nälkäinen fiilis seuraavaan kolmeen vuoteen.

