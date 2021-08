"Lähdetään mitalikamppailuun" – keihään olympiafinaalissa kilpailu on auki yllätyksille, ja yksi niistä voi olla Lassi Etelätalo

Miesten keihäänheiton olympiafinaali nähdään suorana TV1:ssä klo 14.

Lauantaina Suomen kansa saa jännittää tosissaan Tokion olympialaisten keihäänheiton loppukilpailua.

Finaalissa on mukana Suomen Lassi Etelätalo, joka osoitti karsinnassa olevansa kovassa kunnossa ylittämällä ensimmäisellä 84,50 kantaneella heitollaan karsintarajan. Moni tämän kauden ykkösnimistä jäi karsintaan, joka avaa kilpailun mitalitaiston uudella tavalla. Kaiken lisäksi ennakkosuosikit olivat karsinnassa vaikeuksissa Tokion suoritusalustan kanssa.

Keihään lajivalmentaja Petteri Piirosen mukaan Etelätalon hyvä suoriutuminen karsinnassa vahvistaa itseluottamusta loppukilpailua ajatellen. Hän ei usko, että Etelätalon tapauksessa karsinnan hyvä heitto aiheuttaa finaaliin liikaa odotuksia tai yliyrittämistä.

– Lassi on henkisesti niin vahva urheilija, ettei hän lähde henkseleitä paukuttelemaan. Hänellä ei lähde laukalle siellä, vaikka kierrokset ovat korkealla ja lataus kova. Lassi tietää, mitä lähtee finaalissa tekemään, Piironen kertoo loppukilpailun aattona Tokiosta.

"Pakka on auki"

Finaalissa onnistumisen puolesta puhuvat myös tilastot Etelätalon kaksista aikaisemmista aikuisten arvokisoista. Zürichin EM-kisoissa 2014 ja Dohan MM-kisoissa 2019 suomalaisheittäjä on sijoittunut finaalin neljänneksi. Hän on myös molemmissa kisoissa onnistunut parantamaan tulostaan finaalissa.

Tämän kauden maailmantilaston kymmenen parhaan joukosta karsintaan jäi neljä heittäjää, ja yksi ei saapunut karsintaan lainkaan. Mitaleista tullaan näkemään ennakkoasetelmien perusteella siis hyvinkin tasainen taisto, ja Etelätalolla on onnistuessaan mahdollista kiilata korkealle.

– Loppukilpailu näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Siellä on paljon uusia kavereita arvokisafinaalissa ja ennakkosuosikeilla oli ongelmia heittopaikan kanssa. Pakka on auki ja siinä on Lassilla todella hyvät mahdollisuudet, Piironen pohtii.

Etelätalon karsinnassa heittämä 84,50 jää hieman vajaa puoli metriä hänen vuonna 2014 heittämästään ennätyksestä 84,98.

Tokion trampoliini ei ongelma Etelätalolle

Selkeänä ykkössuosikkina loppukilpailussa heittää hirmutuloksen 96,29 tällä kaudella viskaissut Saksan Johannes Vetter. Tasaisesti yli 90-metrisiä nakuttaneella saksalaisella oli kuitenkin karsinnassa vaikeuksia, ja karsintarjan ylittänyt heitto syntyi vasta viimeisellä kierroksella. Saksalaisen valmentaja kertoi kilpailun jälkeen, ettei Tokion paljon puhuttu "trampoliinirata" suosi Vetteriä.

Etelätalon heittämiseen Tokion radalla ei ole Piirosen mukaan juurikaan vaikutusta.

– Lassin tekniikka ja tukijalan käyttö on erityyppistä kuin Vetterillä. Lassin kohdalla se ei tuo ongelmaa, mutta Vetter tulee todennäköisesti olemaan vaikeuksissa myös finaalissa, Piironen pohtii.

Lassi Etelätalolla oli hymy herkässä Tokion keihäskarsinnassa. Kuva: Lehtikuva

Piirosen mukaan Etelätalo valmistautunut loppukilpailuun "lepäämällä ja katselemalla televisiota" torstaina ja perjantaina tekemällä valmistavan harjoituksen punttisalilla.

– Lassi on hyvin levollinen ja rauhallinen, Piironen kertoo.

Lajivalmentaja odottaa näkevänsä Tokiossa erittäin tasaisen loppukilpailun. Hän uskoo, että finaalissa tullaan näkemään myös yllätyksiä.

Suomalaisittain hänellä on kovat odotukset.

– Kyllä me mitalikamppailuun lähdetään ihan selkeästi. Ei sitä enempää tai vähempää voi vaatia.

