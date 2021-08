Tunteikas hetki! Mira Potkonen sai historiallisen pronssimitalinsa – "Nyt se on ohi, viimeiset iskut on lyöty"

Nyrkkeilijä Mira Potkonen on saanut kaulaansa uransa toisen olympiamitalin. Naisten 60 kilon sarjan mitalit jaettiin sunnuntaina Tokiossa sarjan loppuottelun jälkeen.

Vaikka Potkonen oli selvästi pettynyt tappiollisen välierän jälkeen, hymyili hän nyt silmät kirkkaana, kun KOK:n jäsen Sari Essayah ojensi hänelle mitalin. Suomalaisen upea ura päättyi olympiamitaliin.

Potkosesta tuli ensimmäinen suomalainen nainen, joka voitti olympiamitalin kaksissa peräkkäisissä kesäolympialaisissa. 40-vuotiaasta tähtinyrkkeilijästä tuli Tokiossa myös historian vanhin nyrkkeilyn olympiamitalisti.

– Tällä kertaa ei tullut kirkkainta mitalia, mutta tähänkin täytyy olla tyytyväinen. Aion nauttia tästä, koska matka on ollut kivinen. Nyt se on ohi ja urheilu-urani on ohi. Viimeiset iskut on lyöty, Potkonen kuvaili tunteitaan.

Välierätappio Beatriz Ferreiralle oli kova paikka Potkoselle, joka koki, ettei saanut itsestään parasta irti. Suomalainen kyynelehti vuolaasti välierän jälkeen, mutta kertoi nyt yrittäneensä kääntää pronssimitalin positiiviseksi saavutukseksi.

– Tunteeni ovat laantuneet. Olen hyväksynyt tilanteen. Olen saanut upeita kommentteja, ihmiset ovat itkeneet katsellessaan otteluitani. On lämmittänyt mieltäni, Potkonen kiitti kaikkia häntä tukeneita.

– En saanut sitä kirkkainta mitalia, jota lähdin täältä hakemaan. Uskon, että tälläkin on tarkoituksensa. Kaverit olivat parempia, osaan antaa arvostukseni heille.

"Matka ei ole ollut helppo"

Suomalaisella on takanaan komea ura. Kahden olympiamitalin lisäksi hän on saavuttanut kaksi MM-pronssia sekä EM-kisoista kaksi kultaa ja yhden hopean.

– Matka ei ole ollut helppo, monta taistelua on taisteltu. Mutta on ollut upeita hetkiä, olen saanut nauttia urheilijana tästä elämästä. Sehän on ollut aivan mahtavaa, Potkonen sanoi tunteikkaana.

Potkonen ei osannut vielä sanoa, mitä hän tulee tekemään nyt, kun nyrkkeilykehät jäävät taakse.

– Nyt voin olla tyytyväinen ja hengähtää. Pitää ottaa happea, antaa mielen ja kropan palautua. Jotakin merkityksellistä olisi mukava tehdä, aika näyttää mitä, Potkonen sanoi.

Potkonen aloitti kilpauransa vasta 27-vuotiaana vuonna 2008. Sitä ennen Potkonen oli harrastanut kuntonyrkkeilyä.

Hänen uransa lähti nopeasti lentoon. Ensimmäinen Suomen mestaruus tuli jo vuonna 2009. Ensimmäinen kansainvälinen menestys tuli vuonna 2010 Euroopan Unionin mestaruuskisoissa, joissa Potkonen saavutti pronssia. Ura huipentui kahteen olympiamitaliin.

Päivitetty kello 9.45: Mira Potkosen kommentit täydennetty.

