Näistä hetkistä Tokion olympiakisat tullaan muistamaan

Reilut kaksi viikkoa kestäneissä Tokion olympiakisoissa nähtiin lukuisia mieleenpainuneita suorituksia ja paljon draamaa. Niin kuin olympialaisiin kuuluu.

Pandemian takia vuodella siirretyt kisat olivat myös todella poikkeukselliset. Yle Urheilu kokosi kymmenen ikimuistoista ja eniten puhuttanutta hetkeä Tokiosta.

Karsten Walholmin maailmanennätysjuoksu

Norjalainen Karsten Warholm häikäisi 400 metrin aitafinaalissa juoksemalla uuden maailmanennätyksen 45,94. Tulosta pidetään yhtenä yleisurheilun kaikkien aikojen kovimmista.

Warholm paransi aiempaa omissa nimissään ollutta ME:tä lähes kahdeksalla kymmenyksellä. Warholmin kintereillä Yhdysvaltain Rai Benjamin tykitti myös hirmuaikaan 46,17.

Katso kisa alapuolelta.

Karsten Warholm alitti ensimmäisenä historiassa 46 sekuntia 400 metrin aitajuoksun olympiafinaalissa.

Tokion "superrata" ja uudet juoksukengät

Tokion yleisurheilurata ja uudet juoksukengät herättivät keskustelua. Warholmin lisäksi 400 metrin aidoissa Yhdysvaltain Sydney McLaughlin juoksi hirmuajan ja uuden maailmanennätyksen 51,46.

McLaughlin kuivaili rataa "trampoliiniradaksi".

Myös uusia hiilikuitulevyillä varustettuja juoksukenkiä on pidetty nopeiden aikojen takana. Puritaanien mielestä kenkäteknologian kehitys on välinedopingia, kun taas kenkävalmistajat puolustautuvat sillä, että kaikki on tehty sääntöjen puitteissa.

Joillekin uudenlainen rata ei sopinut. Miesten keihään ylivoimainen ennakkosuosikki, Saksan Johannes Vetter ei saanut erilaisella ratapinnalla tekniikkaansa kuosiin ja oli finaalin yhdeksäs.

Matti Mattsson ja Mira Potkonen olympiapronsseille

Matti Mattsson avasi Suomen mitalitilin 200 metrin rintauinnissa. Mattsson ui finaalissa uuden Suomen ennätyksen 2.07,13 ja saavutti pronssia.

– Ihan päätöntä menoa, Mattsson sanoi uinnin jälkeen.

Nyrkkeilijä Mira Potkosesta tuli ensimmäinen suomalainen nainen, joka voitti olympiamitalin kaksissa peräkkäisissä kesäolympialaisissa. Potkonen iski olympiapronssia myös Riossa.

Potkonen saavutti mitalin 60-kiloisten sarjassa. 40-vuotiaasta tähtinyrkkeilijästä tuli Tokiossa myös historian vanhin nyrkkeilyn olympiamitalisti.

Potkonen oli selvästi pettynyt välierän jälkeen, mutta hymyili silmät kirkkaana palkintojenjakoseremoniassa.

Tuomas Sammelvuo johdatti venäläiset olympiafinaaliin

Tuomas Sammelvuon luotsaama Venäjän olympiakomitean joukkue ylsi hopealle miesten lentopallossa. Ranska oli finaalissa vahvempi erin 3–2.

Suomalaiset valmentajalegendat Hannu Jortikka ja Henrik Dettmann pitivät Sammelvuon saavutusta äärimmäisen hienona.

Yhdysvaltain voimistelutähti Simone Biles puhui avoimesti ongelmistaan

Tokiossa nousi esiin urheilijoiden psyykkinen hyvinvointi. Telinevoimistelun yhdysvaltalainen supertähti Simone Biles oli jo aikaisemmin kertonut omista psyykkisistä vaikeuksistaan.

Biles saavutti puomin olympiapronssia, mutta joutui jättämään väliin kilpailuja, koska kärsi liikekammosta eli twisties-ongelmasta, jossa mieli ja keho eivät ole tasapainossa.

Krystsina Tsimanouskaja pelkää paluuta kotimaahan

Valkovenäläinen pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja kritisoi kotimaansa urheilujohtoa kesken kisojen ja kertoi pelkäävänsä kotimaahan paluuta. Tsimanouskajan mukaan hänet yritettiin lähettää väkisin kotimatkalle kesken olympiakisojen.

Tsimanouskaja löysi turvapaikan Puolasta.

Kova kritiikki kisoja kohtaan

Koronaviruspandemian takia kisat järjestettiin ilman yleisöä. Kasvaneet koronaluvut saivat japanilaiset osoittamaan mieltä ennen kisoja ja kisojen aikana.

Mielenosoittajien sanoma oli: pandemian aikana ei voida järjestää kisoja turvallisesti. Mielenosoittajien mielestä kisoihin käytettiin liikaa rahaa ja ihmisoikeuksia poljetaan.

Nuoret skeittarit hurmasivat

Tokiossa kisattiin kautta aikain ensimmäinen naisten rullalautailukilpailu. Streetin olympiakulta meni isäntämaa Japaniin, kun 13-vuotias Momiji Nishiya skeittasi parhaat pisteet. Muutkin mitalistit olivat teini-ikäisiä: hopeaa sai 13-vuotias Brasilian Rayssa Leal, pronssia 16-vuotias Japanin Funa Nakayama.

Kaikkien aikojen nuorimman olympiavoittajan titteli pysyi silti yhdysvaltalaisella Marjorie Gestringillä, joka voitti vuoden 1936 Berliinin kisoissa kultaa uimahypyissä 62 päivää Nishiyaa nuorempana.

Italian juhlaa yleisurheilussa

Maailman nopein mies on italialainen Lamont Marcell Jacobs. Jacobs tykitti 100 metrillä voittoon Euroopan ennätysajalla 9,80. Jacobs oli mukana myös 4x100 metrin viestijoukkueessa, joka voitti olympiakultaa.

Korkeushypyssä Italian Gianmarco Tamberi voitti kultaa erikoisten vaiheiden jälkeen. Qatarin Mutaz Essa Barshim ja Tamberi hyppäsivät puhtaat sarjat, ja molemmat pudottivat korkeudesta 239 kolme kertaa. Toimitsijan kanssa pidetyn neuvonpidon jälkeen kulta jaettiin ja molemmat riemastuivat.

Italia sai Tokiosta parhaan mitalisaaliinsa. Tänä vuonna jo Euroviisuissa ja EM-jalkapallossa voittoja juhlinut Italia jatkoi menestystä nappaamalla yhteensä 40 olympiamitalia.

Näin Barshim ja Tamberi päättivät jakaa olympiakultansa

Yhdysvallat mitalitilaston selvä ykkönen

Yhdysvallat voitti kisojen mitalitilaston. Yhdysvallat sai 113 mitalia, joista kultaisia 39. Kiina oli mitalitilaston toiseksi paras 88 mitalilla. Isäntämaa Japani oli kolmas 58:lla.

Suomi sai kaksi pronssimitalia ja sijoittui 85. sijalle. Edellisistä Rion kisoista Suomi sai yhden olympiamitalin.

