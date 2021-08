Tokion olympiakupla kalpenee Pekingin rinnalla – näin Kiina aikoo eristää 1,4 miljardin ihmisen väestön Pekingin talviolympialaisista

Pekingin talviolympialaiset ovat vain kuuden kuukauden päässä ja Kiinan viranomaiset suunnittelevat tarkkoja varotoimia COVID-19-tautia vastaan. Toimenpiteiden odotetaan menevän paljon pidemmälle kuin Tokion kisoissa, joissa rekisteröitiin lopulta yli 400 koronatartuntaa.

Kiina on tehnyt selväksi, että koronaviruksen hallitseminen on sen ensisijainen tavoite. New York Timesin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) talvikisojen isäntämaan suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi, että olympialaisten henkilöstö ja urheilijat kantavat kainalolämpömittareita, jotka hälyttävät välittömästi ruumiinlämpötilan noustessa.

Urheilijat antavat myös haastattelut medialle tukevien muoviseinien takaa. Eristetyissä haastattelukopeissa on mikrofonit, jotka varustetaan haastatteluiden välillä vaihdettavilla suojapyyhkeillä.

Kiina ilmoitti myös suunnittelevansa kokonaan uudelleen 39 kisapaikan infrastruktuurin. Muutoksilla pyritään varmistamaan, ettei urheilijoilla ole käytännöllisesti katsoen ollenkaan kontakteja tuomareiden, yleisön tai median kanssa. Tavoitteena on minimoida ristitartunnat.

– Nämä suunnittelun lisätoimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään epidemian leviämistä, eivät ole lopulta rakennusteknisesti kovin suuria tai vaikeita. Kaikki tulee olemaan valmista ajallaan, Pekingin olympialaisten suunnittelu- ja rakennusosaston johtaja Liu Yumin vakuutti lehdistötilaisuudessa.

Nollatoleranssi tartuntoihin

Kiina suhtautuminen koronavirukseen on ollut äärimmäisen jyrkkä epidemian alusta alkaen. Maan rajat ovat lähes täysin sinetöidyt, ja autoritäärinen hallitus on nujertanut satunnaiset tartuntaryppäät lukitsemalla kokonaisia kaupunkeja ja mobilisoimalla suuria määriä ihmisiä testaamaan ja jäljittämään infektioita.

Juuri päättyneissä Tokion kesäolympialaisissa viranomaiset kielsivät yleisön pääsyn kisapaikoille ja vaativat ulkomailta tulleita urheilijoita ja henkilöstöä liikkumaan ainoastaan tarkoin rajatuissa paikoissa kisakuplan ylläpitämiseksi. Timesin mukaan suunnitelman täytäntöönpano oli lopulta ontuvaa ja satunnaista; monia rikkomuksia paljastui esimerkiksi kansainvälisille medioille.

Loppujen lopuksi paikalliset, jotka saivat matkustaa kotoa olympiakuplan sisälle, olivat vastuussa noin kahdesta kolmasosasta kisossa raportoiduista tartunnoista.

Pekingin olympialaisten suunnittelu- ja rakennusosaston johtaja Liu Yumin kannattaa tiukempaa otetta koronaviruksen torjumiseksi. Kuva: 2021 Getty Images

Kiina suunnitteleekin huomattavasti tiukempaa lähestymistapaa pandemian hallitsemiseksi. Maan viranomaiset aikovat eristää Kiinan 1,4 miljardin ihmisen väestön pääasiassa kaikista kisoihin liittyvistä urheilijoista, tuomareista, kuljettajista, oppaista, toimittajista ja muista kisakoneiston virkailijoista.

Pekingin olympialaisten järjestelyihin osallistuneet tahot kommentoivat anonyymisti Timesille, ettei "minkäänlaista uhkaa kansan terveydelle ja turvallisuudelle tulla suvaitsemaan".

Kiina on myös ilmoittanut, että olympialaisten jälkeen käytännössä kaikkien osallistujien on poistuttava maasta. Toinen vaihtoehto on viettää useita viikkoja täydellisessä eristyksessä hallituksen johtamissa karanteenikeskuksissa. Lukuisat olympialaisiin osallistuvat kiinalaiset työntekijät joutuvat siis elämään kuplassa koko kisojen ajan ja sitten palaamaan takaisin arkeen vasta pitkän karanteenin jälkeen.

Hongkongin yliopiston virologi Jin Dongyan sanoi CNN (siirryt toiseen palveluun):lle, että Tokion olympialaisten menestys osoittaa, että huolellisen suunnittelun ja tiukkojen turvatoimien avulla kansainvälisen urheilutapahtuman järjestäminen pandemian aikana on "täysin mahdollista".

Talviolympialaiset on tarkoitus järjestää 4.–20. helmikuuta. Jos kisat pidetään suunnitellusti, Pekingistä tulee maailman ensimmäinen kaupunki, joka isännöi sekä kesä- että talviolympialaisia.

Kiina ei ole toistaiseksi ilmoittanut mitään kisoihin liittyvistä rokotusvaatimuksista tai ulkomailta olympialaisiin saapuvien ihmisten karanteenien pituudesta.

