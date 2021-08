Katso, miten Enni Rukajärvi on muuttanut kesäharjoitteluaan – uransa lopettamista pohtinut lumilautailutähti harjoittelee avaruusasemien laitteilla

Olympiatuli syttyy Pekingissä neljäs päivä helmikuuta. Yksi lajeista, joissa suomalaisilta voi odottaa hyvää menestystä on lumilautailu. Tärkeään talveen valmistaudutaan huolella, uusiakin keinoja hyödyntäen.

Kesäharjoittelu on aloitettu pian kauden päättymisen jälkeen. Ensin joukkue on keskittynyt kestävyyden ja hapenoton kehittämiseen, minkä jälkeen on kasvatettu voimaa ja räjähtävyyttä. Kaiken ohessa pidetään yllä ja kehitetään taitoja.

Vaikka valtaosan kesäharjoittelusta urheilijat tekevät itsenäisesti, on maajoukkue kokoontunut pariin otteeseen fysiikkaleireille ja lumillakin on jo käyty Sveitsissä. Jokaiselle urheilijalle on rakennettu oma harjoitusohjelma.

– Kyllä se aika laajakirjoinen on tuo lumilautailijan treenimuoto ja meilläkin paljon vaihtelee sen mukaan kenestä on kysymys, missä vaiheessa ollaan menossa, päävalmentaja Antti Koskinen sanoo.

Onnistuneet kisat kauden lopussa saivat Enni Rukajärven jatkamaan uraansa, hän on yksi tärkeä lenkki Antti Koskisen luotsaamassa maajoukkueessa matkalla Pekingin olympialaisiin. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Kaksinkertainen olympiamitalisti Enni Rukajärvi on tällä kertaa rytmittänyt kesäharjoitteluaan hieman normaalista poikkeavalla tavalla. Laskukausi päättyi toukokuussa ja Rukajärvi jatkoi siitä suoraan parin viikon fysiikkajaksolle.

– Sitten pidin pienen tauon ja otin ihan iisisti, että palauduin kunnolla kaudesta. Sen jälkeen aloitin kesätreenin taas kunnolla ja siitä asti olen tehnyt fysiikkaa.

Rukajärven kesän keskeisenä teemana on ollut monipuolisuus. Kun uraa on takana jo vuosia, on hyvä keksiä uusia treenitapoja.

– Noin kolme punttitreeniä ja ihan perus lenkkiä muutaman kerran viikossa. Sitten kaikenlaisia taitojuttuja. Niitä on tosi tärkeää pitää yllä, on se sitten skeittausta, tramppaa tai uimahyppyjä, ihan mitä vaan keksii. Pysyy mieli virkeänä.

Eveliina Taka ei sen sijaan ole joutunut vielä keksimään uusia treenitapoja, sillä hän aloittaa nyt vasta toista kauttaan maajoukkueessa. Monia uusia harjoituksia on joka tapauksessa tullut eteen.

– Itsellä oli ehkä kaikista tärkeimpinä tavoitteina tälle kesälle, että saisin sellaista peruskuntoa, että jaksaisin laskea koko kauden kevääseen asti. Lisäksi räjähtävyyttä, että pystyy nopeisiin suunnanmuutoksiin ja tekemään isosti hyppyreistä. Olemme nyt tehneet kestävyys-, voima-ja liikekontrolliharjoittelua. Taitojakin on tullut harjoiteltua, kun olen käyny paljon skeittaamassa.

Vammojen ennaltaehkäisyä ja lajivoimaa Nasan menetelmällä

Viime talvena lumilauta-, freestyle- ja alppihiihtomaajoukkueista loukkaantuneiden listalla oli yli kymmenen urheilijaa. Määrä on iso, kun joukkueet eivät muutenkaan ole valtavia.

Nyt ainakin lumilautamaajoukkueessa tilanne on parempi ja kuntoutukset ovat edenneet hyvin.

– Toistaiseksi ollaan vältytty loukkaantumismurheilta ja nekin mitä oli, on nyt hyvässä hoidossa. Jengi on mennyt paljon eteenpäin ja kehittyneet ja näkymät on tosi hyvät. Vaikuttaisi testienkin mukaan siltä, että treeni on purru siinä määrin kuin sen tarviikin purra, päävalmentaja Koskinen pohtii.

Laskijoiden treenejä muokataan palautumisen mukaan. Eveliina Taka teki Enni Rukajärveä kevyemmän treenin ja pääsi seuraamaan läheltä maailmanmestarin räjähtävyyttä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Rukajärvellä loukkaantumisia ei viime vuosina ole ollut. Siihen on auttanut muun muassa kokemus. Myös järkevä treenaaminen edesauttaa terveenä pysymistä.

– Kyllä varmasti pystyy välttämään loukkaantumisiakin sillä, että treenaa fiksusti, monipuolisesti ja sillä tavalla, mistä on lajiin hyötyä. Sitten tietenkin muutkin asiat vaikuttavat, mutta yksi tärkeä asia on se, että pitää kehosta huolta.

Treenaamisen lisäksi tärkeä puoli kehon huollossa on myös levolla. Treenikään ei pure, jos keho ei pääse rentoutumaan välillä. Sen on huomannut myös Eveliina Taka.

– Minulla on vähän sellainen olo, että mitä enemmän treenaa niin sitä enemmän tarvitsen myös aikaa rentoutumiselle ja palautumiselle.

Rukajärvi on harjoitellut nyt toista kesää jarruttavilla vastuksilla. Tällaisella harjoittelulla saadaan kehitettyä juuri lajinomaista voimaa.

Vaikka laitteet näyttävät pieniltä, saa niillä tehtyä tehokkaita harjoituksia. Urheilija joutuu tekemään töitä molempiin suuntiin, ja jarruttavan liikkeen vastus on sitä kovempi, mitä enemmän voimaa käyttää toiseen suuntaan.

– Tämä on tuonut ainakin tosi paljon monipuolisuutta ja uutta vastetta. Itsellä on ollut ajatuksena se, että olisi hyvä saada voimaa lisää. Ainakin viime kesän jälkeen tämä toimi. Viime talvena tuntu, että oli enemmän voimaa jaloissa ja lasku kulki hyvin, Rukajärvi pohtii.

Näet ylhäältä videon Rukajärven harjoittelusta!

Rukajärvi on tehnyt jo pitkään yhteistyötä fysioterapeutti Ville Rapelin kanssa. Rapeli on suunnitellut treenit niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin juuri Rukajärveä - ja muutakin maajoukkuetta.

– Lumilautailijoilla tietenkin lajikuormat on aika rajuja. Pyritään auttamaan, että laji sujuisi paremmin ja pitämään huoli myös siitä, että urheilijat ei loukkaantuisi. Tarjotaan sellaisia kuormia, mitä urheilijalle tulee muutenkin. Sitä kautta pyritään saamaan tilanne, että he pysyisivät ehjinä.

Avuksi on otettu avaruusasemille suunniteltu laitteisto.

– Nasa on aikanaan kehittänyt järjestelmän sen takia, että avaruudessa ei ole hirveästi painovoimaa. He miettivät, miten sinne pystyttäisiin rakentamaan harjoittelumuotoja. Ja nyt on huomattu, että tästä on urheiluvalmennuksessa aika iso hyöty, Rapeli kertoo.

Vastaavia laitteistoja on käytössä muun muassa monilla NHL-joukkueilla. Suurimman hyödyn siitä Rapelin mukaan saavat urheilijat, joiden lajeissa on nopeita suunnanmuutoksia tai muita vastustavia voimia.

– Esimerkiksi lumilautailussa tulee aika isot kuormat esimerkiksi kaariin ajettaessa ja hypyistä alas tullessa, niin tämä pelaa siihen pussiin aika mukavasti.

Enni Rukajärvi saa lisää harjoitusmotivaatiota tiedosta, että treeni auttaa jaksamaan pidempiä päiviä ja useampia laskuja. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Tärkeä talvi - kovat tavoiteet

Uusi talvikausi häämöttää jo kulman takana. Vaikka keväällä laskukelit jatkuivat jopa poikkeuksellisen pitkään, oli Rukajärvellä vaikeuksia päästää irti kaudesta.

– Olisi tehnyt mieli jatkaa kautta ja kyllä nyt taas alkaa haaveilemaan lumilautatempuista ja talvesta.

Talven ja kisojen odotus ei ollut itsestään selvää, sillä kokeneella ja menestyneellä laskijalla kävi mielessä jopa kilpailu-uran lopettaminen.

– Viime vuonna oli vähän sellaista epäröintiä, että vieläkö jatkan kisaamista. Oli kuitenkin sen verran nousujohteinen kausi ja varsinkin loppukausi oli tosi mukava ja meni kisoissakin hyvin, niin toivottavasti pääsen nyt siitä jatkamaan, mihin keväällä jäätiin. Mielenkiinnolla odotan talvea.

Rukajärvi toivoo, että hyviä tuloksia tulisi jo kauden ensimmäisistä kisoista. Hän kuitenkin tietää, että hyvää tulosta voi tulla myös kauden lopussa, vaikka alku olisikin hankala.

– Ei sekään välttämättä katastrofi ole, jos alkukaudesta ei vielä lähde. Silti on vielä mahdollisuudet kaikkeen.

Myös Eveliina Taka haaveilee jo pääsevänsä lumille. Tavoitteena on päästä mukaan mahdollisimman moneen kisaan, kiertämään maailmancupia ja pärjäämäänkin siellä.

– Mahdollisesti myös olympialaisiin. Ne on se korkein huippu ensi kaudella. Kyllähän se olisi minulle tosi iso juttu. Se on niin iso tavoite ollut niin pienestä asti.

Lumilautailijat Eveliina Taka ja Enni Rukajärvi ovat rakentaneet laskukuntoaan pitkin kesää, jotta jo haaveissa olevan laskukauden jaksaisi loppuun asti hyvin ja terveenä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Nuori laskija on päässyt seuraamaan läheltä olympialaisiin valmistautuvan urheilijan arkea, sillä hänen isoveljensä, Jussi Taka, oli mukana lumilautacrossissa vuoden 2014 olympialaisissa

– Pääsisi tavallaan seuraamaan senkin jalanjäljissä. Luulen, että saisin siitä aikamoista perspektiiviä ja toivottavasti urallakin pääsisi etenemään sitten, Eveliina Taka pohtii ja jatkaa, ettei lähtisi vain tutustumaan tunnelmaan vaan myös tekemään parastaan.

Lumilautamaajoukkueen tavoite on saada Pekingin kisoihin kolme miestä ja kaksi naista. Päävalmentaja Koskinen tietää, että tavoite on kova, mutta siitä ei tingitä.

– Se vaatii todella hyvää onnistumista vielä jäljellä olevissa maailmancupeissa. Kilpailu on kova ja edellisiin olympialaisiin verrattuna osallistujamäärät ovat muuttuneet ja siksi myöskin peli on muuttunut tiukemmaksi.

Kun kisoihin otetaan aiempaa vähemmän kilpailijoita, ovat kaikki kisalipun lunastaneet silloin sellaisia, jotka taistelevat mitaleista tosissaan. Koskisen mukaan lumilautailussa taso on muutenkin laajentunut viime vuosina hurjasti.

– Miehissä pääsee maailmancupiin 60 laskijaa. Sanoisin, että heistä 40 on sellaisella tasolla, että voivat hyvänä päivänä laskea kisan voittoon - vähintäänkin finaaliin, mutta jopa voittoon. Tasoerot ovat jatkuvasti pienentyneet ja alinomaa vaaditaan kovempaa onnistumista.

