Lauri Markkasen aika kuluu useampien seurojen kysellessä suomalaisen perään – Henrik Dettman: "Pelaajalle mahdollisimman hyvä asetelma"

Suomalaiskoripalloilijan Lauri Markkasen sopimustilanne etenee raastavan verkkaisesti. Tärkeää olisi, että seura varmistuisi ennen harjoituskauden alkua.

– Se olisi hyvä tae alkavalle kaudelle. Lauri aloittaisi kauden vähän takamatkalta, jos hän päätyisi Chicago Bullsin harjoitusleirille ja siirtyisi vasta sitten uuteen joukkueeseen, Hanno Möttölä sanoo Yle Urheilulle.

Möttölä on ensimmäinen National Basketball Associationissa (NBA) pelannut suomalainen. Hänen mainitsemansa takaraja, harjoitusleiri alkaa 28. syyskuuta. Möttölä uskoo, että Markkasella olisi jo uusi seura, jos hän olisi täysin vapaa agentti. Bullsin heinäkuun lopun sopimustarjous kuitenkin teki suomalaisesta rajoitetun vapaan agentin.

– Laurihan on edelleen Bullsin omaisuutta. Chicagolla on kaikki kortit kädessä, joten Lauri ja hänen taustajoukkonsa joutuvat nyt tanssimaan heidän mukaansa.

Bullsin sopimustarjous takaa sen, että joukkueella on oikeus vastata toisen joukkueen tekemään tarjoukseen tai yrittää järjestää sopimus, jossa se kauppaa Markkasen toiseen joukkueeseen. Chicago vaatii esimerkiksi Dallas Mavericksilta ensimmäisen kierroksen varausoikeutta.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettman ei kuitenkaan ole huolissaan Markkasen tilanteesta.

– Isossa kuvassa tuo on täydellinen win–win-asetelma. Laurilla on Chicagossa valmentaja, joka haluaa pitää hänet, ja mediatietojen mukaan kiinnostuneita seuroja. Sehän on pelaajalle mahdollisimman hyvä asetelma, Dettman sanoo.

Markkanen on itse sanonut Yle Urheilulle, että haluaa NBA-uralleen uuden alun jossain muualla. Möttölä vihjaa, että Markkasen päivät Chicagossa saattavat olla luetut.

Markkanen on pärjännyt hyvin, eikä "tarvitse edes katsoa Suomi-lasien läpi"

Haastavan edelliskauden jälkeen Markkasen näyttöhalut ovat kovat. Vaikka neljäs kausi NBA:ssa meni tilastollisesti huonommin kuin aiemmat, Möttölän ja Dettmanin mukaan Markkanen on edelleen hyvä.

– Tieto siitä, että Laurin viime kausi olisi ollut huono, pitää oikaista. Hän pelasi yhtä hyvän kauden kuin aiemminkin siihen saakka, kunnes loukkaantui, Dettman sanoo.

– Silloin, kun Lauri on ollut kunnossa, hän on pelannut erittäin hyvin. Ei tarvitse edes katsoa suomalaisten lasien läpi, Möttölä huomauttaa.

Loppukaudesta Markkanen pelasi vähemmän, mutta syyt siihen eivät näytä olevan suomalaispelaajassa.

– Laurin peliaika väheni Chicagon isojen kauppojen myötä. Joukkueeseen tuotiin muun muassa Nikola Vucevic, Möttölä sanoo.

– Ihan selvä asia, että joukkue, jolla ei enää käytännössä ollut pudotuspelimahdollisuuksia, kokeilee erilaisia vaihtoehtoja. Siksi Laurin peliaika väheni, eikä loppukautta kannata lähteä arvioimaan, Dettman muistuttaa.

Möttölä luettelee Markkasen olevan taitava, joukkuepeliä arvostava, heittovoimainen ja iso pelaaja, jollaiselle varmasti on kysyntää NBA-seuroissa. Sekä Möttölä että Dettman puhuvat siitä, että koripallopelaajan huippuikä on lähempänä 30 vuotta, joten 24-vuotiaalla Markkasella on vielä useita vuosia jäljellä.

– Jos vertaan omaan uraani, tulin NBA:han 23-vuotiaana. Siinä mielessä Lauri on pelannut maailman parhassa sarjassa jo useamman vuoden. Uskon, että Lauri vielä saavuttaa sen tason, minkä me kaikki toivomme ja tiedämme olevan mahdollinen, Möttölä summaa.

Loukkaantumiset ovat vaivanneet Lauri Markkasen NBA-uraa. Kuva: Jonathan Daniel / Getty Images

Suomalaispelaajan rahallinen arvo on suuri

Chicago Bulls teki noin yhdeksän miljoonan dollarin sopimuksen, Dallas Mavericks lupailee noin 11 miljoonan dollarin vuosipalkkaa ja puhetta on jopa noin 15 miljoonan tarjoamisesta. Markkasella on siis selvää rahallista arvoa koripalloilijana.

Dallasin lisäksi kiinnostuneita seuroja kerrotaan olevan (siirryt toiseen palveluun) New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Boston Celtics ja Minnesota Timberwolves. Möttölän mukaan kysymys on siitä, löytyykö yhteisymmärrystä Laurin, Chicagon ja kiinnostuneen joukkueen välillä.

– Parhaiten Lauri sopisi joukkueeseen, jossa on syöttöjä arvostava huippupelaaja, eikä niinkään vain korien tekemiseen keskittyvä supertähti. Jos puhutaan vaikka Dallasista, hän pääsisi pelaamaan Luka Doncicin kanssa, joka on palloa dominoiva pelaaja. Siihen muottiin Lauri sopisi, Möttölä sanoo.

Merkittävää Markkasen uran kannalta on, pysyykö suomalainen terveenä. Möttölä toteaa loukkaantumisten hidastaneen Markkasen kehitystä. Koripallossa pelitilannevammoihin ei useinkaan voi itse vaikuttaa, mutta totuus on, että miljoonia maksavat seurat haluavat kentälle terveitä pelaajia.

– Sitä ei voi millään tavalla voi kieltää, että Lauri on loukkaantumisten takia jäänyt pois liian monesta ottelusta neljän vuoden aikana. Se on sellainen asia, minkä tiedän Lauria itseäkin harmittavan, Möttölä kertoo.

– Ura on riippuvainen siitä pysyykö hän terveenä. Viime kädessähän valmentaja on se, joka peluuttaa pelaajia. Tärkeintä olisi päätyä sellaiseen seuraan, jossa valmentaja haluaa sinut joukkueeseen, Dettman sanoo.

Möttölä sanoo siirtomarkkinoiden olevan julmaa peliä, mikä lopulta ei ole Markkasesta tai ehkä edes Chicagosta kiinni. Möttölä kertoo, että taustalla voi vaikuttaa sopimus, jonka kiinnostunut joukkue on tehnyt viisi vuotta sitten, mutta se estää edelleen joukkuetta hankkimasta Markkasta. Seurojen käytössä olevan palkanmaksuvaran huvetessa sopimuksettoman pelaajan tilanne voi huonontua nopeasti.

– Toivotaan, että Lauri päätyy sellaiseen paikkaan, missä tuleva kausi on erinomainen.

