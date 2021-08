Suomessa tapahtui sunnuntaina hevosen kuolemaan johtanut onnettomuus – esteratsastuksen SM-kisojen tragedia oli todella harvinainen tapaus

Esteratsastuksen SM-kilpailut päättyivät sunnuntaina murhenäytelmään, kun 11-vuotias kilparatsu Nepton jouduttiin lopettamaan radalle. Tampereen Ratsastajien Ville Kulkkaan ratsu kaatui esteen sekaan ja loukkaantui.

Eläinlääkäri saapui arvioimaan tilannetta ja hevonen jouduttiin lopettamaan. Tämän jälkeen SM-kilpailut päätettiin keskeyttää.

Kansainvälisen ratsastajainliiton valvovana eläinlääkärinä urallaan toiminut Kati Niinistö kertoo, että sunnuntain kaltaiset onnettomuudet ovat esteratsastuksessa hyvin harvinaisia. Hän ei ollut paikalla tapahtumassa, mutta kertoo lukeneensa mediasta hevosen tehneen tilanteessa arviointivirheen.

– Esteratsastus ei ole lajina hirveän vaarallinen, mutta kyllä se on sellainen, jossa silloin tällöin sattuu onnettomuuksia, Niinistö sanoo Yle Urheilulle.

– Kun hevonen menee esteen sekaan, siinä voi tulla mekaanisia vaurioita. Siihen en osaa ottaa kantaa, tuliko mahdollinen vaurio esteestä tai siitä, miten hevonen tuli maahan.

Hevossairaalan sisätautieläinlääkäri Niinistö työskenteli vielä viime vuonna johtavana eläinlääkärinä. Hänen mukaansa eläin voidaan joutua lopettamaan vastaavissa tilanteissa, jos vauriot ovat liian vakavia.

– Vaurioita voi sattua ihmisille ja muille eläimille, mutta usein hevosen lopettamiseen johtaa se, että se on niin valtava, että me emme saa korjattua niitä asioita, mitä me voimme ihmisellä tai pienemmillä eläimillä korjata.

– Hevosen rakenne ja voima ovat sellaisia, että ne luut eivät aina kestä korjauksia, Niinistö tarkentaa.

Hevosien kuolemat ovat Niinistön mukaan esteratsastuksessa äärimmäisen harvinaisia. Kenttäratsastus on puolestaan lajina vaarallisempi ja siinä kuolemantapauksia on jonkin verran enemmän.

– Tokion olympialaisissa oli yksi hevosen kuolemantapaus. Niitä sattuu vuosittain maailmalla, mutta ei vuosittain Suomessa, kun puhutaan ratsastuksesta.

Suoritus pitäisi keskeyttää

Tokion olympialaisissa hevosen kuolemaa enemmän otsikoihin nousi viisiottelu, kun Saksan Annika Schleu piiskasi raipalla hevosta useita kertoja, minkä lisäksi valmentaja Kim Raisner löi hevosta nyrkillä.

Niinistö toivoo, että nykyaikaisen viisiottelun ratsastusosuuden sääntöjä muutettaisiin. Viisiottelun suoritusta ei keskeytetä vaikka ratsukko kaatuisi, vaikka muissa ratsastuslajeissa se on usein toimintatapa.

– Nykyaikaisella viisiottelulla on täysin itsenäinen lajiliitto ja eri säännöt lähtien siitä, miten esteratsastuskilpailussa toimitaan. Normaalisti hevosen kaaduttua suoritus keskeytetään, jotta hevonen pystytään arvioimaan. Viisiottelussa heillä on hirveän kova kiire jatkaa kilpailua. Suhtautuminen on hevosen hyvinvoinnin kannalta eri tasolla, eläinlääkäri Niinistö sanoo.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sille täytyy tehdä jotain. Se ei ole ratsastajainliiton alainen laji ja heillä on omat sääntönsä. Toivon mukaan he keskustelevat asiasta nyt vakavasti ja ottavat asiantuntijat mukaan keskusteluun.

Annika Schleu saattaa joutua oikeuteen vastaamaan hevosen piiskauksesta. Saksan eläinsuojeluyhdistys kertoo tehneensä asiasta rikosilmoituksen. Kuva: Sven Simon / All Over Press

Joskus tragedioille ei löydy jälkitutkimuksissa selitystä. Tragedioilta on tosin myös vältytty, sillä Niinistön mukaan hevosten kunto tutkitaan varsinkin isoimmissa ratsastuskilpailuissa hyvin ennen suoritusta.

Hevosien onnettomuuksilta ei voida kuitenkaan täysin välttyä.

– Emme saa niitä koskaan täysin turvattua. Olen nähnyt hevosia, jotka katkaisevat jalan kävellessään, kun ne kääntävät jalan väärin. Jos jalassa on jotain pientä hiusmurtumaa, ei tarvitse välttämättä mennä edes esteen sekaan, vaan hyvin pienikin rasitus voi saada aikaan vääränlaisen voiman, sillä hevosen voimat vaan ovat niin isot, Niinistö tiivistää.

