Huippulahjakas ottelija Saga Vanninen puhuu ääneen todella hurjasta urahaaveesta – lähtee nuorten MM-kisoihin herkullisessa asemassa

Pituushyppy on Saga Vanniselle vahva laji. Kuva Tallinnan nuorten EM-kisoista, joissa Vanninen voitti kultaa. Kuva: Getty Images

Saga Vanninen on yleisurheilun monilahjakkuus. Heinäkuisissa alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tallinnassa hän paransi viime vuotista seitsenottelun ennätystään 410 pistettä.

Ottelusarjan loppupisteet olivat 6 271. Sillä irtosi nuorten seitsenottelun EM-kultaa ylivoimaiseen tyyliin. Tulos on myös uusi nuorten Suomen ennätys.

Yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat Keniassa 18.–22.8. Suomi osallistuu nuorten MM-kisoihin 28 urheilijan joukkueella.

Nuorten EM-kultamitalistit Saga Vanninen (7-ottelu), Silja Kosonen (moukari) lähtevät kisoihin tilastoykkösinä.

Vannisen ottelu käydään torstaina ja perjantaina (19.–20.8.). Moukarin karsinta on perjantaina 20.8. ja finaali lauantaina 21.8.

Vanninen lähtee alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin Kenian Nairobiin tilastoykkösenä. MM-kilpailut alkavat keskiviikkona, mutta Vannisen ottelu alkaa torstaina.

– Tiedän että siellä on mahdollisuudet menestyä, pitää vain onnistua. Lähden hakemaan ykkössijaa, toteaa Vanninen Ylen haastattelussa.

Kovimmat vastustajat tulevat Euroopasta. Top 10 -listalla on vain yksi urheilija Euroopan ulkopuolelta.

– Siellä on paljon samoja vastustajia kuin Tallinnassa. Pahin vastustaja on varmaan Sofie Hollannista, arvelee Vanninen ja tarkoittaa Sofie Dokteria, joka oli Tallinnan EM-kisoissa hopealla.

Saga Vanninen harjoittelee Tampereella muun muassa Ratinan stadionilla. Kuva: Pekka Koli / Yle

Peikkona menestyksen taustalla vaanii pieni repeämä ottelijan takareidessä.

– Minulla on ollut kuntouttavaa harjoitusta. En ole pystynyt tekemään täysivauhtisia juoksuja ja loikkia, kuvailee Vanninen, mutta on asian suhteen luottavainen.

Vannisen harjoitusryhmässä on hyvä kilpailu

Vanninen opiskelee Tampereella Sammon lukion urheilulinjalla ja harjoittelee Matti Liimataisen valmennusryhmässä samassa kaupungissa.

Huomionarvoista on se, että ryhmässä on kolme urheilijaa, jotka ovat Suomen seitsenottelun kaikkien aikojen tuloslistan kuuden parhaan joukossa. Vannisen lisäksi ryhmässä harjoittelevat Maria Huntington ja Miia Sillman.

– Onhan se kiva, että pystyy vertailemaan, kun meilläkin on vähän eri vahvuudet, arvelee Vanninen ja puhuu Huntingtonista, jonka suorituksia hän seuraili Tokion olympianäyttämöllä.

Suomen kaikkien aikojen seitsenottelun top 6 Satu Ruotsalainen 6 404 pistettä Tokio, 1991 Tiia Hautala 6 369 pistettä Sevilla, 1999 Maria Huntington 6 339 pistettä Lappeenranta, 2019 Saga Vanninen 6 271 pistettä Tallinna, 2021 Tina Rättyä 6 241 pistettä Helsinki, 1994 Miia Sillman 6 209 pistettä Napoli, 2019

Otteluvalmentaja Tiia Hautala on sitä mieltä, että ryhmäharjoittelu parantaa tuloksia.

– Kun ryhmässä on kova taso, urheilijat potkivat toisiaan eteenpäin. Joku on vahvempi jossain ja toinen jossain muussa, Hautala sanoo.

Tampereella asuva valmentaja ja entinen ottelija Hautala kävi auttamassa Vannista muutamissa harjoituksissa, kun Vannisen oma valmentaja Matti Liimatainen oli Tokion olympiareissussa.

Ottelussa on tyypillistä painopistelajiajattelu. Tehdään paria lajia enemmän ja paria lajia vähemmän.

– Ottelun harjoittelussa tehdään asioita, jotka vaikuttavat moneen lajiin. Esimerkiksi nopeusharjoittelulla on siirtovaikutusta moneen lajiin, kertoo Hautala, jonka oma otteluennätys on 6 369 pistettä.

”Hyvät merkit on ilmassa”

Jos verrataan nuoren Saga Vannisen ottelusarjaa Satu Ruotsalaisen aikuisten SE-sarjaan, Vannisella on parempi tulos kuulassa ja pituushypyssä. Aidat ja keihäs ovat molemmilla melko tasavahvoja lajeja, mutta muissa lajeissa Ruotsalainen on vielä edellä.

Eniten Ruotsalainen on edellä korkeudessa ja 800 metrillä. Korkeudessa eroa on 10 senttiä. 800 metrillä sitä on yli 10 sekuntia.

– 800 metriä on Sagan ainoa laji, joka ei vedä vertoja otteluprofiilille. Mutta vuosien myötä siitäkin saa napsittua. Riittää, että se kulkee muutaman vuoden päästä aikaan 2.15, arvelee Hautala. Tällä hetkellä Vannisen ennätyssarjan 800 metriä on kulkenut 2.24,62.

– Jos ajatellaan yleisesti, 800 metriä on sellainen laji, josta voi ottaa ”helppoja” pisteitä, jos nyt sellaisia pisteitä on. Siitä tulee noin 12–13 pistettä sekunti, tietää Mika Järvinen, joka valmensi aikanaan Aki Heikkisen 10-ottelun nuorten maailmanmestariksi.

Saga Vanninen teki ennätyksensä nuorten EM-kisoissa Tallinnassa, jossa hänet kruunattiin Euroopan mestariksi. Kuva: 2021 Getty Images / Photo by Joosep Martinson/Getty Images for European Athletics

Vannisen ennätyssarjan tulokset 14,90 kuulassa, 634 pituudessa ja 47,01 keihäässä ovat hyviä noteerauksia, jopa aikuisten sarjassa.

Satu Ruotsalaisen Suomen ennätys 6404 pistettä täytti juuri elokuun alussa 30 vuotta. Sekä Hautala että Järvinen uskovat sen rikkoutuvan lähivuosina.

– Ilmassa on hyviä merkkejä. Sagan edellytykset ovat erinomaiset ja ominaisuudet ovat kovat iästä huolimatta, pyörittelee Hautala.

– On vain ajan kysymys, koska ennätys menee uusiksi. Jos tänä vuonna Huntington ei riko sitä, niin ensi vuonna SE:n tekoon on kolme ehdokasta ja todennäköisyys kasvaa, mietiskelee ammattivalmentaja Järvinen.

Unelmana 7 000 pistettä

Millainen sitten on hyvä seitsenottelija?

– Pitää olla hemmetin nopea, kova korkeus ja keihäs, niin siitä se karrikoidusti koostuu, kuvailee Hautala, joka oli seitsenottelussa parhaimmillaan MM-kisjoen viides.

Saga Vanninen ei ole ainakaan vielä huippunopea, mutta hän on hyvä monessa lajissa.

– En tiedä tarvitaanko mitään ”superlajia”, jos kaikki lajit menevät tasaisesti eteenpäin.

– Jos on selkeästi lajeja, jotka niin sanotusti ”roikkuu”, ne täytyy saada hyvälle tasolle. Mutta vahvuuksia ei saa unohtaa, painottaa Hautala ja tietää Vannisen vahvuudet fyysisellä puolella.

– Hänen tehontuottonsa ja nopea voimantuottonsa ovat todella hyviä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan seitsenottelussa.

Hautala kertoo, että Vannisen tuloksia on hankala ennustaa, mutta hän tietää myös omalta uraltaan, että ottelijat voivat tehdä isojakin ”hyppäyksiä” pisteissä eteenpäin.

– Se ”hyppäys” on aika tyypillinen, mutta aina homma ei mene niin suoraviivaisesti. 7-ottelu ei ole suoraviivainen paletti.

Saga Vanninen tähyää varovasti jo tulevaisuuteen. Unelmatuloksen toteutuminen voisi tarkoittaa olympiakultaa. Kuva: Pekka Koli / Yle

Saga Vanninen haaveilee itse rohkeasti tulevaisuuden huimista lukemista.

– Minulla on unelmana, että pääsisin lähemmäs 7 000 pistettä. Se on niin kaukana, että unelma ei ole vielä realistinen, kertoo Vanninen, joka uskoo olevansa aikuisten arvokisanäyttämöllä jo ensi vuonna.

Vannisen unelma 7 000 pisteestä on hurja urahaave. Belgian Nafissatou Thiam voitti olympiakultaa Tokiossa 6 791 pisteellä. Seitsenottelun maailmanennätys on Jackie Joyner-Kerseen 7 291 pistettä.

Miesten puolella Suomella on kaksi nuorten 10-ottelun maailmanmestaria, Petri Keskitalo ja Aki Heikkinen, mutta naisissa kultaa ei ole vielä tullut. Susanna Rajamäki otteli MM-hopeaa vuonna 1997. Nyt Vannisella olisi mahdollisuus MM-kultaan.

