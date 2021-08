Armand Duplantis, 21, kertoo Yle Urheilulle, miltä kuuden metrin ylitys tuntuu ja kuinka hän sai 3-vuotiaana naapurinsa ällistymään

HELSINKI. Maailmanennätys ja olympiavoitto. Ruotsin 21-vuotias seiväshyppytähti Armand Duplantis on jo lajilegenda. Lähes kaikille muille kuusi metriä on haamuraja, Duplantisille se on perussuoritus.

Pari viikkoa sitten Tokiossa Duplantis voitti olympiakultaa ja nosti riman lupaamaansa ME-korkeuteen. 619 oli kuitenkin vielä liikaa.

Duplantis kertoo Yle Urheilulle, ettei pysty vielä täysin sisäistämään olympiavoittoaan.

– Olympiakulta on ollut unelmani siitä asti, kun hyppäsin seivästä kotini takapihalla kolmevuotiaana.

Lähes koko ikänsä seiväshypyn parissa ollut Duplantis ei pidä ihmeellisenä, että on jo nyt huipulla. Duplantis ei ajattele olevansa nuori seiväshyppääjä.

– Voin sanoa, että olen hypännyt lähes yhtä kauan kuin monet kanssakilpailijani. Tunnen itseni nuoreksi ja minulla on monia vuosia jäljellä lajin parissa. Mutta kun olen kentällä, tunnen olevani veteraani.

"En voisi tehdä tätä kenenkään muun kanssa"

Duplantis loi pohjat seiväshypylle jo pikkupoikana.

Duplantisin yhdysvaltainen isä Greg Duplantis on entinen seiväshyppääjä, ja vanhemmat rakensivat takapihalleen oman seiväshyppymontun. Duplantis oli seiväs kädessä taivuttamassa rimaa kotipihallaan.

– Se oli vain todella kivaa. Yritin koko ajan uusia juttuja ja hypätä mahdollisimman korkealle. Se oli kuin jalkapallon pelaamista, minulle yhtä normaalia.

Duplantis kertoo, että naapurit ihmettelivät takapihalla tapahtuvaa, hieman erilaista aktiviteettia. Useat naapuruston lapset päättivät myös kokeilla Duplantisin innoittamana seiväshyppyä.

– Heidän mielestään se oli vähän epätavallista. Muut lapset yrittivät, mutta he kokivat sen liian vaikeana ja vaarallisena eivätkä päässeet lajiin sisään, Duplantis muistelee.

Samalla takapihalla ollut taustajoukko on säilynyt näihin päiviin asti. Isä Greg hoitaa Duplantisin tekniikkapuolen, äiti Helena fysiikan.

– Tämä on perhebisnestä. En voisi tehdä tätä kenenkään muun kanssa. Olen vanhempieni takia saavuttanut nämä asiat. Nyt olemme huipulla. Se on ollut uskomaton kokemus.

Duplantis on hävinnyt viimeksi vuonna 2019 Dohan MM-kisoissa, kun taipui finaalissa Sam Kendricksille. Kuva: 2019 Getty Images

"Pystyn hyppäämään vieläkin korkeammalle"

Duplantis ylitti ulkoradalla 590 jo vuonna 2017, 17-vuotiaana.

Duplantisin ylivoimainen vahvuus muihin verrattuna on kuopalletulovauhti. Hän pystyy juoksemaan seipään kanssa muita selvästi nopeammin, seiväsvalmentaja Jarno Koivunen kertoi vuosi sitten.

– Uskon, että Duplantiksella on mahdollisuudet hypätä 625–630, Koivunen arvioi.

Duplantis ei lähde itse arvioimaan tarkasti, missä korkeudessa rima voisi joskus ylittyä.

– Uskon, että pystyn hyppäämään vieläkin korkeammalle, Duplantis sanoo.

Ruotsalainen vertaa loistavaa hyppyä vuoristoradassa olemiseen.

– Sinulla ei ole aikaa miettiä hypyn aikana juuri mitään, koska kaikki tapahtuu niin nopeasti. Jos kaikki menee nappiin, voit päästä nauttimaan putoamisesta. Voit tuntea itsesi kuin olisit vuoristoradassa.

Duplantis on yksi yleisurheilumaailman kuumimmista nimistä. Tokiossa ruotsalainen näytti showmiehen taitojaan vangitsemalla stadionin ja tv-katsojat kisan lopussa ME-yrityksillään. Hän ei pidä itseään silti erityisenä viihdyttäjänä.

– En yritä tehdä mitään ylimääräistä kentällä. Teen sen, mitä osaan ja mitä rakastan tehdä. Haluan voittaa ja rikkoa rajoja.

Duplantisin kesäkautta on jäljellä neljän kisan verran. Ruotsalainen nähdään muun muassa Lausannen Timanttiliigan osakilpailussa, mutta syyskuun alun Ruotsi-ottelu jää välistä.

– Aikatauluni on todella tiukka. Olen niin kiireinen, että pääsen juuri ja juuri käymään Ruotsissa kesän aikana.

Kilpailukauden jälkeen Duplantis aikoo suunnata golfkentälle.

Lue myös:

Huiman ennätyksen juossut Purola otti suorasukaisesti kantaa yleisurheilun kuumaan puheenaiheeseen – kuinka paljon "pomppupiikkareista" on hyötyä?

Annimari Kortteen molemmat takareidet leikattiin – Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelu jäävät väliin

Mahdottoman ennätyksen rikkonut Armand Duplantis on Ruotsin suuri toivo – lentävä parikymppinen on saavuttanut kaiken paitsi olympiakullan