Jukolan viestin koronaturvallisuus kuumentaa tunteita suunnistuspiireissä – "Häpeän aika paljon, jos pitäisi ilmoittaa työnantajalle"

Koronaviruspandemia on karsinut Napapiiri-Jukolasta lähes 5 000 osallistujaa. Erityistä huolta herättää päätös järjestää viestien massalähdöt porrastamattomina.

Suunnistuksen massatapahtuma Napapiiri-Jukola viedään tulevana viikonloppuna läpi Rovaniemellä.

Jukolan viestiin on tänä vuonna ilmoittautunut 12 504 kilpailijaa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna koronaviruksen vuoksi perutussa tapahtumassa. Alkuperäiseen vuoden 2020 tapahtumaan ilmoittautui yli 17 000 suunnistajaa, mutta nyt moni on päättänyt jättää jo toistamiseen siirretyn tapahtuman kokonaan väliin.

Kesälomakauden päättyminen ja arjen alkaminen on osaltaan karsinut pohjoiseen lähtijöitä, mutta sitäkin tärkeämpi syy vaikuttaa olevan huoli koronasta. Yle Urheilua lähestyneet suunnistajat kertovat, että he päättivät jättää tapahtuman väliin tapahtumajärjestäjän puutteellisten koronatoimenpiteiden takia.

Aihe kuumentaa tunteita suunnistuspiireissä.

Kaksi toimituksen kanssa yhteydessä ollutta suunnistajaa kieltäytyi haastattelusta siksi, ettei heidän työnantajansa tai suunnistusseuransa pitäisi asiasta. Eräs suunnistaja sanoi, ettei voi antaa haastattelua, koska "hänet lynkattaisiin omassa seurassaan välittömästi".

Samasta syystä osa tämän jutun haastateltavista esiintyy nimettömänä.

– Itse en oikein enää näe muuta vastuullista vaihtoehtoa kuin jättää Rovaniemi väliin. Henkilökohtaisesti kyllä häpeän aika paljon, jos pitäisi ilmoittaa työnantajalle, että olenpa nyt pari viikkoa pois, kun kävin vähän harrastamassa, nimettömänä pysyvä suunnistaja sanoi Yle Urheilulle.

"Normaali yhteislähtö ei ole koronaturvallinen"

Toiselle nimettömänä haastattelun antaneelle suunnistajalle painavimmat syyt jättää Jukola väliin liittyvät tapahtuman koronatoimien puutteellisuuteen.

– Olin ilmoittautunut Venlojen viestiin, mutta en ole menossa, koska en pidä tapahtumaan osallistumista turvallisena. Väliin jääminen harmittaa. Toisaalta olen helpottunut, etten lähde.

– En usko noin ison massatapahtuman koronaturvalliseen järjestämiseen. Ymmärrän järjestäjien ponnisteluja, mutta herää kysymys, olisiko vielä voinut tehdä enemmän?

Tapahtumajärjestäjän tiedottamisessa on ollut pääkaupunkiseudulla asuvan suunnistajan mukaan parantamisen varaa.

– Hirveän vähän tuli kesän kuluessa tietoa. Kun tiedote julkaistiin, siinä avattiin konkreettisesti vain vähän sitä, mitä koronaturvallisuuden eteen on tehty.

Napapiiri-Jukolan tiedotteessa kerrotaan (siirryt toiseen palveluun) Rovaniemen lähdön olevan tavanomainen Jukolan yhteislähtö, jossa osallistujien välit ovat 80 cm ja rivien välit metrin. Nimettömänä pysyvä suunnistaja olisi toivonut yhteislähdön porrastamista.

– Ei normaali massalähtö ole koronaturvallinen, tuo tuntuu täysin koronalingolta. Vaikka "jotain järjestelyitä" on tehty, miten ryysikseltä todellisuudessa pystytään välttymään?

Tapahtumajärjestäjän mukaan yhteislähdön porrastamiseen tulisi hakea lupa Jukolan johtoryhmältä sekä Suunnistusliitolta. Kuva: Yle/Tomi Hänninen

Yhteislähtötilanteen lisäksi huolta herättävät esimerkiksi jonotustilanteet ruokailuun ja suihkutiloihin.

– Koska Lapissa ei ole ulkotiloissa tapahtuvissa tilaisuuksia koskevia rajoituksia, viranomainen ei voi vaatia erikoisjärjestelyjä. Toiminnan on tultava järjestäjän puolesta. Minusta tuntuu, ettei kaikkea voitavaa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ole tehty.

Kavereiden kannustamista kotikatsomossa

Aiempina vuosina Jukolan juossut suunnistaja Matti-Jussi Partanen ei osallistu Rovaniemen viestiin punkin puremasta seuranneen jalan niveltulehduksen vuoksi. Vaikka Partasen jalka olisi ollut suunnistuskunnossa, hän olisi jättänyt tapahtuman väliin.

– Perinteinen yhteislähtö ei voi millään tapaa olla täysin koronaturvallinen. Siinä on paljon ihmisiä, jotka ovat ottaneet lämpöjä päälle ilman maskia, joten kyllä siinä kiihkeässä hönkäilyssä valitettavasti koronatartuntoja tulee, Partanen pelkää.

Huolta herättää myös se, että kansainvälisessä tapahtumassa osallistujia on 12 eri maasta.

– On se kyllä kumma, jos koronatartunnat eivät lisäänny. Vaikka kuinka yritettäisiin elää kuplassa, joukkueet menevät tapahtumaan busseilla, lentämällä, junalla tai yhteiskuljetuksilla. Siinä on riski on merkittäville tartuntamäärille, Partanen summaa.

Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas kommentoi viime viikolla Yle Urheilulle, että Jukolan viestin koronaturvallisuus on hänen mielestään riittävällä tasolla.

– Näkisin, että turvallisuus on tapahtumassa hyvin korkealla tasolla. Myös se, että suunnistusviesti on ulkotiloissa, pienentää leviämisriskiä, Broas sanoi.

– Tartuntariskiä ei voi kokonaan eliminoida silloin, kun ollaan yhdessä ja paikalla on paljon ihmisiä, Broas jatkoi.

"Suunnistajat ovat vastuullista porukkaa"

Suunnistaja Jari Välikorpi on lähdössä suunnistamaan Jukolaan viikonloppuna.

– Olen iloinen, että tapahtuma pystytään järjestämään, vaikka hieman suppeammin ja pimeämmissä oloissa, kuin mitä olisi ollut kesäkuussa. Suunnistus on kuitenkin lähtökohtaisesti laji, jossa turvavälit on helppo säilyttää suorituksen aikana sekä kilpailukeskuksessa, Välikorpi sanoo.

Välikorpi on osallistunut Jukolan viestiin lähes vuosittain kesästä 1997 lähtien. Hän edustaa pohjalaista kasvattajaseuraansa Rasti-Kurikkaa. Välikorpi aikoo käydä koronatestissä ennen Rovaniemelle matkustamista ja varautuu matkaan maskipakkauksen ja käsidesin kera.

– Suunnistajat ovat aika vastuullista porukkaa. Kunhan pysyy oman joukkueen parissa ja noudattaa liikkuessaan maskisuositusta ja turvavälejä, olen luottavaisin mielin.

Tapahtumajärjestäjä myöntää, ettei ruuhkautumiselta voida täysin välttyä. Kuva: Tomi Hänninen

Lapin paheneva koronatilanne mietityttää myös Välikorpea. Koronaturvallisuuteen liittyviä kysymysmerkkejä on monia, mutta eniten hän on huolestunut yhteislähdön ruuhkautumisesta.

– Jukolan maastolähtö on poikkeuksellisen suuri ja sumppuun se menee väkisin, kun suunnistajat lähtevät juoksemaan. Ei siinä vaiheessa voi enää pitää turvaväliä, suunnistaja toteaa.

Järjestäjän mukaan Jukolan koronatoimia on kiristetty

Napapiiri-Jukolan pääsihteeri Sami Leinosen mukaan tapahtuman riskejä on kartoitettu ja ratkottu terveysturvallisuussuunnitelmassa. Massatapahtuman koronaturvallinen järjestäminen vaatii järjestäjän toimenpiteiden ohella myös osallistujien, median ja yleisön ponnistusta.

– Suunnitelma on laadittu yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa ja he ovat todenneet toimenpiteiden tartuntariskin minimoimiseksi olevan riittäviä. Turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan kuitenkin kaikkien kilpailukeskuksessa olevien henkilöiden panosta, Leinonen ynnää.

Tapahtuman pääsihteerin mukaan järjestäjät eivät halua lähteä koronapoliisitoimintaan Jukolassa. Kuva: Yle/Linus Hoffman

Leinosen mukaan Rovaniemen kaupunki kustantaa tapahtumaan testauspisteen, jossa osallistujat ja talkoolaiset voivat käydä vapaaehtoisessa pikakoronatestissä. Kasvomaskin käyttöön suhtaudutaan myös aiemmin ilmoitettua tiukemmin.

– Sairaanhoitopiirin ylilääkäriltä tuli toive, että järjestäjä edellyttää kasvomaskin käyttöä kilpailukeskuksessa niin sisä- kuin myös ulkotiloissa. Kasvomaskia ei tarvitse kuitenkaan käyttää kilpailusuorituksen aikana, Leinonen sanoo.

"Asioista olisi voitu viestiä paremmin"

Leinosen mukaan lähdössä ruuhkalta ei kuitenkaan voida täysin välttyä. Yhteislähdön porrastamista ja aikataulutusta pohdittiin Jukolan kilpailuvaliokunnassa, mutta kilpailuteknisissä muutoksissa järjestäjien tulisi kuitenkin hakea lupa Jukolan johtoryhmältä sekä Suunnistusliitolta.

Jukolan pääsihteeri painottaa myös, ettei viestin sijoitusta ratkota lähdössä, joten suunnistajat voivat ottaa omaa tilaa hieman taaempaa.

– Meillä ei resurssit semmoiseen koronapoliisitoimintaan riitä millään, että jokaista osallistujaa alettaisiin henkilökohtaisesti valvomaan. Kyttäämislinjaan emme halua järjestäjänä missään nimessä mennä, Leinonen painottaa.

Hän tunnustaa kuitenkin, että koronatoimien viestintää olisi voitu toteuttaa toisella tapaa.

– Olisimme voineet järjestäjänä viestiä asioista paremmin, tehokkaammin ja yksityiskohtaisemmin. Suunnistajien huoli on ymmärrettävä ja kunnioitamme tietysti näitä poisjääntipäätöksiä omalta osaltamme.

