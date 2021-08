NBA-lähteen mukaan Chicago on kiinnostunut Maxi Kleberistä: "30-40 prosentin sauma, että Markkanen päätyy Dallasiin"

Koripallon NBA-sisäpiiriläinen vihjaa, että Chicago Bulls on kiinnostunut Dallas Mavericksin saksalaispelaaja Maxi Kleberistä.

The Athleticin toimittaja Tim Cato arvioi, että Lauri Markkanen päätyy hänen tämän hetken näkemyksensä mukaan Dallas Mavericksiin noin "30–40 prosentin todennäköisyydellä".

NBA:ta ja varsinkin Dallas Maverics-seuraa tarkasti seuraava toimittaja vihjaa, että Chicago Bulls olisi kiinnostunut Markkasen kanssa samaa pelipaikkaa pelaavasta Dallasin isosta laitahyökkääjä Maxi Kleberistä.

24-vuotias Markkanen on viettänyt koko nelivuotisen NBA-uransa Bullsissa tähän asti. Samaan aikaan 29-vuotias Kleber on edustanut neljän vuoden ajan Mavericksia. Toimittajan mukaan on mahdollista, että kaksikko voisi vaihtaa pelipaitoja jo kaudelle 2021–22 tai sen jälkeen.

Kleber kuittaa vuositasolla 9 miljoonaa dollaria aina vuoteen 2023 saakka. Hän teki kaudella 2020–21 keskimäärin 7,1 pistettä, kauhoi keskimäärin 5,2 levypalloa ottelua kohden ja tarjosi syöttöjä keskimäärin 1,4.

– Dallas voisi vaikka tarjota Markkaselle esimerkiksi kolmen vuoden sopimusta, jonka arvo olisi 44 miljoonaa dollaria, ja lähettää takaisin noin 10 miljoonaa dollaria "hyvityspalkkiota" suorassa kaupassa ilman TPE:tä, Cato ehdottaa.

Toimittaja Cato kirjoittaa, että pelaajien mahdollinen vaihtokauppa olisi riskialttiimpi Dallasille, joka luopuisi hyväksi todetusta rotaatiopelaajasta ja allekirjoittaisi Markkasen kanssa sopimuksen korkeammalla palkalla (vuositasolla noin 14,6 miljoonaa dollaria).

– Kleber on ollut ehkä parempi pelaaja viime kausina - tai ainakin hyödyllisempi joukkueelle, jolla on ollut tavoitteet pudotuspeleissä. Hänellä on kokemusta playoffeista kahdelta kaudelta, vaikka loukkaantuikin viime pudotuspelisarjassa Los Angeles Clippersiä vastaan, toteaa Cato.

Markkanen olisi toimittajan näkemyksen mukaan kuitenkin huipputärkeä hankinta Mavericksille, kun joukkue yrittää saada lisäapuja supertähti Luka Doncicille. Kleber on toisaalta osoittanut olevansa loistava pudotuspelien pelaaja ja toisi Bullsille syvyyttä miehistöön.

Hanno Möttölä on aiemmin kertonut Yle Urheilulle, että joukkueena erityisesti Dallas sopisi Markkaselle hyvin.

– Parhaiten Lauri sopisi joukkueeseen, jossa on syöttöjä arvostava huippupelaaja, eikä niinkään vain korien tekemiseen keskittyvä supertähti. Jos puhutaan vaikka Dallasista, hän pääsisi pelaamaan Luka Doncicin kanssa, joka on palloa dominoiva pelaaja. Siihen muottiin Lauri sopisi, Möttölä totesi.

Chicago oli aikaisemmin vaatinut esimerkiksi Dallas Mavericksilta ensimmäisen kierroksen varausoikeutta Markkanen-kytkennöissä. Dallasin lisäksi suomalaisesta kiinnostuneita seuroja on kerrottu olleen New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Boston Celtics ja Minnesota Timberwolves.

