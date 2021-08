Talibanit murhasivat jalkapallon supertähden isän, kun tytär oli 10-vuotias – Nadia Nadimin sanat Afganistanin tilanteesta pysäyttävät

Kuva: All Over Press

– Minusta tuntuu, että olen 20 vuotta yrittänyt päästä eroon kaikesta siitä p-askasta mitä tapahtui, ja nyt me olemme palanneet lähtöpisteeseen. Se on järkyttävää.

Jalkapallon supertähden Nadia Nadimin sanat pysäyttävät. Afganistanilaistaustainen Nadim, 33, kommentoi kotimaansa tilannetta (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain liigan NWSL:n ottelun jälkeen. Nadimin edustama Racing Louisville pelasi maanantaina 1–1-tasapelin Gotham FC:tä vastaan, mutta ottelun lopputulos oli tuskin päällimmäisenä Nadimin mielessä.

Afganistanin tilanne on viime päivinä vallannut uutisotsikot. Afganistanin hallinto luhistui viikonloppuna ja ääriliike Taliban eteni pääkaupunkiin.

Edellisen kerran Taliban valtasi Kabulin vuonna 1996, kun Nadia Nadim oli lapsi.

Nadimin tarina on traaginen. Taliban teloitti hänen isänsä, kun Nadim oli 10-vuotias.

Nykyään Nadim on yhdeksää kieltä puhuva huippujalkapalloilija. Hän tekee elämässään useita niitä asioita, jotka Taliban yritti kieltää häneltä ja monilta muilta tytöiltä ja naisilta.

"Kaduilla oli paljon ihmisiä, jotka halusivat kidnapata meidät"

Nadia Nadim syntyi läntisessä Afganistanissa Heratin kaupungissa 2. tammikuuta 1988. Nadimin perhe oli vapaamielinen ja uudistushenkinen. (siirryt toiseen palveluun)Hänen isänsä oli suuri jalkapallofani ja opetti mieluusti pelin saloja tyttärilleen. Toki joitain vanhoja perinteitä noudatettiin. Yhteiskunnallinen asema ja sen näyttäminen oli tärkeää.

– Äitimme antoi meidän leikkiä ulkona vain auringonlaskun jälkeen, koska muuten meille tulisi ruskea iho. Ruskettunut iho tarkoitti käytännössä sitä, että oli työskennellyt ulkona auringossa koko päivän. Se taas ajateltiin köyhien lasten puuhaksi. Sama juttu, jos oli laiha. Jos oli lihava, eli hyvää elämää ja oli terve. Jos oli laiha, katsottiin kurjasti, Nadim selvitti Players’ Tribunelle kesäkuussa 2020. (siirryt toiseen palveluun)

– Tuo oli sellaista ajattelua, mitä Euroopassa oli joskus keskiajalla. Siitä Afganistan ei ole oikein vielä kasvanut pois.

Moni asia muuttui rajummaksi 1990-luvun puolivälissä, kun ääriliike Taliban valtasi Afganistanin ja myös pääkaupunki Kabulin. Nadimin perhe oli muuttanut pääkaupunki Kabuliin, koska perheenisä Rabani Khan työskenteli armeijassa. Hän oli noussut kenraalin asemaan.

Taliban rajoitti tuntuvasti naisten asemaa Afganistanissa. Naisilta vietiin vapaudet: Ei voinut tehdä töitä, ei mennä kouluun, ei voinut liikkua ulkona ilman miehen läsnäoloa. Eivätkä naiset voineet myöskään urheilla. (siirryt toiseen palveluun)

Afganistan oli käytännössä sisällissodassa. Nadia Nadim on kertonut, että hän lapsuudessaan yritti vältellä asioita, joiden takia voisi kuolla.. Koska Rabani Khan oli kenraalina erittäin vaikutusvaltainen henkilö, se rajoitti myös hänen perheensä toimintaa.

– Minä, neljä siskoani ja äitini Hamida elimme suljetulla asuntoalueella. Kukaan ei voinut mennä sisään tai ulos ilman turvatarkistusta. Se oli kuin kupla, jossa tunsimme olevamme turvassa. Tiesimme että, jos lähtisimme, mitä vain voisi tapahtua. Taliban ei antanut naisten mennä kouluun tai ulos yksin, Nadim kuvailee arkeaan lapsuudessaan.

– Kaduilla oli paljon ihmisiä, jotka halusivat kidnapata meidät. Sitten isältäni olisi voitu pyytää rahaa.

Yksi päivä vuonna 2000 muutti kaiken

Kaikki muuttui, kun Nadim oli 12-vuotias.

– Yhtenä päivänä vuonna 2000 isä vietiin tapaamiseen yhden ministerin kanssa. Taliban ei tykännyt ihmisistä, joilla oli liikaa vaikutusvaltaa. Jotkut ihmiset olivat alkaneet kadota. Kun isäni meni tuohon tapaamiseen… hän ei enää tullut takaisin, Nadim kuvailee.

Taliban oli teloittanut kenraalin ja Nadimin isän.

– En ymmärtänyt pitkään aikaan, mitä oli tapahtunut. Olin vain 12-vuotias. Tiesin vain, että äitini oli kovin järkyttynyt. Pitää ymmärtää, ettei kenelläkään ole aikaa istua lasten kanssa alas ja selittää asioita, jos henkeä uhataan, Nadim toteaa.

– Mutta tiesin, että jotain suurta oli tapahtunut. Yleensä kuulimme sivusta aikuisten keskusteluja. “Näin, että tämän naisen kaula katkaistiin kadulla, koska hänen käteensä olivat paljaina.” Sama juttu oli nyt isän kanssa.

Miehensä kuoleman jälkeen Hamida-äiti tajusi nopeasti, että hän ja lapsensa eivät voi enää jäädä Afganistaniin.

Perheen oli pakko paeta, koska muuten he kaikki kuolisivat. Hamida myi kaiken omaisuutensa: kaksi asuntoa, autot ja jalokivet. Seuraavana päivänä perhe ahtautui pieneen pakettiautoon. He pääsivät Pakistaniin Karachin kaupunkiin ja jäivät odottelemaan hyviä uutisia. Joka toinen päivä pakistanilainen mies kävi päivittämässä perheelle tilanteen.

Kuukauden päästä perheelle oli väärennetyt passit valmiina.

Määränpäänä oli Milanon suurkaupunki Italiassa. Matkan piti jatkua Italiasta Lontooseen, mutta muutaman mutkan kautta perhe päätyi pieneen Randersin kaupunkiin Tanskaan.

Rakkaus jalkapalloon syntyi ja syventyi

Perhe siirrettiin Sandholmiin Tanskan suurimpaan vastaanottokeskukseen. Se vaikutti Nadimista kuin vankilalta: Turvatoimet olivat tiukat, aidat olivat korkeat ja ne olivat päällystetty piikkilangalla. Kahden kuukauden jälkeen perhe sai paikan paremmasta vastaanottokeskuksesta Aalborgin läheltä. Siellä perheillä oli omat huoneet ja jaettu keittiö. Uudessa vastaanottokeskuksessa oli paljon perheitä ja samanikäisiä lapsia.

Lapset viettivät päivät opiskelemassa kieliä ja sen jälkeen kerääntyivät pienelle nurmikkoalueelle. Joskus lapset leikkivät piilosta, mutta he pelasivat myös jalkapalloa kahteen todella rikkinäiseen maaliin.

– Rakastin sitä. Vietin tunteja sen parissa, että yritin kuljettaa pallon poikien ohi. Aloin ymmärtää, että olen perinyt jotain isäni urheilullisuudesta, Nadim kertoo, kuinka rakkaus jalkapalloon syntyi.

Vastaanottokeskuksessa eri perheiden välille muodostuivat tiiviit siteet. Aina, kun joku perhe sai lopullisen luvan jäädä Tanskaan, pidettiin juhlat. Yhteisessä keittiössä soi musiikki ja ihmiset tanssivat.

Eräänä päivänä Nadia oli pikkusiskonsa Dianan kanssa kävelyllä läheisessä luonnonpuistossa. He keskustelivat, kuinka upeaa olisi saada lupa jäädä maahan. Kaksikko pohti, että he saisivat sitten varmaan pelata vielä enemmän jalkapalloa. Kun siskokset palasivat takaisin kotiin, he havaitsevat keittiössä juhlat. Kaikki onnittelivat siskoksia ja sekosivat.

– Aiemmin tuona päivänä kirje oli tullut toimistolle. Meidät oli hyväksytty jäämään. Näin alkoi uusi lukuni elämässä Tanskassa. Samalla sain elämäni takaisin, Nadim kuvailee.

Piakkoin Nadim liittyi paikalliseen seuraan Aalborgissa ja rakkaus jalkapalloon syventyi yhä edelleen. Koulupäivien jälkeiset illat täyttyvät pallon potkimisesta.

Tanskan kansalaisuuden saanut Nadim debytoi maajoukkueessa 19-vuotiaana vuonna 2009.

Ennen sitä Nadim oli jo solminut ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Tanskan liigassa. Hyökkääjäksi päätynyt Nadim tykitti maaleja kovalla tahdilla ja siirtyi kaudeksi 2012 Tanskan liigan huippuseuraan Fortuna Hjörringiin. Kolmen Hjörring-vuoden jälkeen Nadim pääsi ammattilaiseksi Yhdysvaltoihin. Jalkapallourallaan Nadim on päässyt edustamaan Yhdysvalloissa Portland Thornsia ja Racing Louisvilleä sekä englantilaista Manchester Cityä ja ranskalaista Paris Saint-Germainia.

Yhdeksän kielen taituri ja plastiikkakirurgi

Nadia Nadim on myös vienyt kaiken tekemänsä äärimmäisyyksiin. Olivat kyse sitten asioista pelikentällä tai sen ulkopuolella. Nadim opiskelee kirurgiksi Aarhusin yliopistossa tehden opintoja myös etänä.

– Kun minulta kysytään, miltä tuntui tehdä maali, vastaan sen olleen ihanaa. Mutta koen samanlaisia tunteita tai adrenaliinin ryöpsähdystä leikkaushuoneessa. Vähän aikaa sitten pelasin ottelun ja olin todella väsynyt. Mutta pian pelin jälkeen avustin yhtä lääkäreistämme munuaisleikkauksessa. Seison kaksi tuntia samassa asennossa ja pidin välineitä, jotta lääkäri näkisi paremmin. Minua sattui joka paikkaan pelin takia. Mutta silti tunsin oloni upeaksi ja syke pomppi, Nadim kuvaili huhtikuussa 2020 Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

– Minulle tuli adrenaliinipiikki. Ajattelin, että herranen aika tämä on niin siistiä. Katson kirjaimellisesti jonkun ihmisen vatsan sisään.

Vielä 12-vuotiaana kielitaidottomana lapsena Tanskaan saapunut Nadim on opetellut sittemmin myös yhdeksää eri kieltä: tanskaa, englantia, saksaa, persiaa, daria, urdua, hindiä, arabiaa ja ranskaa.

Nadimin toiveena on tulevaisuudessa toimia plastiikkakirurgina korjaten onnettomuuksien tai sairauksien takia tulleita vammoja.

– Tiedän miten arvokasta on auttaa ihmistä, jolla ei ole enää toivoa. Olen siitä kävelevä esimerkki. Kaikki apu, jonka olen saanut elämäni aikana on tehnyt minusta tällaisen ihmisen. Haluan todellakin auttaa, Nadim kuvailee tulevaisuuden haaveitaan.

Nadim pitää ääntä pakolaiskriisistä

Kuten Nadim sanoi, Afganistanissa ollaan palaamassa 20 vuoden takaiseen aikaan. Tilanteeseen, jossa Nadim ja lukuisat muut pakenivat henkensä edestä pois maasta.

YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)vuoden 2019 lopulla maailmassa eli 79,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan vainon, väkivallan tai yleisen järjestyksen romahtamisen pelossa. Lukema on UNCHR:n mukaan uusi ennätys. Määrään on laskettu myös maiden sisäiset pakolaiset. Heitä on 45,7 miljoonaa. Muualle lähteneitä pakolaisia on puolestaan 29,6 miljoonaa ja turvapaikanhakijoiksi on tilastoitu 4,2 miljoonaa ihmisistä. Pakenemaan lähteneiden määrä UNCHR:n mukaan kaksinkertaistui viime vuosikymmenen aikana.

– Suurella määrällä pakolaisia ei ole mitään paikkaa elää, eikä heillä ole mitään syötävää. Monen pääsy Eurooppaan on estetty. Jotkut päästetään, mutta heitä kohdellaan epäillen ja ennakkoluuloisesti. Moni meistä voisi auttaa, mutta sen sijaan istumme, emmekä tee mitään. Se saa minut todella surulliseksi, Nadim totesi Players’ Tribunessa 2020.

– Jotkut ihmiset kysyvät, miksi kaikki nämä pakolaiset tulevat heidän maahansa. Oikaistaan tämä: kukaan ei lähtisi vapaaehtoisesti kotoaan, ystäviensä ja rakkaidensa luota. Kukaan ei vapaaehtoisesti lähtisi jonnekin, jossa heitä ei välttämättä hyväksyttäisi. Kuka tekisi tämän kaiken vapaaehtoisesti? Ei kukaan! Heidät on pakotettu siihen. Jotkut pakenevat kirjaimellisesti sotaa.

– Jotkut kysyvät, että "miksi ette sitten vain jää ja taistele vastaan?” Mutta jos sanoo noin, ei ole koskaan ollut vaarassa.

