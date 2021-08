Kommentti: Saksalaisia huvittanut nakkimuki oli Olympiastadionilla illan kohokohta – torstai-ilta paljasti merkittävän eron HJK:n ja KuPSin välillä

Veikkausliigan kärkipään joukkueiden Helsingin Jalkapalloklubin ja Kuopion Palloseuran edesottamukset Euroopan cup-kilpailuiden karsinnoissa ovat olleet hienoa katsottavaa. Kaksikko on hankkinut jo nyt (Turun FC Interin ja Espoon FC Hongan lisäksi) yli 2 500:n Uefan maapisteen kokonaisuuden, mikä tarjoaa erinomaisen tilanteen tulevaisuuteen.

Uefa käyttää maapistejärjestelmää määrittämään, mitkä joukkueet pääsevät automaattisesti lohkovaiheeseen ja keiden on käytävä läpi karsinnat. Parempi sijoitus voi parantaa suomalaisten seurojen sijoittumista arvontakoreissa, jolloin on mahdollista saada ennakolta heikompia joukkueita vastaan.

Torstai-ilta tarjosi kuitenkin tällä kertaa kaksi tappiota.

KuPS joutui punaisen vyöryn alle ja hävisi Helsingissä Bundesliiga-joukkue Union Berlinille. Loppulukemat 4–0 syntyivät Unionin erinomaisen tilanteenvaihtopelaamisen kautta. Vastaiskut vyöryivät poikkeuksellisen tehokkaasti. Kuopiolaisten varsinainen epäonnensoturi olikin vastustajalle vastahyökkäyksiä tarjonnut Jordan Sebban. Ranskalaisen kahdesta pallonmenetyksestä syntyi kaksi maalia.

Myöhemmin HJK taipui vieraskentällä Istanbulissa Fenerbahcelle. Helsinkiläisten esitys oli varsinkin avauspuoliajalla mainio, "Klubin" hallitessa pallollista peliä. Fenerbahce kuitenkin paransi pelin mittaan ja oli erittäin vaarallinen. Muhammad Gümüskayan toisen puoliajan unelmalaukaus toi isännille voittomaalin, joka jäi ottelun ainoaksi.

Sparv-efekti

Suomalaisjoukkueiden suurin ero näkyi vaikeassa paikassa. Vaikka Union Berlin on selvästi paremmassa vireessä oleva vastustaja, ei Fenerbahce ole mikään suupala. Turkkilaisseuran edustusjoukkueen markkina-arvo (siirryt toiseen palveluun) 113,23 miljoonaa euroa kertoo laadustakin (HJK:n 6,05 ja KuPS:n 5,95 miljoonaa euroa).

KuPS oli kahdesta Veikkausliiga-joukkueesta paljon huolimattomampi pallon kanssa, hitaampi peliä rakentaessaan ja malttamattomamman oloinen. Vaikka seuran komeassa kannatuslaulussa lauletaan (siirryt toiseen palveluun), että "KuPSi säikähdä ketään ei", olivat savolaiset pahimmillaan hädissään.

Kun KuPSin selkäranka napsahti kahteen salamamaisesta vastahyökkäyksestä tulleeseen pikamaaliin, oli ensimmäisen puoliajan loppu ikävää katsottavaa. Kaikki keltamustat näyttivät siltä, etteivät olisi halunneet olla kentällä.

HJK pelasi joukkueena Istanbulissa organisoidusti sekä pallon kanssa että ilman, puolustaen tiiviisti. Sen peliesityksessä näkyi myös tarvittava rohkeus, kun puolustustilanteissa pyrittiin maalitilanteiden estämiseen tai hyökätessä aktiivisempaan ylöspäin pelaamiseen. Parhaat maalipaikat loistivat kuitenkin poissaolollaan.

Fenerbahce heräsi toisella puoliajalla ja oli selkeästi silloin parempi, mutta ainoan maalin HJK päästi vain Gümüskayan fantastisen laukauksen vuoksi.

Tim Sparv oli tärkeä pala HJK:n keskikentällä. Kuva: 2021 Anadolu Agency

Yhden pelaajan läsnäolo huokui erityisesti HJK:n puolustussuunnan pelissä. Helsinkiläiset pääsivät nauttimaan Suomen maajoukkueesta tutusta Sparv-efektistä, kun Huuhkajien kapteeni Tim Sparv pelasi ottelussa toista kertaa helsinkiläisten avauksessa. Sparv ei ole vieläkään täydessä pelikunnossa, mutta hänen vankka osaamisensa puolustussuuntaan antoi HJK:lle paljon. Sparv katkoi hyökkäyksiä, blokkasi vetoja ja ohjasi joukkuetovereitaan.

Tätä vakautta, mitä Huuhkajien kapteeni toi HJK:lle, olisi KuPS myös kaivannut enemmän, vaikka kuopiolaisten mahtava keskikenttäpelaaja Nana Boateng tekikin kaikkensa.

Sparv ei ole ainoa HJK:n europelien vakautta tuova pelaaja. Joukkueessa on runsaasti kovien kansainvälisten pelien kokemusta. Kaksi EM-kisapelaajaa, runsaasti cup-turnausten karsintakokemusta ja maaotteluita. Näitä asioita suomalaisten kesken vertaillessa on myös helpompi ymmärtää, miksi kokemattomammalla KuPS:lla oli haastavampaa vaikeassa paikassa.

Erilaiset "ostojoukkueet" Euroopassa

Mikä muu erotti europelirohkeuden lisäksi Stadia ja Savoa? Toinen asia ei vaikuttanut joukkueiden otteluiden lopputulokseen, mutta se oli näkyvästi esillä.

Torstaina kahdessa ottelussa oli hienoa nähdä nuorten suomalaisjalkapalloilijoiden pelaavan rohkeasti kansainvälisessä ottelussa isomman kokoluokan vastustajaa vastaan. KuPSilla alle 30-vuotiaita suomalaispelaajia nähtiin kentällä kaksi: Anton Popovitš ja kentälle toisella puoliajalla tullut Santeri Haarala. Urpo Nissilän kärsi pelikieltoaan ja Diogo Tomas kuntoutui loukkaantumisestaan.

Popovitš joutui juuri Nissilän puuttuessa tekemättömään paikkaan pelinrakentelun osalta, Unionin paineistaessa hänet hitaaksi pallonjakamisessa. Haarala esiintyi edukseen haastaen rohkeasti berliiniläisten puolustusta.

HJK:lla nähtiin kolme pelin kentällä avannutta alle 30-vuotiasta suomalaista ja kolme vaihdosta tullutta. Näistä neljä on seuran omassa juniorimyllyssä pyörineitä pelaajia. KuPSilla omia kasvatteja ei ollut pelissä mukana lainkaan.

Henri Toivomäki (vas.) oli yksi kolmesta suomalaisesta KuPSin avauskokoonpanossa. Kuva: imago images/Matthias Koch/ All Over Press

"Ostojoukkueen" leimaa heitellään suomalaisessa jalkapallossa hyvin herkästi. Suomalaisittain ylivertaisella budjetilla operoiva HJK on menneinä vuosina kerännyt syyttävät sormet kyseisestä tittelistä puhuttaessa. Kuitenkin kuopiolaisen jalkapalloylpeyden avauskokoonpanossa oli kahdeksan ulkomaalaisvahvistusta, sekä yksi kasvatti lahtelaisesta, espoolaisesta ja valkeakoskelaisesta jalkapallokoulusta.

Molempia joukkueita yhdistää europeleihin kohdistunut pelaajakauppa. "Klubi" on pystynyt ammentamaan KuPSia enemmän omista kasvateistaan. HJK on myös pystynyt paremmin houkuttelemaan eri tavoin suomalaisia ulkomailta palaavia maajoukkuetason pelaajia, oli kyseessä sitten uransa loppupuolta pelaava Sparv tai uutta nousua hakeva Santeri Hostikka.

On harmittavaa, että KuPSilta uupuivat omat kasvatit. Mutta on muistettava, että jos tarjolla ei ole yhtään Euroopan cup-kilpailuiden karsintaotteluiden tasoon sopivaa, tyhjästä on vaikeaa ammentaa.

Nakkimuki huvitti

Helsingin Olympiastadionilla eniten europelien tasolle nousi ainoastaan kahden aktiivisesti omiaan kannustaneiden kannattajaryhmien lisäksi kioskituotteiden hintataso, josta ulkomaalaisvieraat pääsivät kuittailemaan. Würsteihin tottuneita Union-kannattajia huvitti stadionilla myyty viiden euron nakkimuki. Nakkeja pienehköön kahvikuppiin mahtui neljä.

– Kolme maalia, neljä nakkia, viisi euroa. "Eisern"-kannattajilla on hauskaa, berliiniläisseuran virallisella Twitter-tilillä naureskeltiin (siirryt toiseen palveluun) kesken pelin 3–0-johdossa.

Ottivat Unionin ultrat myös kantaakin. Ottelussa nähtiin "Uefa=Mafia"-tekstillä varustettu banderolli. Myös KuPSin kannattajat antoivat oman palautteensa, pienemmässä päättäjämittakaavassa. Keltamusta katsomolohko muistutti kirosanoin tehostetulla huudolla oman kotikaupunkinsa päättäjiä siitä, ettei KuPSin tarvitsisi olla Helsingissä Olympiastadionilla tarjoamassa viiden euron mininakkimukeja.

Berliiniläiset juhlivat KuPS-ottelun jälkeen. Kuva: imago images/Matthias Koch/ All Over Press

Oma kansainväliset vaatimukset täyttävä stadion olisi omistaja Ari Lahden johdolla olemassa, jos kaupunki niin haluaisi. Vääntö vastaan on vain kestänyt kovin pitkään.

