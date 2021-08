Ylen tiedot: Lauri Markkanen on tehnyt sopimuksen Cleveland Cavaliersiin – Entinen NBA-pelaaja Hanno Möttölä: "Tämä on tilaisuus osoittaa, että hän pärjää huipulla"

NBA-seura Cleveland Cavaliers on ostamassa suomalaiskoripalloilija Lauri Markkasen Chicago Bullsilta.

Yle Urheilun tietojen mukaan siirto on tapahtumassa.

Ensimmäisenä asiasta kertoi yhdysvaltalainen ESPN-urheilumedia omien (siirryt toiseen palveluun) lähteidensä pohjalta. ESPN:n mukaan Markkanen olisi menossa Clevelandiin neljän vuoden sopimukseen, jonka hinta on 67 miljoonaa dollaria. Myös Ylen tietojen mukaan kyse on samoista lukemista.

Lehden mukaan kyse on kolmen joukkueen sopimuskaupasta, jossa mukana on Chicago Bullsin ja Cleveland Cavaliersin ohella myös Portland Trail Blazers.

Neljän kauden ajan Bullsissa pelannut Markkanen kertoi Ylen haastattelussa aiemmin elokuussa toivovansa, että hänen uransa jatkuisi jossain muualla kuin chicagolaisseurassa.

– Olen tavattoman onnellinen Laurin puolesta, pitkä saaga päättyi, kommentoi Ylelle Markkasen tunteva, entinen NBA-pelaaja Hanno Möttölä.

Möttölä on ensimmäinen National Basketball Associationissa (NBA) pelannut suomalainen. Hän kertoo nähneensä Markkasta hiljattain tämän ollessa Suomessa.

– Kun olemme treenanneet, Lauri alkoi puhua Clevelandista, että he todella hänet haluavat. Mielestäni sellainen paikka on hänelle paras, jossa organisaatio oikeasti haluaa ja on valmis tekemään sopimuksen, joka tyydyttää molempia osapuolia, Möttölä kuvailee.

– Lauri varmasti pääsee paikkaan, jossa on hyvää aikaa rakentaa uutta alkua. Niin Lauri on toivonutkin, Möttölä jatkaa.

Hanno Möttölä iloitsee Markkasen siirtouutisesta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Bulls teki heinäkuun viimeisenä päivänä sopimuksen, joka teki Markkasesta rajoitetun vapaan agentin. Se tarkoittaa, että Bullsilla on oikeus vastata toisen joukkueen tekemään tarjoukseen tai yrittää järjestää sopimus, jossa se kauppaa Markkasen toiseen joukkueeseen.

NBA:n vapaiden agenttien markkinat avautuivat elokuun alussa.

Vuonna 1970 perustettu Cleveland Cavaliers on voittanut NBA-mestaruuden tähän mennessä kerran, vuonna 2016. Tuolloin joukkueen riveissä pelasi myös koripallon supertähti LeBron James, joka oli aloittanut koko uransa tulokkaana Cavaliersissa 2000-luvun alussa, mutta siirtynyt välissä Miamiin.

Möttölä näkisi Markkaselle jo paikan Cleveland Cavaliersin kentällä. Sitä paikkaa pelaa nyt laitahyökkääjätähti Kevin Love.

– Love alkaa vähän vanhentua, jalka ei enää nouse, Möttölä toteaa.

– Lauri saa häneltä varmasti oppia ja apua. Toivotaan, että Lauri ja muut nuoret pelaajat pystyvät nostamaan Clevelandia pikku hiljaa taas takaisin pudotuspeleihin.

Pitkä etsintä päättyi ja Lauri Markkanen löysi uuden seuran. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kun kyse on 67 miljoonasta dollarista ja neljän vuoden sopimuksesta, Möttönen uskoo, ettei sellaisella summalla osteta vain penkinlämmittäjää.

– Jos joukkue on valmis tekemään näin ison sopimuksen, niin kaikki osoittaa siihen, että he haluavat Laurin. Tämä on varmasti parempi tilanne kuin se, että Lauri olisi Chicagossa. Tämä on tilaisuus Laurille päästä osoittamana itselleen, että hän pärjää siellä NBA:n huipulla.

