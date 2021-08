Kohtalonottelussa kaikki paineet ovat Naisleijonilla – "Suomi on valmistautunut juuri tähän peliin useamman kuukauden"­

Kuva: All Over Press

Naisleijonien ykkösketjun Petra Niemiseltä ja Michelle Karviselta odotetaan puolivälierässä tehoja. Kuva: All Over Press

Naisleijonat päätti MM-kisojen alkusarjan leikittelemällä 6–0-voiton Sveitsistä. Varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa pelattavassa puolivälieräottelussa asetelma on aivan toinen.

– Pelistä tulee todella tiukka. Mitään maali-ilottelua ei ole luvassa, Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Mira Kuisma sanoo.

Suomi lähtee otteluun ennakkosuosikkina, mutta vastustajan aliarvioimiseen ei ole varaa.

– Suomella on laajempi materiaali, mutta Tšekillä on todella hyvät maalivahdit ja paljon yksilötaitoa joukkueessa. Taitoa on mielestäni enemmän kuin vaikka venäläisten joukkueella, Kuisma kertoo.

Lähtökohta on Suomen näkökulmasta armoton. Vain voitto kelpaa Naisleijonille.

– Niinhän se on, että Suomella on tässä vain hävittävää, Tšekillä vain voitettavaa. Ja se luo toki tietynlaisen paineen. Useat Naisleijonien pelaajista ovat olleet samanlaisessa paikassa ennenkin, joten he varmasti pystyvät asiaan kuuluvalla tavalla valmistautumaan ja käsittelemään paineet oikealla tavalla, Kuisma uskoo.

"Tulosta pitää tulla"

Pasi Mustosen luotsaama joukkue tietää, että puolivälierä ratkaisee, onko turnaus ollut onnistuminen vai epäonnistuminen.

– Suomi on valmistautunut juuri tähän otteluun useamman kuukauden ajan, Kuisma sanoo.

Kuisma nostaa esiin tutut teemat, joiden turvin Suomi yltää mitalipeleihin.

– Tiivis puolustus, maalivahtipeli, maalinteko.

Viimeksi mainittu osa-alue nojaa vahvasti Naisleijonien ykkösketjuun. Michelle Karvinen, Susanna Tapani ja Petra Nieminen saivat maalihanat kunnolla auki Sveitsi-ottelussa, jossa Nieminen tyylitteli hattutempun.

– Ykköskentän tämänhetkinen itseluottamus ja rentous, sen pitää näkyä. Tulosta pitää tulla, Kuisma sanoo.

Yhden ketjun varaan ei Naislejonat voi silti hyökkäyspäässä jäädä.

– Viivi Vainikka, Elisa Holopainen ja Noora Tulus, heiltä odotetaan tehoja. Ja puolustajista Tuomisen Minttu ja Laitisen Nelli varmasti itsekin odottavat, että pystyvät nostamaan nyt tasoaan, Kuisma kertoo.

Puolivälieräottelu alkaa Suomen aikaa sunnuntaiaamuna kello 5.30. Yle seuraa ottelua verkkosivuillaan.

Lue myös:

Naisleijonat kohtaa Tšekin MM-puolivälierässä – päävalmentaja ja kapteeni kertovat, kuinka haastava vastus kaatuu: "Se ei tule mailaa puristamalla"

Punakoneen hyökkääjäsuuruus Vladimir Shadrin on kuollut 73-vuotiaana koronavirusinfektion jälkeen