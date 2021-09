Kimi Räikkönen kertoi F1-uransa päättymisestä: "Tämä on viimeinen kauteni"

Kuva: imago images/Marco Canoniero/ All Over Press

Kimi Räikkönen, 41, päättää F1-uransa kuluvan kauden jälkeen. Räikkönen kertoi asiasta Instagram-tilillään.

– Se on tässä. Tämä on viimeinen kauteni Formula 1:ssä. Tein päätöksen viime talvena. Päätös ei ollut helppo, mutta tämän kauden jälkeen on uusien asioiden aika, Räikkönen kirjoitti.

– Vaikka kausi on yhä käynnissä, haluan kiittää perhettäni, kaikkia tallejani, kaikkia ihmisiä urani varrelta ja erityisesti kaikkia teitä mahtavia faneja, jotka olette kannustaneet minua aina. Vaikka F1-urani päättyy, elämässä on paljon muita asioita, joita haluan kokea ja nauttia.

Räikkönen aloitti F1-uransa vuonna 2001 Sauberilla. Hän voitti maailmanmestaruuden Ferrarilla vuonna 2007. Tällä hetkellä hän ajaa Alfa Romeon tallissa.

Räikkönen on rata-autoilun kuninkuusluokan viimeisin suomalainen maailmanmestari. Hän on ajanut urallaan 344 osakilpailua, joissa hän on ajanut 21 voittoa ja 103 palkintosijaa.

Räikkönen lopettaa (Instagram) (siirryt toiseen palveluun)

