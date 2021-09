Suomen golfsensaatio on noussut maailmanlistalla häikäisevät 514 sijaa, valmentaja jäi sanattomaksi – Matilda Castrenia hehkutetaan supertähdeksi

Petteri Nykky lähti tiistaisiin valmennustehtäviinsä väsyneenä ja hämmästyneenä.

Edellinen ilta oli päättynyt suomalaisittain historialliseen suoritukseen golfin naisten joukkuekilpailu Solheim Cupissa. Nykyn suojatti Matilda Castren voitti kaksinpelinsä ja nappasi Euroopan joukkueelle ratkaisevan pisteen, joka varmisti voiton.

– Jouduin jo laittamaan viestiä, että olen vähäsen myöhässä, koska puhelin laulaa miljoonaa.

Nykky on valmentanut Castrenia pitkään. Viime kuukaudet ovat kuitenkin olleet 26-vuotiaalle pelaajalle hurjia.

– Jännitimme koko yön. Kerta kaikkiaan huikea juttu ja tarina. Olemme tehneet kovia harjoituksia ja nyt se palkitaan tällä tavalla. Sanoinkuvaamatonta, Nykky hehkuttaa.

Solheim Cupissa kohtaavat Euroopan ja Yhdysvaltojen joukkueet, joissa molemmissa on 12 pelaajaa. Kyse on reikäpeliottelusta, jossa otteluvoitoista jaetaan pisteitä.

Castren oli mukana kautta aikain ensimmäisenä suomalaispelaajana. Hän pelasi neljä ottelua ja voitti näistä kolme, keräten toiseksi eniten pisteitä joukkueessaan.

– Matilda on osannut yllättää ja toisaalta olla yllättämättä minut monesti. Tiesin, että osaaminen kyllä riittää, mutta nyt kävi vielä tuuriakin, että tuli tuollainen paikka. Toivoimmekin, että kunpa se osuisikin hänen kohdalleen. Paikka jossa päästään katsomaan, kestääkö hermo, mahdollisuus ratkaista Solheim Cup itse.

Castrenin voitto siirsi Euroopan joukkueen ratkaisevasti johtoon. Kuva: Getty Images

"Nyt ei aleta tehdä liikaa muutoksia"

Nykky palaa Castrenin tarinaa kerratessaan alkukesään ja US Openiin.

Neljäntenä kilpailupäivänä valmentaja muistaa Castrenin pelanneen kakkosväylää, kun Euroopan Solheim Cup -joukkueen kapteeni Catriona Matthew seisoi greenin takana.

– Marssin hänen taakseen esittäytymään. Sanoin, että tässä tulee nyt sellainen tyttö, jota sinun kannattaa katsella, koska hän todennäköisesti tulee joukkueeseesi syksyllä. Silloin ei ollut vielä pärjätty, joten hän kysyi, kuka siellä on. Sanoin, että Matilda Castren ja kehotin tarkkailemaan, Nykky myhäilee.

Kausi oli Castrenin ensimmäisen naisten LPGA-kiertueella. Viikko US Openin jälkeen hän voitti ensimmäisenä suomalaisena LPGA-kiertueen kilpailun.

– Sen jälkeen Matthew soitti Matildalle ja sanoi, että pelien puolesta hän mahtuisi joukkueeseen.

Esteenä oli kuitenkin vaatimus Euroopan-kiertueen (LET) jäsenyydestä. Sekään ei pidätellyt Castrenia pitkään.

– Jäseneksi ei pääse keskellä kautta mitenkään muuten kuin voittamalla kisan. Sitten Matilda meni Turkuun ja voitti.

Kapteeni Matthew suitsutti kovasti Castrenia kylmähermoisen Solheim Cupin voiton ratkaisseen putin jälkeen.

– Hän vain on supertähti, Matthew hehkutti Castrenia muun muassa Golf Channelin mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

– Kun hän onnistui putissa 18. reiällä, räjähdimme vain kaikki riemuun.

Castrenin kehitys on ollut ripeää ja varsinkin viime kuukaudet ovat nostaneet hänet nopeasti otsikoiden kärkeen. Lukuisien debyyttien lisäksi hän ehti käydä toteuttamassa vielä yhden unelmansa pelatessaan Tokion olympialaisissa.

Nykyn mukaan pää pidetään kylmänä, koska tulosta tulee jatkuvalla syötöllä.

– Nyt vain taotaan hulluna, kun rauta on kuuma. Aiemmin tullut voitto vähän rauhoitti siten, että pystymme vähän paremmin valikoimaan kalenteria sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Pohdimme, että nyt ei aleta tehdä liikaa muutoksia, salibandyn menestysvalmentajanakin tunnettu Nykky sanoo.

Castren on tulossa Suomeen joulukuussa. Silloin tarkoituksena on miettiä lähitulevaisuutta uudelleen, sillä niin moni aiemmista tavoitteista on nyt saavutettu.

– Sitten voidaan alkaa asetella uusia askelmerkkejä kohti maailman terävintä kärkeä. Pelillisesti siellä ollaan jo nyt, koska tämän kovempaa paikkaa ei tule. Nyt annetaan vain palaa. Mennään niin korkealle kuin siivet kantavat.

