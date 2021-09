US Openissa sensaatio: 18-vuotias englantilaispelaaja teki historiaa – Djokovic kahden voiton päässä Grand Slamista

Novak Djokovic on kahden voiton päässä US Openin voitosta.

Tenniksen maailmanlistan ykköspelaaja Novak Djokovic on enää kahden otteluvoiton päässä Grand Slamista eli kaikkien neljän arvoturnauksen voittamisesta saman vuoden aikana. Serbialainen eteni keskiviikkona neljän parhaan joukkoon US Openin miesten kaksinpelissä kukistamalla neljässä erässä kuudenneksi New Yorkissa rankatun Italian Matteo Berrettinin 5–7, 6–2, 6–2, 6–3.

Djokovic hävisi avauserän jo kolmannessa perättäisessä ottelussaan, mutta tämä ei haitannut tälläkään kertaa kovahermoista tennisässää. Djokovic sortui avauserässä virheisiin, mutta terästäytyi kolmessa viimeisessä erässä.

– Mielestäni tämä oli kokonaisuudessaan erinomainen suoritus. Pelasin turnauksen kolme parasta erääni, Djokovic kommentoi nousuansa.

Djokovic, 34, on voittanut tänä vuonna jo Australian avoimet, Ranskan avoimet ja Wimbledonin. Hänellä on oiva mahdollisuus yltää Grand Slamiin saman kalenterivuoden aikana ensimmäisenä miespelaajana sitten australialaisen Rod Laverin ja vuoden 1969.

Jos Djokovic voittaa US Openin nousee hän kaikkien aikojen Grand Slam -turnausvoittojen listalla ykköseksi. Nyt hän jakaa ykköspaikkaa Roger Federerin ja Rafael Nadalin kanssa 20 mestaruudella.

– Olen täpinöissäni. Edessä on iso haaste, josta palkinto on valtava, Djokovic totesi.

US Openin välierissä Djokovic kohtaa neljänneksi rankatun Saksan Alexander Zverevin, joka kukisti puolivälierässään eteläafrikkalaisen Lloyd Harrisin suoraan kolmessa erässä 7–6, 6–3, 6–4.

Tuore olympiakultamitalisti Zverev on voittanut nyt jo 16 ottelua peräjälkeen.

– Zverev on mahtavassa vedossa. Hän on voittanut paljon. Hän on yksi maailman parhaista pelaajista tällä hetkellä, Djokovic kommentoi välierävastustajaansa.

Englantilainen karsija neljän parhaan joukkoon

Naisten kaksinpelissä sijoittamaton Englannin Emma Raducanu ja 11. sijalle rankattu Kreikan Maria Sakkari varmistivat paikkansa neljän parhaan joukosta. 18-vuotias Raducanu ja 26-vuotias Sakkari kohtaavat toisensa välierissä.

Raducanusta tuli historian ensimmäinen karsintojen kautta US Openissa välieriin asti edennyt pelaaja. Hän voitti puolivälierässään 11. sijalle sijoitetun sveitsiläisen Belinda Bencicin eräluvuin 6–3, 6–4. Tokion olympiakisoissa kultaa juhlinut Benicic taipui tunnissa ja 22 minuutissa.

Emma Raducanu ei ole hävinnyt US Openissa vielä erääkään. Kuva: /All Over Press

– Se oli todella tiukka ottelu. Olen onnellinen, että selvisin jatkoon, maailmanlistalla 150. sijalla oleva Raducanu sanaili.

Uransa toiseta Grans Slam -turnausta pelaava Raducanu ei ole hävinnyt erääkään US Openin aikana ja hän nousee ensi viikon maailmanlistalla Britannian naisten ykköspelaajaksi. Raducanu on nuorin US Openissa neljän parhaan joukkoon edennyt naispelaaja sitten Maria Sharapovan (2005).

– En tiennyt, että minusta tulee historian ensimmäinen karsija, joka on edennyt US Openissa neljän parhaan joukkoon. Yritän edetä vain ottelun kerrallaan. Luotan omaan peliini, olen omalla matkallani, suuren mediahuomion kohteeksi joutunut englantilainen totesi.

Raducanu on vasta historian neljäs pelaaja, joka on yltänyt karsintojen kautta Grand Slam -turnauksen välieriin. Hän kuittaa välieräpaikastaan palkintorahaa 675 000 dollaria (571 000 euroa).

Sakkari omisti voittonsa Kreikan kansalle

Kovaa syöttänyt 26-vuotias Sakkari päätti neljänneksi sijoitetun Karolina Pliskovan turnauksen suoraan kahdessa erässä 6–4, 6–4. Kreikan kansalle voittonsa omistanut Sakkari pelasi ottelun aggressiivisesti ja pakotti Pliskovan virheisiin. Sakkarin paikka Grand Slam -turnauksen välierissä on uran toinen. Kesäkuussa hän pelasi Ranskan avointen välierissä.

Pliskovalla ei ollut ottelussa yhtään murtopalloa.

– Minulla ei ollut mitään mahdollisuuksia hänen syöttönsä kanssa. En pelannut tänään parasta tennistäni, Pliskova summasi.

