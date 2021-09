"Hei kivan lyhyt hame" – nuorta frisbeegolfaria halventava video nosti naisten aseman lajissa esiin, nyt Suomeen tulee Euroopan suurin kisa naisille

– Kilpailumaailma ei ole vain miehille, muistuttaa Katri Koponen. Hän on yksi Euroopan toistaiseksi suurimman naisille tarkoitetun frisbeegolfkisan järjestäjistä.

– Kilpailumaailma ei ole vain miehille, muistuttaa Katri Koponen. Hän on yksi Euroopan toistaiseksi suurimman naisille tarkoitetun frisbeegolfkisan järjestäjistä. Kuva: Sami Ahonen

Annetaan naisille ja tytöille rauha harrastaa, annetaan turvallinen piiri, missä ei tarvitse kuunnella: "hei kivan lyhyt hame", "tän takia naisfribaa seurataan" [--] Me miehet kaivetaan ne käytöstavat nyt esiin.

Näin kirjoitti joensuulainen Marko Sykkö suosittuun suomalaiseen frisbeegolfaajien Facebook-yhteisöön elokuun puolivälissä. Taustalla oli Youtubeen loppukesästä ladattu video, joka nosti kiivaan keskustelun naisten asemasta miesvaltaisen lajin sisällä.

– Oli tehty nuoresta naispelaajasta video, jossa vihjattiin, että naisten frisbeegolfia katsotaan vain sen takia, että nähdään naiset takaapäin, kertoo Suomen frisbeegolfliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Heikkilä.

Heikkilä kuvailee videota törkeäksi.

– Mielestäni on hyvä, että siitä suuttuivat myös miehet.

Frisbeegolfliiton hallituksen puheenjohtajan Laura Heikkilän mukaan naispelaajia halventava video sai lajin sisällä täystyrmäyksen.

Yksi julkisesti asiasta älähtäneistä on itsekin kilpaileva ja kilpailuja myös järjestävä Juhani Palmu. Hän kertoo kohdanneensa frisbeegolfvuosinaan muutenkin erityisesti nuoriin naispelaajiin kohdistuvaa sanallista häirintää.

– Hyvin paljon todella typeriä kommentteja, halveksuvia. Koen, että joskus on miehenä vain velvollisuus sanoa, että tuollaiselle ei ole tilaa.

Video nosti avoimeen keskusteluun aiheen, joka oli kytenyt pinnan alla jo pidempään.

Keskustelun seurauksena pian järjestetään Euroopan toistaiseksi suurin vain naisille tarkoitettu kisatapahtuma ja myös kansainvälinen tasa-arvokampanja #respecthergame on rantautunut suomalaisten harrastajien pariin.

Yli puolet kokenut häirintää

Ilmiö näkyy myös Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) viime vuonna julkaisemassa tutkimuksessa. SUEK selvitti kaikkiaan 48 lajin osalta, missä määrin kilpaurheilijat kokevat häirintää.

Tutkimukseen vastanneista frisbeegolfaavista naisista yli puolet ilmoitti kokeneensa kuluneen viiden vuoden aikana seksuaalista ja sukupuolista häirintää. Usein kyse oli esimerkiksi urheilijan ominaisuuksien vähättelystä tai kyseenalaistamisesta sukupuolen perusteella.

Vastausprosentti oli tosin pieni: vastaajia oli parisataa, heistä 38 naisia. Heikkilä pitää silti tuloksia uskottavina omiin kokemuksiinsa perustuen. Hän antaa esimerkin.

– Kun heität kisassa miesporukassa ihan miten sattuu, ja kaikki silti kehuvat. Että kun joku on nainen, oletetaan, että ei tiedä lajista oikein mitään tai osaa kunnolla heittää.

Heikkilä korostaa, että epäasiallisesti käyttäytyy kuitenkin vain pieni vähemmistö.

Terhi Tuorilaisen mielestä on hyvä, että naisten asema frisbeegolfissa on noussut keskusteluun ja myös moni mies on ottanut tiukasti kantaa asiaan lajin sisällä . Kuva: Antti Ullakko / Yle

Samoilla linjoilla on rovaniemeläinen kilpaheittäjä Terhi Tuorilainen, jolle laji on tuttu ruohonjuuritasolta EM-kisoihin saakka. Hänen kokemuksensa ovat "lähes 100-prosenttisesti hyviä".

– Välillä on sitä, että tullaan neuvomaan vähän liiankin herkästi, että hei, sä oot nainen, sä tarvit apua. Olen sitten sanonut, että minä tunnen kiekkoni ja tiedän, mitä teen niillä, Tuorilainen sanoo ja nauraa.

Miehinen maine

Lajiliiton tilastojen mukaan lisenssitason frisbeegolfaajista 94 prosenttia on miehiä. Vapaa-ajan harrastuspaikoilla naisten osuus on noussut tuntuvasti viime aikoina, mutta kilpakentillä muutos ei vielä suuremmin näy.

Lajiliitto on jo vuosia kannustanut naisia myös kilpailemaan ja esimerkiksi jo pidempään avustanut rahallisesti kisoja, joilla on vain naisille tai junioreille tarkoitettuja luokkia. Tästä huolimatta naisten määrä kisoissa on pysynyt vaatimattomana.

Muutos voi kuitenkin olla jo näköpiirissä, sillä syyskuun lopulla Karkkilassa järjestetään poikkeuksellinen kisa: The PowerPutt Girls & Ladies Open 2021. Kilpailun kaikki sata osallistujapaikkaa täyttyivät muutamassa päivässä.

Rakentumassa onkin Euroopan tähän saakka suurin naisille suunnattu frisbeegolfkilpailu.

– Ei tuollaisia määriä kyllä saataisi mihinkään sekakisaan naisia mukaan, ei varmasti, sanoo Terhi Tuorilainen.

Tuorilaisen mielestä tarvetta pelkästään naisille suunnatuille kisoille on paljon. Hän itse toivoo kuitenkin, että myös sekakisat säilyvät. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kilpailua järjestävän Katri Koposen mukaan pyrkimyksenä on ollut madaltaa osallistumiskynnys olemattomaksi.

– Että naisilla on turvallinen olo tulla sinne, ja he tietävät, että kelpaavat sillä tasolla, jolla pelaajana ovat, Koponen sanoo.

Naisia on houkuteltu mukaan myös panostamalla kilpailun ulkopuoliseen ohjelmaan. Luvassa onkin esimerkiksi Suomen ykkösnaisten, Eveliina Salosen ja Henna Blomroosin, heittodemoja ja puttiklinikkaa.

Katri Koponen arvelee, että lajin parissa on kyllästytty vanhaan miehiseen maineeseen.

– Kilpailumaailma ei ole vain miehille. Naisilla on paikka ja arvo ja tilaa tämän lajin parissa. Ja se on muutakin kuin se ulkonäkö.

"Kuka vain pystyy tekemään pienen muutoksen"

Lajiyhteisö on ottanut uuden tapahtuman avosylin vastaan, ja myös moni yritys on lähtenyt sponsoroimaan kilpailua.

– Reaktio on ollut todella kannustava, Katri Koponen sanoo.

Myös Facebookissa syrjintää esille nostanut Marko Sykkö halusi tukea kisaa: hän polkaisi pikavauhtia pystyyn huutokauppatempauksen naisten frisbeegolfin tueksi.

– Seksuaalinen häirintä on arka paikka tosi monelle naiselle monessa muussakin asiassa. Sitä ei pitäisi tapahtua, mutta valitettavasti tapahtuu, sanoo kiekkovärjäystempauksen pikavauhtia pystyyn polkaissut Marko Sykkö. Kuva: Marko Sykkö

Kaksitoista kiekkovärjääjää maalasi kiekot, jotka höystettiin tunnisteella #respectHERgame, kunnioita hänen peliään.

– Tällä haluttiin näyttää, että kuka vain pystyy tekemään pienen muutoksen. Tai periaatteessa isommankin, kunhan vain lähtee tekemään, Sykkö perustelee.

Nyt kiekot on huutokaupattu ja tuotot ohjattu Koposen järjestämään kilpailuun. Juuri siihen, josta on tulossa Euroopan suurin.

– Naisten aseman nostaminen frisbeegolfissa ei ole naisten asia, vaan koko tämän yhteisön asia. Nämä värjäykseen tosi suurella sydämellä mukaan lähteneet ihmiset ovat hieno esimerkki siitä, mitä koko yhteisö pystyy tekemään tämän asian puolesta, Koponen sanoo.

