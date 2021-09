Medvedeville uran ensimmäinen Grand Slam -voitto, Djokovicin unelma pirstaleiksi: "Pahoittelut faneillesi ja sinulle"

Kuva: imago images/Paul Zimmer/ All Over Press

Kolmas kerta sanoi toden Daniil Medvedeville. Kuva: imago images/Paul Zimmer/ All Over Press

Medvedev on kolmas venäläinen miesten kaksinpelin Grand Slam -voittaja. Kolmannessa erässä venäläinen kärsi krampeista, mutta sai vietyä urakkansa maaliin asti.

Venäjän Daniil Medvedev voitti tenniksen Yhdysvaltain avoimen miesten kaksinpelin finaalissa Serbian Novak Djokovicin erin 6–4, 6–4, 6–4. Voitto oli 25-vuotiaalle venäläiselle uran ensimmäinen Grand Slam -turnauksen voitto.

Medvedev oli aiemmin pelannut kahdesti Grand Slam -turnauksen finaalissa, 2019 Yhdysvaltain avoimessa ja tämän vuoden alkupuolella Australian avoimessa.

Medvedev sanoi ennen sunnuntain loppuottelua, että hänen pitää parantaa paljon edellisistä finaalisuorituksistaan ja niin hän tekikin. Venäläisem finaalisuoritus oli kaikkea muuta kuin pelkkä perussuoritus, sillä hän pelasi nyt yhden uransa parhaista otteluista.

Djokovic olisi voitollaan vienyt saman vuoden aikana neljän Grand Slam -turnauksen mestaruuden ensimmäisenä kaksinpelien miespelaajana sitten australialaisen Rod Laverin ja vuoden 1969. Lisäksi hän olisi samalla noussut eniten Grand Slam -turnauksia urallaan voittaneeksi pelaajaksi.

"Minulle olet tennishistorian suurin pelaaja"

Djokovicilla on 20 Grand Slam -voittoa, kuten myös Roger Federerillä ja Rafael Nadalilla.

– Pahoittelut faneillesi ja sinulle. Olet saavuttanut urallasi niin paljon. Minulle olet tennishistorian suurin pelaaja, Medvedev hehkutti Djokovicia.

– Onnittelut Daniilille. Se oli uskomaton ottelu. Jos joku ansaitsi Grand Slam -turnauksen voiton nyt, se olit sinä, Djokovic vastasi.

Finaali kesti kaksi tuntia ja 16 minuuttia.

Maila sai kyytiä, kun Novak Djokovic turhautui finaalin aikana.

Kamppailun jälkeen Medvedev kertoi, että hän kärsi kolmannessa erässä 5–3-johtotilanteessa krampeista.

– Luulen, että se johtui paineista, sillä minulla oli ottelupallo 5–2-tilanteessa. Se oli niin paha, että en melkein pystynyt kävelemään 5–4-tilanteessa, vammansa parhaansa mukaan ottelun aikana kätkenyt venäläinen paljasti.

– Ei ollut helppoa.

Medvedevistä tuli kolmas venäläinen miespelaaja, joka on voittanut miesten kaksinpelin Grand Slam -turnauksen. Jevgeni Kafelnikov voitti Ranskan avoimen 1996 ja Australian avoimen 1999. Marat Safin voitti Yhdysvaltain avoimen 2000 ja Australian avoimen 2005.

Djokovic kiitti yleisöä

Djokovic kiitti kyynelsilmin finaalin jälkeen yleisöä, joka tuki serbialaista äänekkäästi ottelun aikana.

Herrasmiespelaajat jutustelivat palkintoseremonioiden lomassa. Kuva: imago images/Paul Zimmer/ All Over Press

– Vaikka en voittanut ottelua, sydämeni on täynnä iloa ja olen iloisin mies maan päällä. Saitte minut tuntemaan itseni erityiseksi kentällä. Te kosketitte sieluani. En ole koskaan kokenut tällaista New Yorkissa, Djokovic kiitteli.

Finaalia New Yorkissa seurasi Arthur Ashe stadionilla peräti 23 700 silmäparia.

– Valitettavasti viimeinen askel jäi ottamatta. Vuoteni on ollut kuitenkin ollut erittäin kelvollinen, sillä voiton kolme Grand Slam -finaalia ja neljännessä etenin finaaliin asti.

Vaikka finaalitappio oli maailmanlistan ykköspelaajalle pettymys, oli hän helpottunut siitä, että turnaus oli ohi.

– Olen onnellinen, että tämä on ohi. Tämä on ollut raskasta henkisesti ja tunteet ovat olleet pinnassa. Tässä on ollut aikamoista pyöritystä kahden viikon ajan. Olen tietysti myös surullinen ja pettynyt.

US Openin miesten mestarit viimeisten 10 vuoden ajalta 2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

2015: Novak Djokovic (SRB)

2014: Marin Cilic (CRO)

2013: Rafael Nadal (ESP)

2012: Andy Murray (GBR)

Lue myös:

Britannian Raducanu vei teini-ikäisten taiston US Openin finaalissa – kuningatar Elisabet onnitteli

Djokovic joutui koville yli kolmen ja puolen tunnin välierässä – Grand Slam enää voiton päässä: "Kaikki likoon"

Nyt tehtiin tennishistoriaa: 18-vuotias englantilainen eteni karsintojen kautta US Openin finaaliin – vastaan asettuu 19-vuotias kanadalainen

US Openissa sensaatio: 18-vuotias englantilaispelaaja teki historiaa – Djokovic kahden voiton päässä Grand Slamista

Juuri 19 vuotta täyttäneen kanadalaisen tuhkimotarina US Openissa jatkuu, nyt putosi viidenneksi sijoitettu – "Hän on valloittamassa maailmaa"