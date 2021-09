Talviolympialaisia vuonna 1960 isännöinyt hiihtokeskus vaihtoi rasistisena pidetyn nimensä

Squaw Valleyn hiihtokeskuksen nimessä esiintyvää sanaa "squaw" on pidetty alkuperäisväestöä loukkaavana vuosikymmenien ajan. Hiihtokeskus vaihtoi nimensä alkuperäiskansan painostuksesta.

Kaliforniassa Yhdysvalloissa sijaitseva hiihtokeskus ja vuoden 1960 talviolympialaisten kisaisäntä Squaw Valley vaihtaa nimensä. Nimenmuutoksen taustalla on se, että sanaa "squaw" pidetään Amerikan alkuperäisväestöä solvaavana.

Talviurheilukeskuksen edustajat ovat selvittäneet viime vuodesta lähtien sanan "squaw" merkitystä yhdessä alueella vaikuttavan Washoe-heimon kanssa.

Hiihtokeskuksen tiedotteessa todetaan, että 1800-luvulta juurensa juontava "squaw" on rasistinen ja seksistinen sana, joka halventaa alkuperäisväestöä edustavia naisia. Selvitysryhmä päätyi siihen johtopäätökseen, että sana on loukkaava paitsi alkuperäisväestöä, myös kaikkia naisia kohtaan.

– Squaw on pahansuopa sana ja me emme ole pahansuopia ihmisiä. Uusi nimemme Palisades Tahoe vastaa arvojamme ja sitä, mitä haluamme edustaa. Tämä on tällä alalla iso kannanotto ja toivon, että muut seuraavat perässä, sanoi hiihtokeskuksen johtaja Dee Byrne.

Washoe-heimon puhemies Serrell Smokey oli tyytyväinen hiihtokeskuksen "edistykselliseen päätökseen". Smokeyn mukaan alkuperäiskansat ovat jo vuosia pyrkineet poistamaan paikannimistä sanan "squaw".

– He olivat halukkaita tekemään sen ilman, että heitä olisi pakotettu. Toki heimo painosti heitä monen vuoden ajan. Mutta se, että he päättivät tehdä oikein ja poistaa satuttavan sanan nimestään, oli todella rohkeaa, Smokey kiitteli.

Lue myös:

Baseball-seura Cleveland Indians vaihtaa nimensä

Frölunda aikoo luopua nimestään ja intiaanitunnuksestaan

Washington Redskinsin nimenvaihdos varmistui – suomalaisprofessorin mukaan vanha nimi vahingoitti jättisponsorien mainetta

Chicago Blackhawks pitää nimensä ja tunnuksensa ennallaan – "Nimi ja tunnus symboloivat tärkeää ja historiallista henkilöä"