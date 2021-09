Teemu Pukin valmentaja tylytti värikkäästi suomalaistähden arvostelijoita – katso, miten sitten Pukki onnistui pitkästä aikaa tavaramerkissään

Teemu Pukki viimeisteli pitkästä aikaa pelitilanteesta maalin Valioliigassa, kun suomalaishyökkääjä onnistui Watfordia vastaan lauantaina. Pukki ei ollut onnistunut maalinteossa pelitilanteessa 23 viime otteluun Valioliigassa. Edelliset kolme osumaa olivat tullut rangaistuspotkusta, kuten suomalaishyökkääjän ensimmäinen osuma Leicesteria vastaan elokuun lopussa.

Pukki tasoitti ottelun Watfordia vastaan tavaramerkkityyliinsä. Hän karkasi Watfordin puolustajilta pystyjuoksuun ja pääsi viimeistelemään pallon hienosti Ben Fosterin taakse.

Pukin onnistuminen tuli sen jälkeen, kun joukkueen valmentaja Daniel Farke oli paikallismedian mukaan vuodattanut ottelua edeltäneessä lehdistötilaisuudessa todella pitkään Norwichin ongelmista (siirryt toiseen palveluun). Norwich on nyt pelannut viisi ottelua ja on hävinnyt kaikki ottelunsa. Pukki on tehnyt joukkueen molemmat maalit. Norwich on päästänyt myös liigassa eniten maaleja eli yhteensä 14.

Farke puolusti faneille kritiikkiä saaneita pelaajiaan, kuten Pukkia värikkäin kommentein.

– Kun ajattelen Teemu Pukkia, ajattelen numeroita 29, 11 ja 26. Hän on tehnyt nämä maalimäärät kolmella edelliskaudella. 11 maalia tuli Valioliigassa ja 29 sekä 26 Mestaruussarjassa, Farke aloitti.

– En halua keskustella juuri nyt, onko hän seurahistoriamme paras hyökkääjä. Jätän sen asiantuntijoille, jotka ovat nähneet kaikki hyökkääjät. Hän on silti ilman muuta yksi parhaista hyökkääjistä, joita tämä seura on nähnyt.

Teemu Pukki nousi Norwichin seurahistorian yhdeksänneksi kovimmaksi maalintekijäksi. Kuva: All Over Press

Farke muistutti, että Pukki jäi edellisen valioliigakauden jälkeen Norwichiin, vaikka ottajia olisi ollut onnistumisten jälkeen muualla.

– Hän jäi putoamisen jälkeen tänne, koska hänen verensä on jo aika keltaista, Farke viittasi Norwichin seuraväreihin.

– Hän tekee valtavasti töitä, taistelee ja ajattelee joukkuettaan prässäämisellä sekä syötöillään. Uskokaa minua, olin hyökkääjä. On vaikeaa, kun vastassa on Manchester City ja pitää vain juosta pallon perässä. On vaikeaa loistaa vastustajan rangaistusalueella.

Farke ei ymmärrä lainkaan 31-vuotiaan Pukin kritisoijia.

– Minun on vaikea hyväksyä kommentteja, että Pukki olisi liian huono, vanha ja hänet pitäisi pudottaa kokoonpanosta, Farke avautui.

Saksalaisvalmentaja vertasi puolustuspuheenvuorossaan Pukin tilannetta Leicesterin konkarihyökkääjä Jamie Vardyyn. Hänellä oli ollut tahmeaa ennen kuin osui Norwichia vastaan.

– Vardy on yksi parhaimmista hyökkääjistä Valioliigassa. Hänellä oli myös kuiva jakso ennen Leicester-peliämme ja he hävisivät West Hamille 1–4. Vardy menetti pallon ennen ensimmäistä maaliaan ja kommentaattorit puhuivat kauheasta virheestä. Pelin jälkeen en kuullut yhdenkään Leicester-fanin sanovan, että hän ei ole enää tarpeeksi hyvä ja hänet pitää pudottaa kokoonpanosta, Farke muistutti.

Farke korosti ennen Watford-ottelua, että kaikki tukevat Teemu Pukkia seurassa.

– Jos alamme nyt kyseenalaistaa parhaita pelaajiamme, niin sillä hetkellä olemme vaikeuksissa, Farke tiivisti ja kaipasi faneilta enemmän tukea joukkueelle.

Watford-ottelu lisäsi tuskaa

Watford-ottelun jälkeen Pukilla on kasassa 69 maalia Norwichin paidassa. Hän nousi jaetulle yhdeksännelle sijalle seuran kaikkien aikojen maalintekijätilastossa. Hän on vain yhden maalin päässä kahdeksannesta sijasta ja kolmen maalin päässä seitsemännestä sijasta.

Norwichista tuli sen sijaan Englannin pääsarjatasolla neljäs joukkue, joka on hävinnyt kauden viisi ensimmäistä otteluaan. Watford nousi Pukin tasoituksesta huolimatta voittoon maalein 3–1. Tappio oli Norwichille kova takaisku, koska Watford on Norwichin ohella sarjanousija. Siksi Norwichilta kaipailtiin sarjapisteitä lauantaina ennakkoon tasaväkisemmässä ottelussa.

– Fanit olivat turhautuneita, mutta voin taata, että niin olimme myös me, Farke kuvaili (siirryt toiseen palveluun).

– Fanit olivat loistavia. Halusin sytyttää heidät lehdistötilaisuudessa ennen ottelua, koska tiesin meidän tarvitsevan heitä. He loivat huippuilmapiirin ottelussa. He yrittivät kaikkensa.

Daniel Farke joutui pettymään jälleen kerran, kun Watford nappasi pisteet Norwichia vastaan. Kuva: /All Over Press

Farken mukaan Norwichin pelaajat tekivät etenkin puolustuspäässä virheitä.

Watford-tappion jälkeen Farke oli turhautunut joukkueensa puolustamiseen.

– Meillä oli puolustuspäässä liikaa virheitä siihen nähden, että olisimme ansainneet pisteitä, Farke sanoi Norwichin verkkosivujen mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Watfordia vastaan Norwichin joukkueessa debytoi kaksi uutta kasvoa: keskikenttäpelaaja Mathias Normann ja toppari Ozan Kabak. Farken mukaan kaksikko esitti lupaavia otteita, mutta uskoi heidän olevan tyytymättömiä Watfordin maaleihin johtaneisiin tilanteisiin. Hyökkäyspäässä Normann tarjoili Pukin maaliin syötön.

– Ei ollut helppo ottelu heille. Kokonaisuudessaan pitää sanoa, että heillä oli hyvä ja kunnollinen debyytti. He näyttivät, miksi halusimme hankkia heidät. Kyseessä oli tiukka ottelu, ja päästetyt maalimme nousivat ratkaisevaan osaan, Farke sanoi.

Lue lisää:

Teemu Pukki osui Norwichille! Suomalaistähti ehti pelata peräti 23 Valioliiga-ottelua ilman pelitilannemaalia

Surullista ennätystä liipannut IFK Mariehamn on noussut ahdingosta – maalivahdilta suoraa puhetta: "Meillä on nyt hyvä jalkapallovalmentaja"

Seinäjoen Jalkapallokerhon kannattajien viileä protesti seurajohdolle: "Teidän kerho"

Näin syntyi Huuhkajien taidokas voittomaali, jossa Pohjanpalon ja Urosen yhteys näkyi huimalla tavalla: "Ei siinä tarvitse edes sanoa, minne mennään"